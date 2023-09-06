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06/09/2023

加蓬政變掀中西非第二次獨立，衝擊地緣政治

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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    本欄每周一更新

　　想不到中西非政變停不了，尼日爾政變未及一個月，現在又輪到加蓬。這一帶地區乃屬法國傳統勢力，卻又有中俄兩國的影子。今年一月，前中國外交部長奏剛才會見加蓬時任總統阿里 . 邦戈，大談「新興加蓬」乃是「一帶一路」重要的非洲夥伴，誰知現在兩位竟共同面對下台的命運，這反映了動蕩的政治對外交亦有很大的影響。

 

　　不過，影響最深的還是法國，連場政變向她大力打了臉，西非人民高喊「法國殖民主義者滾出去」，並且表示支持政變軍人，而且認為這是他們的第二次獨立，帶來了改革的契機，督促軍方最後應還政於文人總統，打開民主的大門。

 

　　看來，中西非的政變實在是不一樣的政變，背後有人民認可是個關鍵，他們視之為國家難得的轉機，亦令我們不得不思考究竟該地區發生了甚麽事？國際社會一般會對軍事政變作出譴責，加蓬不例外，其政變受到聯合國和歐盟聲討之餘，非洲聯盟（African Union）在政變發生後不久，已於上周四即時取消了加蓬的會員資格。

 

 貪污獨裁的戈邦家族（右）正是加蓬的不穩定來源。(AP)

 

　　加蓬人民對此表示深感失望，質疑國際社會以及非洲聯盟為何不站在人民一邊，卻站在貪污獨裁的戈邦一邊？國際社會口口聲聲希望穩定加蓬的局勢，但戈邦家族正是加蓬的不穩定來源，這個家族掌控加蓬政壇和國家資源超過半個世紀，老戈邦在位42年，而小戈邦則繼承其父的總統位置至今14年。

 

　　加蓬雖有選舉，但每次選舉都給戈邦家族盗竊了，這包括國家豐富的石油和礦產資源，令到他們成為加蓬最有錢的家族，他們被發現共擁有39間房產和70個銀行帳户，而且經常是巴黎愛麗舍宮的坐上客，也與美國關係非淺，卻使得人民一窮二白，社會的不公不義早播下不穩定的種子，人們心中充滿憤怒，但苦無推翻邦戈的機會。

 

　　諷刺的是，今次由原本保護總統的國家衞隊，反過來推翻了總統並把他軟禁，就在大選過後，衛隊和人民再次見證了邦戈如何成為大選竊匪，永續他的總統之位。連軍人也忍無可忍，用槍杆子停止「竊匪」繼續「強姦」加蓬。加蓬人民這樣解讀今次的政變，因此他們認為國際社會應該支持他們才是。對他們而言，8月30日的政變日，正是加蓬取得真正獨立之時。

 

 連軍人也忍無可忍，用槍杆子停止「竊匪」繼續「強姦」加蓬。(AP)

 

　　換言之，加蓬於1960年8月17日的獨立是假的，法國仍然透過與邦戈家族的合謀，得以繼續榨取加蓬資源，進行新殖民，因此該國人民在上周8月30日借政變機會上街，喊出「法國滾蛋」，他們今次要真正的獨立。而《危險中的加蓬》（Gabon in Danger）加蓬作者兼教授更指出，政變正為人民帶來發聲和對話的機會，民主改革的可能，這才是解决目前危機之道，那為何外界不支持他們，非洲聯盟是否本末倒置？

 

　　從布基納法索、乍得、幾內亞、馬里、尼日爾到今次的加蓬連串政變，說明了甚麽？人民無助得靠軍人介入爭取改革，但更大的目的乃是推翻法國新殖民主義和其在中西非的政治代理人，謀求人民能當家作主。有一點肯定的是，法國在其非洲後花園已勢力旁落，地緣政治重新洗牌，中國和俄羅斯又如何部署？不過，我們更應關注，軍方會否如期還政於民，推動真正的民主革新？又或是第二次獨立迎來第二次獨裁，動蕩的局勢無法休止？

 

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