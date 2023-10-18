國際主流論述背後的以巴真相：浩劫日再臨？

日前以色列向加沙北部110萬居民發出警告，命令他們在24小時內撤離家園，往南部走或尋找其他棲身之所。可惜，大家所談論的人道走廊只是空中樓閣，逃命的北部居民沿途都不時受到襲擊，與埃及接壤的南部關口拉法(Rafah)乃是加沙唯一能出外的通道，亦緊閉其門，埃及不願接收過百萬巴人難民，巴人在該邊境呼喊嚎哭。

此刻令人聯想到一個阿拉伯字Nakba，中文繙譯稱「浩劫日」，他們以此來形容1948年當以色列立國之際，75萬巴人被逐出家園的情境。巴人自治政府主席阿巴斯向國際社會喊話：不要讓巴人面臨「第二個浩劫日」（second Nakba）。而「浩劫日」在巴人75年來的爭取下，聯合國大會終於在2022年11月授權紀念巴人這個苦難的日子，並於今年5月首次在聯合國進行紀念活動。

大批逃難的巴勒斯坦人在加沙與埃及接壤的拉法口岸滯留。(AP)



就在2018年以色列立國70年，我正好在耶路撒冷，西邊狂歡跳舞，東邊默哀禱告。以色列F16戰機在上空飛過，發出巨大隆隆之聲，展示國力的肌肉，以色列人往上空望，興奮拍掌，另邊廂巴人走在街頭上示威抗議，高呼「解放巴勒斯坦」，小孩則拿起石頭擺出抛向天空的姿態。

當時我游走東西兩邊的耶路撒冷，兩個完全不同的世界，你的快樂我的痛苦，不是很多人可以理解，特別在國際主流論述下，至今仍有不少人認為猶太人建國合情合理，主要是阿拉伯人不承認以色列的生存權，激進伊斯蘭組織又不接受「兩國論」，這是巴人首先破壞和平。是耶非耶？

我們先不要追溯千年歷史，但可從20世紀初談起。在19世紀末20世紀初前後，歐洲的確出現一股反猶勢力，企圖把猶太人從歐洲基督徒分別出來，加以排斥，流散於各地的猶太人當中遂起立國之心，猶太復國主義（錫安主義）抬頭，但當時不為所有猶太人支持，而一戰卻把中東情況扭轉。一戰後鄂圖曼帝國瓦解，國際聯盟把巴勒斯坦土地交給盟友英國託管，等於殖民。

有評論指巴勒斯坦原是英國託管地，英政府便有權決定如何分配這個地方。這論調非常荒繆，英國只是殖民者，當代歷史中所有殖民者都有義務把土地歸還原來的居民。換言之，英國應交回土地給託管前的居民才對，當時巴人人口在巴勒斯坦佔上98%，猶太人只佔2%，但1917年，英國在錫安主義者游說下，宣布《貝爾福宣言》，支持猶太人在巴勒斯坦建猶太家園。自此，猶太人高呼「無人的土地給無地的人」，令原本兩個能和平共處的民族開始起紛爭。

在二戰前，猶太人已在巴勒斯坦向巴人施襲，不時有爆炸，英國視該地為火藥庫。當德國納粹興起，猶太人到處求助，卻給歐美32個國家拒絕或不善待他們，到了希特拉下令大屠殺，不少猶太人無路可逃，惟有爭相進入巴勒斯坦。二戰結束後英國破產，加上出現猶太地下武裝組織到處破壞，連英殖辦公室也炸掉，死了91人，英國為免麻煩，遂放棄巴勒斯坦，交由聯合國處理。

不少西方國家對大屠殺歉疚，因此向聯合國建議「兩國論」，在投票時，英國棄權。一些評論指英國全力支持以色列建國，這和史實不符，她只是消極及不妥善地處理其託管地，即使《貝爾福宣言》，也只講猶太人家園，不是以色列國。

愈見右翼的以色列政府加強打壓巴勒斯坦，釀成今次50多年來規模最大的以巴衝突。(AP)

可是，當時聯合國所提出的「兩國論」極不公平，屬於少數人口的猶太人給分配56%土地，而且是最資源豐富的地區，有「牛奶與蜜之地」的稱謂；而屬多數的巴人卻只有44%土地，況且那「牛奶與蜜之地」已住滿了巴人家庭，這樣叫他們離開祖家，自然不會願意。那猶太民兵便即時實行他們的「D計劃」，放火炸毀巴人村莊，製造恐怖氣氛，迫巴人放棄家園，當時有所謂「代爾亞辛屠殺事件」，在猶太人的清場行動中，有500座巴人村莊被毀，75萬巴人變成難民，巴人視之為「浩劫日」，至今以色列都不願公開有關檔案。

中東大戰就是在這樣的情況下展開，但主流論述卻不說1948年的「兩國論」猶如不平等條約，反指巴人拒絕與猶太人分享土地，才導致今天的悲劇。自「浩劫日」後，以色列在5場中東大戰奪得更多土地，並且透過猶太殖民區的興建不停佔取土地，擠壓巴人生存空間，滋養出巴人激進主義。

早期的確有不少巴人，特別是巴人伊斯蘭主義者，不承認以色列，令到1993年的《奧斯陸和平協議》受到以巴兩邊激進人士的攻擊，協議中重新釐定的「兩國論」胎死腹中；但到了2007年巴勒斯坦大選，哈馬斯勝出，為了走上執政之路，他們罕有地伸出橄欖枝，承認以色列，但後者不領情，干戈繼續；到了2017年，哈馬斯再提出只要以色列按《奧斯陸和平協議》的「兩國方案」，讓巴人建國，他們便會接受以色列的存在，可是愈見右翼的以色列政府寸土不讓，並且加強打壓，結果釀成今次50多年來最大衝突，震驚世界。

今次內塔尼亞胡領導的以色列極右政府，欲驅趕加沙居民，是否有再佔領加沙的企圖，上演第二次「浩劫日」，整個世界都在關注。