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23/08/2023

金磚峰會主辦國南非光環不再

#南非
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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    本欄每周一更新

　　金磚五國這個全球南方最有影響力的组織，今年 8月22日至24日的峰會在南非約翰內斯堡舉行，中國國家主席習近平抵達約城機場一下專機，隨即受到南非總統拉馬福薩熱情迎接。從拉馬福薩身上，我們感受到南非是個背上沉重歷史包袱的國家，而這位總統亦正面對其政治生涯上最大的挑戰，大家都在關注南非無論政治或經濟的發展前景。

 

　　曾幾何時，南非受世界觸目，乃在於該國出現了世紀偉人，民權英雄曼德拉，各方對他的景仰跨越了地域和意識形態。他一手打破横在南非白人和黑人之間的種族隔離政策，高呼「勇敢的人不怕為了和平而原諒他人」，他選擇了寬恕代替報復，推動黑白兩族共治國家，這種胸襟瞬即令他成為全球道德的標杆，非洲人的驕傲。

 

　　其後曼德拉出任首位黑人民選總统後，可是他的國家治理之道逐漸惹爭議，他以自由之名向移民大開中門，力推全面自由貿易，完全開放金融市場，結果被批評為南非經濟鋪下衰敗之路。因此網上不時會看見有人對曼德拉的調侃，例如曼德拉如何把非洲唯一的發達國家變為發展中國家。

 

　　最要命的是，曾和他並肩作戰的太太温妮竟涉及以權謀私的貪腐案而瑯璫入獄，並由此打開了南非貪腐現象的潘朵拉盒子，從上屆總統朱瑪到現任總統拉馬福薩，都擺脫不了貪腐的惡名。一樣曾是曼德拉的親密戰友、民權鬥士的朱瑪，自當上總統後所捲入的貪腐案件更是誇張，這包括軍火買賣等。

 

 南非現任總統拉馬福薩，背上貪腐醜聞令他政治生涯出現大問號。(AP)

 

　　拉馬福薩也不好過，去年年中他的農場發生五十萬美元現金失竊案，驚爆出原來他在農場疏化內私藏了大量美鈔現金，經調查後被控涉嫌洗錢、逃稅和貪污等罪名。71歲的拉馬福薩本是一名富商，名列非洲富豪榜第42位，如今他背上貪腐醜聞令他政治生涯出現大問號，正受他所屬的非洲民族議會彈劾，未必能在明年大選尋求連任。因此他主持今屆金磚五國峰會，豈不會感到百感交雜？

 

　　南非嚴重的貪腐問題大大影響了其經濟發展。本來南非是個礦產資源非常豐富的國家，鑽石黃金不缺，它能成為金磚五國之一，又在2010年主辦世界盃，證明了它的經濟實力不差。事實上，種族隔離解除後的1994-2007年期間，南非經歷了一段高增長、低通脹的「黃金時期」，平均經濟增速為3.6%，平均通脹率為6.3%，相比之下1980-1994年間的通脹率都達到了14%，經濟增速卻不到1.5%。

 

　　那麼，南非在種族隔離結束的十幾年時間，才一躍成為非洲最大的經濟體，全球最大的新興經濟體之一。因此，如果說南非經濟由曼德拉拉倒，似乎說不過去。可是另方面，南非長期貧富極度懸殊，在基尼系數上經常霸佔首名，年輕人失業率高企，令犯罪率居高不下。自2008年全球金融海嘯後，南非經濟便一落千丈，加上貪腐現象愈益嚴重，目前南非國債已被納入垃圾级別，其他指標也顯示南非已在衰落中。

 

　　拉馬福薩上台時信勢旦旦要打擊貪腐，怎知他也涉及其中，並且沒有兌現促進南非經濟成長所需的政策調整，現在保守估計亦有三成多人失業，25歲以下更高達50%，全國缺電、停電問題無法解决，這已成為南非人日常生活一部份，但各行各業的運作卻受到不少影響，打擊市場信心。

 

　　現在，南非這個曾是非洲之星的國家，其光環已經失色，唯有在等待精明廉潔的領導人出現，下决心作出大刀闊斧的改革，恢復非洲之星的光芒。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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