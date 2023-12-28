烏克蘭戰火下的聖誕政治

今個聖誕對於活在砲火導彈下的兩個地方——巴勒斯坦和烏克蘭，都是悲傷的聖誕。從聖誕邁向新年，未減他們愁苦之情，同時也在測試人類的慈悲心，我們有否在歡樂中記掛那些受難者，為和平禱告？傳說是耶穌出生地的伯利恒，早前已決定取消所有節日慶祝活動；至於烏克蘭，作為主要信奉東正教的國家，今年則正式迎來新的傳統，第一次在12月25日慶祝聖誕節，令這個聖誕在悲情中帶有濃濃的政治意涵。

走在基輔街頭，沒有火樹銀花，那些聖誕樹都是由前線砲彈所造成的「砲彈樹」，帶點驚嚇。而矗立在市中的聖米迦勒金頂修道院，今年首次在12月24日舉行平安夜彌撒，25日傳出聖誕頌。總統澤連斯基不諱言，這個改動就是一種對俄羅斯的抗爭，代表著烏克蘭要遠離俄羅斯的強烈渴望。

基輔的東正教聖米迦勒金頂修道院舉世聞名。(Shutterstock)



他向全國人民致聖誕賀詞時說：「我們大家一起慶祝聖誕節，在同一天，作為一個大家庭，作為一個民族，作為一個統一的國家。」他的意思是指烏克蘭的人心是朝向西方世界的，同時亦認為歐洲才是烏克蘭的大家庭，而和歐美共同慶祝聖誕，乃是出於對俄羅斯的抵抗意志，並藉此企圖牢固民族的團結，共同對付外敵。



如是者，聖誕對烏克蘭人而言，隨著新傳統的出現，便被賦予多重的政治意義。其實自2004年一場橙色革命之後，除政治鬥爭外，烏克蘭亦默默地展開了一場宗教鬥爭，直到2014年廣場革命爆發，宗教鬥爭更是白熱化。



烏克蘭首都基輔最為人嘖嘖稱奇的，就是大大小小多不勝數的聖堂，差不多每一個街口都能看到一座。只要站在小山丘上，遠眺的景緻離不開散落不同街角、金色圓頂的東正教堂，那種金色，耀眼得可以在黑夜點亮起城市中某些角落。



東正教是東斯拉夫民族地區的主要宗教，但當宗教成為掌權者的統治工具後，便會變成另一回事。老百姓仍然非常虔誠地在聖堂裏禱告，只是背後不同宗教派系的互相暗鬥，隨著政治氣候而起伏，從未休止過。

烏克蘭對俄羅斯的抗爭不只在政治方面，宗教上亦然。(iStock)



換言之，烏克蘭的內部衝突，不僅表現在東部與西部地區的政治分歧，也由此延伸到宗教上。在二戰時，納粹德國利用烏克蘭對抗蘇聯，便大力資助當地的自主教會，來制衡莫斯科牧首的聖統教會在烏克蘭之主導力量。



因此，自主教會受到烏克蘭民族主義者的歡迎，甚至視之為獨立運動的主要部分。當十月革命爆發，沙俄瓦解，烏克蘭曾一度獨立，自主教會伺機崛起；後來烏克蘭與蘇聯合併後，自主教會被清算；直到納粹德國與蘇聯對峙，自主教會再次有機會與莫斯科聖統鬥個你死我活，一直到現在，兩者繼續爭奪聖堂。



對於烏克蘭東正教信徒而言，他們過去有兩句話：「羅馬是父親，莫斯科是母親。」現在，親歐的烏克蘭政府自然唾棄了母親，自主教會從2014年革命後也立即轉向羅馬。



有趣的是，東正教在聖誕節計算上用的是儒略曆，有別於天主教和新教，他們在1月7日才慶祝聖誕節，但由於過去東歐紛紛加入歐盟，連聖誕節也早已與西歐接軌，剩下的便只有俄羅斯和烏克蘭。廣場革命後，新總統波羅申科上任不久，也立刻改例，在2017年將12月25日定為國定假日，以展示烏克蘭決心國際化。不過，烏克蘭一時間沒有轉變過來，直到2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭。

愈來愈多烏克蘭東正教信徒在12月25日慶祝聖誕。(Shutterstock)

然而，在2019年新成立的烏克蘭東正教教會(OCU)，作為自主教會的一員，早已定於12月25日慶祝聖誕。到了2020年，烏克蘭東正教領袖、大牧首伊皮法紐斯一世(Epiphanius I)表示，若信眾支持，他對慶祝聖誕的日期持開放態度。雖然如比，有不少信奉東正教的烏克蘭信徒尚未完全放棄在1月7日慶祝聖誕，也有愈來愈多人選擇慶祝兩次——12月25日與1月7日各一次。



直到今年戰事仍然膠著，民心開始疲累，甚至有怪罪澤連斯基之意，基輔政府立刻用聖誕來激勵士氣，提醒人們西方世界才是烏克蘭值得勇往向前的方向。看在普京眼裏，當然不是味兒。烏克蘭愈往西跑，俄羅斯愈把烏克蘭東部捉得緊，熱戰繼續。東與西之間的較量，比我們所知的尖銳。