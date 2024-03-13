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13/03/2024

往事不堪回首，加沙巴人的齋戒月

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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　在香港，每天看著有關加沙的新聞，當地人面對以色列每天的狂轟濫炸，切齒哀號，生不如死，缺水缺食物，家園盡毁，更甚者遭滅門之禍，每天生活猶如在俄羅斯輪盤之下。我時常自問，作為記者，難道我就只能在家中觀看嗎？不，我要起來行動，至少讓讀者多了解加沙巴人的故事。可是，外國記者根本無法進入加沙，那我就先飛往開羅，尋找逃到埃及的加沙巴人家庭。

 

　　3月初我到了開羅，一星期後伊斯蘭教的齋戒月開始，共30天，穆斯林視為「神聖月份」，可說是伊斯蘭重要節日之一，虔誠的穆斯林遵守日出後到日落前不飲不食，日落後結束禁食，大家好好吃一頓開齋飯，並且會與親友鄰居分享食物，其背後的意義就是透過禁食對窮人感同身受，建立一份同理心，還學習放下自私懂得分享。

 

　　去年的齋戒月我在本欄寫了篇《齋戒月的和平聯想》，一年後今次的齋戒月，卻並不和平，以色列完全不尊重穆斯林的節日，沒有停火好讓加沙巴人喘息一下，給他們好好吃頓開齋飯，他們繼續處於砲火連天、飢寒交迫的境況。事實上，自以色列開戰以來，加沙巴人缺糧程度已導致大部分人口嚴重營養不良，有好些兒童因極度飢餓致身體衰竭而亡。在加沙這個人間地獄，他們如何能迎接齋戒月？　　

 

加沙巴人在砲火連天的惡劣環境下，繼續遵守齋戒月的規定。(AP)

 

　　我在開羅探訪了好幾個幸運地能擺脫以色列屠殺魔爪、逃了出來的加沙巴人家庭。其中一個家庭的男主人薩伊達，原本在汗尤尼斯的納賽爾醫院當急症護士，他曾頂著以色列的空襲死守醫院100天，100天內沒有踏出過醫院亦沒有回家，結果這間加沙最大的醫院之一亦難逃變成灰燼的命運。
 
　　生命朝不保夕，他惟有帶著擁有埃及護照的太太和四個孩子，逃離每天都充滿死亡氣味的加沙，來到開羅除了保命外，已一無所有，生活無以為繼，前路茫茫，埃及政府或民間組織又少有支援，這是大部分加沙巴人在埃及的處境。幸好在我出發前，有多位有心朋友託下帶了些善款，我把這些善款放入紅色的利是封送給他們，以解他們的燃眉之急。他們大受感動，不在於善款，而是遠在東亞的我們，沒有把他們遺忘。

 

薩伊達（左二）帶著妻子及四個孩子逃離加沙，在開羅開展新生活。（圖片由作者提供）

 

　　薩伊達表示，這對他們在精神上是很大的支持。他們曾仰望蒼天，問為何全世界看著加沙每天上演大屠殺，卻沒有國家出手制止，他們是否被遺棄了？特別在齋戒月，他們更是百感交集。想到去年的齋戒月，他們如常在節日開始前，到市集購買齋戒的裝飾品、準備開齋的食物如椰棗等，以及小孩的禮物。可是，如今加沙巴人根本就沒得吃，更難過的是不少家庭面對家破人亡、物非人非。

　　去年齊齊整整的家庭現在已支離破碎，他們無法在和平中慶祝節日，也沒有清真寺可以去禱告，因大部分已被摧毀，亦缺食物和親友分享開齋飯，更不要說各家庭互訪了；他們失去房子，大部分露宿在帳幕中，衣不蔽體。反之，他們只能利用這個機會集體悼念家中亡者，他們稱之為殉道者，就在這個齋戒月，向他們作最後的道別，空氣中瀰漫濃濃的哀愁。

 

 Maqluba是巴勒斯坦人的傳統菜（圖片由作者提供）

 

　　薩伊達邀請我分享他們的開齋飯，他們做了個叫Maqluba的巴勒斯坦人傳統菜，是個具有巴勒斯坦文化特色的大盤雞飯。他說，過去幾個月來在加沙根本沒可能做這個飯，而他們一家自以色列攻擊加沙後也吃不到半粒米，現在在開羅煮這個菜，還能邀請客人來分享，心情無法形容，不禁想到仍留在加沙的親友，生死難料，面對這大盤雞飯，實在是百般滋味在心頭。

 

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