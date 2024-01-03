從陸地打到海洋，紅海再成較量之地

位於非洲東北部與阿拉伯半島之間的紅海，最近成為加沙的另一戰場，臨近紅海的也門，一如握著該海域的咽喉，而其胡塞武裝力量即借地理位置之便，透過攻擊駛經該海域的商船來達到傷害以色列的經濟。事實上，紅海也是以色列對外貿易大宗物資運輸的大動脈，胡塞的做法無疑擾亂了以色列在國際產業分工中的地位。

日前，全球最大航運公司馬士基旗下貨船「馬士基杭州號」駛經紅海附近時，遭一枚相信由胡塞發射的導彈擊中，公司現已宣布暫不經紅海而轉使用其他航道。此外，德國航運公司赫伯羅特、瑞士的地中海航運公司、法國的達飛海運集團和長榮海運，亦相繼聲明暫停航駛紅海，以色列進出口服務大受影響。

全球最大航運公司馬士基已宣布旗下貨船暫不航駛紅海。(AP)

胡塞於去年11月中發動這個「紅海攻略」之際，早已言明以色列一天不停止攻擊加沙，他們一天也不停止襲擊紅海商船，以此來聲援哈馬斯。現在，胡塞和哈馬斯及真主黨已組成「抵抗軸心」來應對以色列，而以色列的忠實靠山美國也成立了「紅海護航聯盟」，並不斷邀請其他國家加入以對付胡塞。

近日伊朗有一艘軍艦通過曼德海峽進入紅海，不知有何圖謀？還記得去年年中伊朗海軍司令曾呼籲建立「海軍聯盟」，邀請中國、俄羅斯和印度加入嗎？如今伊朗軍艦的舉動，是否衝著美國的「紅海護航行動」而來，不得而知，但已給人風雨欲來的危機感。

以色列擊殺身處貝魯特的哈馬斯領袖，令以哈戰爭外溢的風險升溫。(AP)

就在此緊張局勢的同時，以色列竟把戰線擴大至黎巴嫩首都貝魯特，成功殺死在當地的哈馬斯領袖，但攻擊行動卻沒有因此而停下來，黎巴嫩政府如何回應這突如其來的挑戰？看來，新的一年沒有帶來新希望，反之以哈戰爭已逐漸外溢而形成地區戰爭，從陸地打到海洋，讓人想到海權爭霸歷史的重來，可能就從紅海這個過去一直是列國勢力角逐之地開始。難道這就是它的宿命嗎？

想不到，一場加沙危機牽扯到紅海這條影響到全球航運的海路，它的西北面乃是和地中海相連的蘇伊士運河，南面則通過曼德海峽與亞丁灣相連，這一帶海域乃是世界上最繁忙的水道之一，商船往返於印度洋和大西洋之間的必經之地，同時亦是能源運輸的樞紐，因此今次紅海危機再度令國際能源價格波動，而且使得航運界及全球貿易遭殃。

胡塞雖然只是小規模的叛軍組織，韌力卻驚人，每每以小撼大。(AP)

由於多間航運公司在紅海受阻，那唯有改為繞道非洲好望角，導致船期延長，航運成本上升。全球本已受通脹之苦，如果以色列和哈馬斯未能在短期內達成永久停火協議，紅海危機對世界經濟的影響將比俄烏之戰更甚。

最教人嘖嘖稱奇的是，哈馬斯和胡塞同樣以小撼大，卻韌力驚人。特別是後者，在也門開始進行反政府游擊戰之時，手上只拿最原始的武器，脚踏破爛的拖鞋，固有「拖鞋軍」之稱，現已發展成有20萬軍隊，擁有無人機、坦克和導彈等作戰武器，其後台雖有伊朗，並和伊朗、敘利亞、真主黨組成「什葉派之弧」，但胡塞始終是個弱小的叛軍組織，在也門內戰時期卻能力抗支持政府軍的遜尼派阿拉伯聯軍，現在又敢對抗美國和以色列，發動紅海之戰，令強大如美國只能窮於接招，無法迅速解决胡塞的威脅。究竟紅海危機如何發展下去？實在讓人擔憂。