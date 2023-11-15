內塔尼亞胡的新中東計劃

我們還記得在10月7日哈馬斯突襲以色列南部之前，以色列總理內塔尼亞胡才剛剛在聯合國大會上發表了有關以色列和中東地區關係的演說，並高舉兩張耐人尋味的地圖，地圖上的約旦河西岸、加沙地帶及戈蘭高地，都變成以色列一部分，巴人自治領土並不存在。可能這不令我們意外，最讓我們奇怪的，是這位極右總理在另一張地圖，以紅色筆劃出一條經濟走廊路線，把印度和中東及歐洲連接起來，而以色列將是這個走廊的重要交匯點。

內塔尼亞胡在聯合國大會上，以紅色筆在中東地圖上劃出一條經濟走廊路線，將印度和中東及歐洲連接起來。(AP)

如果細看地圖，不難發現加沙在這個交匯點有著重要的位置，這無法不使我們聯想到內塔尼亞胡今次對加沙狂轟猛炸背後的真正意圖，不在於甚麼的報復，也不是要營救人質，所謂清剿哈馬斯其實就是要清洗整個加沙，據為己用。事實上，他和他的內閣已先後說過，希望全部加沙居民東往約旦遷移，西到埃及西奈半島再起帳幕家園；在巴勒斯坦土地上，根本就不應有巴勒斯坦人和其文化存在，這即是他們的新中東計劃。

至於那一條密謀中的經濟走廊，可謂是受助於同是猶太裔的烏克蘭總統澤連斯基。去年9月，俄羅斯輸送天然氣到歐洲的最重要線路北溪管道發生人為大爆炸，《華盛頓郵報》經過一年多方面的調查後，最近發表報告，竟確實指出大爆炸乃是烏克蘭的秘密行動。這真是一個震撼彈，要知道，北溪管道乃是俄羅斯和歐洲資本共同建造的燃油命脈，烏克蘭獨斷獨行把這命脈摧毁，不僅打擊俄羅斯，同時也打擊了歐洲的經濟。這個消息一出，立刻把歐洲民意逆轉。

烏克蘭可謂是拿起石頭來砸碎自己的道德台階，實屬不智，但對以色列卻大大有利。歐洲沒有了北溪管道，而伊朗核協議被美國撕毁，又令歐洲失去了伊朗的燃油資源。此時，內塔尼亞胡高呼還有以色列，他提出的經濟走廊正好填上這個缺口，而這條走廊從印度到阿聯酋，再進入沙特、約旦，然後通過以色列，直到歐洲，可說是為歐洲提供另一個選擇。

去年9月，俄羅斯輸送天然氣到歐洲的最重要線路北溪管道發生爆炸，令歐洲陷入能源危機。(AP)

原來早在2010年，地質專家已在巴勒斯坦附近海域、敘利亞和黎巴嫩發現了另一中東巨大氣田。可是第二年即2011年，「阿拉伯之春」爆發，敘利亞旋即陷入內戰，結果美國在敘利亞反對派武裝開道下，得以在敘利亞油田附近設美軍基地，變相佔領。此外，以色列又不斷轟炸敘利亞港口，切斷其對外貿易通道， 更令該國無法進行油田勘察。黎巴嫩也不好過，2020年貝魯特港口倉庫大爆炸，重創該國經濟，包括無法開採油田。

好了，再看看巴勒斯坦。根據半島電視台報道，想不到巴勒斯坦土地下也擁有數十億桶的大量石油儲備，及數十億立方米天然氣儲量。除以色列海法港口有可探察的油田外，在巴人自治政府所在的拉姆安拉，也有一個在Rantis鎮的油田井，可提出6000桶石油。地理學家哈拉兹亦指出，加沙的天然氣儲量不容低估，自1990年代以來，那裏探明的天然氣儲量估計約為350億立方米，而加沙海洋和邊境油田的市場價值，估計達60億到80億美元。

如此看來，巴人不僅有橄欖樹，本來也有豐富的原油資源發展經濟，可是在以色列佔領下動彈不得，以方一直阻止巴人開採活動，令到巴人地區長期處於貧窮之中。或許現在我們可以更明白，為何以色列過去對加沙老是轟炸不休，並進行封鎖，不讓加沙漁民離開5公里範圍以外捕魚。

觀察家早指出，以色列的目的，便是要將哈馬斯勢力驅逐出加沙地帶，好讓以色列盟友英國石油公司以及美國的諾伯爾能源公司，自由地開採加沙海域蘊藏的豐富天然氣，而以色列也可從中得益。難怪美英大力支持以色列轟炸加沙，停火免問，直至以色列能把加沙擁入懷中，實行內塔尼亞胡的新中東計劃。