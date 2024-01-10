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10/01/2024

中印夾縫中看孟加拉大選

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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　美國以印太計劃加強對中國的圍堵，南亞地區成重要戰場，特別是印度，她已被美國視為南亞重要夥伴，而印度與中國就領土問題也的確經常發生衝突，兩個全球人口最多的國家因展開地緣爭奪戰令近年關係惡化。今年是多個南亞國家的選舉年，誰勝出都會影響到南亞的地緣政治，頭炮是孟加拉，大選剛於1月7號結束，不僅美國關注，中印兩國更是密切留意。

 

　　想不到，窮困的孟加拉成為中印的重要爭奪對象。事實上，美國的印太計劃多少也加強了孟加拉的重要性，中美和中印都各自要在南亞組建其聯盟。人口超過1.6億的孟加拉，是繼印度和巴基斯坦後第三大南亞國家，位處孟加拉灣的中心，地緣戰略位置突出，同時又是通往南亞和東南亞的門戶，遂成為不僅是中美印三國，也是日本和澳洲印太戰略的焦點。

 

　　說到南亞當代地緣政治版圖的形成，可說是源於大英帝國在二戰後的撤出。可是，當英國結束在整個南亞次大陸的殖民統治，卻在該地區引發更多的分裂、矛盾與衝突，拖著經濟發展的後腿。70多年過去了，但南亞仍是世界上最不發達地區之一。

 

孟加拉基於與巴基斯坦同是伊斯蘭國家，上世紀曾加入巴基斯坦，稱為東巴基斯坦。(Shutterstock)

 

　　首先，在混亂的解殖時期催生了多個南亞國家獨立，在國家構建過程中，民族矛盾、宗教矛盾、恐怖主義、分離主義充斥著整個次大陸，令得南亞地區內部原有的聯繫網絡和共通性，由於國界的逐步確立而被人為地切割開來，形成了今天劇烈的地緣政治博弈。

 

　　僅看南亞最大的兩個國家印度和巴基斯坦，因宗教及領土已經爆發過三次戰爭，至今仍處於對峙局面，嚴重的區內矛盾給了其他大國影響和介入地區事務的機會。至於孟加拉，1947年印巴分治時，孟加拉基於同是伊斯蘭這個宗教原因，決定加入巴基斯坦，卻與巴基斯坦沒有接壤的土地，遂成為當時亞洲最大的外飛地(Exclave)，稱為東巴基斯坦。

 

　　可是，孟加拉和巴基斯坦雖有同一宗教，但民族完全不同，結果爆發大衝突，最後印度介入，軍援孟加拉獨立運動，孟加拉在1971年正式獨立。在這歷史背景下，孟加拉和印度關係一直非常要好，前者對後者亦有很強的經濟依賴，直至穆廸上台成為印度總理，大搞印度教民族主義，對國內穆斯林展開打壓甚至屠殺，令到孟加拉人甚為憤怒。

 

孟加拉女總理哈西娜與印度關係良好；圖為她與印度總理穆廸去年在G20會議中握手問候。(AP)

 

　　不過，有鐵娘子之稱的孟加拉女總理哈西娜，對印度絕不強硬，反之大舉鎮壓強烈不滿印度公民修正政策的反對派。反對派包括孟加拉民族主義黨，去年組百萬人抗議示威，被政府大規模拘控，而民族主義黨500萬黨員中有一半竟遭流放或陷牢獄之災，反對派遂發起杯葛今次大選行動。

 

　　在位20年的哈西娜一直奉行左右逢源的外交政策，利用孟加拉有利的地緣位置，謀取最大的經濟利益。中印雖交惡，但哈西娜卻能夠不作選邊站，一方面既維持與印度的緊密經濟關係，絕不會因穆廸的印度教民族主義而得罪印度，致令反對派對她氣上心頭；另方面她又和中國友好，孟加拉不僅是中國的軍事夥伴，更是「一帶一路」簽約國，反對派亦就此對她大加批評。

 

　　換言之，當哈西娜要左右逢源之際，反對派卻對中印兩邊不賣帳。那就有趣了，中印雖為敵，但基於上述原因，兩國皆出現支持哈西娜的現象，對鐵娘子鎮壓反對派和操弄大選視若無睹，這令美國異常尷尬。

 

孟加拉的反對派舉行示威，呼籲民眾杯葛大選。(AP)

 

　　今次孟加拉大選在反對派杯葛下，投票率只得四成，有說其實更低至可能只得兩成多，令到哈西娜順利第四度連任，國會全由她的人民聯盟黨控制。這意味著甚麼？中國和孟加拉的關係更穩固。事實上，印度早對孟加拉過去10年來不斷加大和中國的投資合作，感到不安。雖說哈西娜左右逢源，可是自她於2019年連任後，已愈來愈向中國傾斜，另方面則放緩好些印度項目，這與穆廸對國內穆斯林愈來愈敵視有關係嗎？

 

　　無論如何，孟加拉目前深陷經濟危機，哈西娜急於跳出困局。相比之下，中國比印度更能成為她的救命草。其他南亞國家又如何盤算？巴基斯坦、印度、斯里蘭卡和不丹都會在今年內舉行選舉，國際媒體極為關注這個超級大選年將為南亞局勢帶來怎樣的變化，從而影響到中美及中印在全球布局的策略。

 

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