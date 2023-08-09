瑞典入北約再出障礙 ，棄中立埋禍端

本受土耳其和匈牙利橫加阻擋加入北約的瑞典，七月上旬在北約峯會終獲土國開綠燈，原以為匈牙利將緊跟土國開大門，怎知最近卻遭該國國會就審批事宜延遲投票，令瑞典一再引頸等待。

瑞典申請加入北約過程比芬蘭多了不少波折，開始時土耳其以瑞典支持庫爾德工人黨為由，橫加阻止，其後兩國進行利益交換，瑞典協助推動土國入歐盟和共同反恐，以換取土國批淮其北約申請，這隨即引來歐洲媒體大加批評，認為要民主的瑞典屈服於威權的土耳其，凸顯了北約的虛偽實在令瑞典太尷尬。

土耳其7月轉軚撐瑞典入北約，總統埃爾多安同意將瑞典加入北約的議定書轉交大國民議會批准。

現在又輪到極右民族主義的匈牙利執政黨要瑞典向他們低聲下氣。究竟何時批核？匈國總統歐爾班只表示不會與土耳其的時間表掛釣。那麽，瑞典唯有耐心一等再等。瑞典早有輿論指即使最後成功加入北約，也未必是好事。用中國古語所說：塞翁得馬，焉知非禍？

無可否認，俄羅斯入侵烏克蘭改變了歐洲以至全球安全格局。繼芬蘭放棄了以和平為重的「芬蘭模式亅後，瑞典亦急於放棄軍事中立，世界的核武對抗又向前踏進一步。全球軍費將以幾何式上升，最高興的便是軍火商了。

本是嚴守中立的瑞典要把國家納入北約核保護傘，走進軍事化年代，究竟這可加強國家安全或是增加與俄羅斯擦槍走火的風險？誰都不能說得準。

瑞典實行軍事不結盟政策本來就有著超過兩個世紀的歷史，這令該國避過多場歐洲戰事包括兩次大戰的砲火，而對上一次涉及的戰爭已是1814年之事，至今已享有200多年的和平，早擁有永久中立國的地位，這讓該國在國際論壇上更有資格在民主、外交和裁軍問題上發聲，此一特殊身份對瑞典尤見重要。

可是，當瑞典加入北約後，便需要分擔北約軍事開支，這勢將分薄對氣候及其他世界和平議題的經費。事實上，瑞典也是諾貝爾和平獎的原鄉，但成為北約這個西方軍事聯盟的成員後，該國便會無從扮演「和平使者」的角色，那麼，諾貝爾和平獎亦隨之變得尷尬了。

我好奇的是，北約還會繼續接收新成員嗎？例如高加索地區的格鲁吉亞和中亞的哈薩克等，再向東移便是美國盟友的日本和韓國，還有位於南半球的澳洲和新西蘭，他們都是北約可以爭取的盟國。事實上，日韓兩國外長便曾被邀參加北約外長會議，令北京對北約立刻提高警覺性。

美國不欲見到俄烏和談，只望戰爭持續直至目的達到。

有支持北約擴張者指各主權國有自由選擇参加哪個國際組織，其他國家不應該指手劃腳。這種說法其實是不負責任和雙重標準的虛偽之言。年前當中國與所羅門群島簽署了一項全面安全協議，立刻引來美國和其盟友叫囂，美國大報更有評論指中國此舉將對世界安全有影響，令他們憂慮云云 , 那麼北約呢?

北約基本上由美國主導，而在這個軍事聯盟的協定中，擁有核武的成員國可向沒有核武成員國提供核保護傘，但條件是容許美國在受保護國國土上設美軍基地和飛彈基地，並承擔一定份額的軍費。換言之，美國軍火商又可擴大他們的生意了。

諷刺的是，美國最大的軍火巨頭其實就是現任國防部長奧斯汀。原來他上任前，曾是雷神公司的董事，有一段時間他負責代表雷神進行游說政府工作。此外，他亦任過陸軍上將，和駐伊拉克美軍最後一任司令。

奧斯汀曾公開表示，美國準備透過烏戰來削弱俄羅斯實力，直至把它踢出大國名單為止。這樣說來，美國不欲見到俄烏和談，只望戰爭持續直至目的達到。現在，美國已把八成武器存庫源源運往烏克蘭，各大軍火商正加緊製造更多武器以滿足需求。軍火商則得意說出他們所研發的精準武器，如何令世界變得更安全等天大謊言。

如果瑞典加入北約後，便得隨即參加北約在俄烏戰爭的軍事責任，歐洲遂徹底失去和平的緩衝區，而歐盟從前身歐共體走過來，企圖以貿易換和平的良好願望將被北約撕破，歐洲跟隨北約一步步身陷戰爭的泥沼，誰會理會俄羅斯核反制的可能性？北約令歐洲不安全，而瑞典加入北約可謂是自投羅網呢！