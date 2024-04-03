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03/04/2024

伊朗使館被襲背後的盤算

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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　自俄羅斯受恐襲，外界正猜測普京會否擴大戰事到其他進行去俄化的前加盟共和國，例如波羅的海三國，又或藉此加劇對烏克蘭的襲擊。事實上，俄羅斯亦因而即時宣布進入戰爭狀態，令歐盟國家也感受到戰爭的威脅。就在烏克蘭戰線隨時擴大之際，想不到以色列此刻空襲伊朗駐敘利亞首都大馬士革的使館建築物，造成13人死亡，包括7名革命自衛隊高級將領。大家都恐怕以色列把加沙危機擴散，力扯伊朗入局，令中東大戰一觸即發。

 

以色列空襲伊朗駐大馬士革的使館，致7名革命自衛隊高級將領死亡。(AP)

 

　　事實上，自去年10月內塔尼亞胡以報復及自衛為由，向加沙進行大屠殺以來，伊朗一直表現克制，避免直接捲入以哈的衝突中，只在背後低調支援黎巴嫩真主黨對付以色列，但規模仍局限於邊境地區。以色列回應真主黨自然以大力度進行，在過去數月先後多次空襲從南黎到貝魯特的真主黨巢穴，並暗殺了多名真主黨領導。最近一次為今年3月底，對敘利亞境內真主黨火箭儲存設施發動空襲，造成至少42人死亡。

 

　　以色列不僅對付真主黨，多年來亦不怕挑釁伊朗這個中東大國，今次已不是第一次，自2018年，以色列就不斷襲擊在敘利亞境內的伊朗設施，指伊朗攻擊以國佔領的戈蘭高地。至於針對伊朗境內的攻擊，以色列亦不手軟，在2010年至2020年期間，多番空襲以方眼中的伊朗涉嫌核儲備，以及暗殺多名與核研究有關的伊朗科學家。不過，今次還是首次襲擊伊朗駐外使館，所殺的使館內人員大部分持有外交護照，嚴重違反了聯合國憲章。

 

　　大家有否留意到，美國立刻表示他們不知情，並未參與其中，這是否一種割席表現？最近美國對以色列的態度也起了微妙變化，首先早前聯合國就要求以色列在加沙立刻停火的決議案，美國第一次投棄權票，遂令決議案得以通過，而內塔尼亞胡對此的回應是取消以色列代表團訪美的行程，加上最近以軍襲擊以美國為總部的國際人道組織「世界中央廚房」在加沙的救援車隊，七名西方工作人員死者中包括持美國護照者，令美國大為尷尬。

 

美國就聯合國要求以色列在加沙立刻停火的決議案投棄權票，令決議案獲得通過。(AP)

 

　　內塔尼亞胡對拜登而言，在政治上無疑已變成負資產，現在以色列再要把伊朗拉進來，正要面對大選的拜登，實在是吃不消。不過，在另一方面，這沒有令拜登因此而停止向以色列提供武器。據《路透社》報道，拜登正考慮將新一輪共180億美元精良武器運到以色列去。因此，伊朗不向美國的割席賣帳，稱只要美國在軍事上繼續支援以色列，那必須要向以色列的軍事行動負上責任。

 

　　內塔尼亞胡可謂四面楚歌，對加沙的大屠殺已令以色列的國際地位大受損害，在國內愈來愈多國民要求他下台，那為何他還敢擴大戰線，直接冒犯伊朗使館？伊朗已揚言報復，但能作出怎樣的報復行動？還記得在2020年，美軍針對在巴格達國際機場附近行駛的伊朗車隊，成功用無人機暗殺了車內伊朗最有權勢的將領蘇萊曼尼，當時伊朗精神領袖哈梅內伊也表示會採取最嚴厲的報復行動，結果呢？

 

　　去年10月底，以色列在加沙轟炸得如火如荼，伊朗聖地清真寺突然升起黑旗，大家以為伊朗將向以色列宣戰，後來該國解釋只不過在哀悼在加沙遇害的巴人。內塔尼亞胡看在眼裏，深知伊朗雷聲大雨點小，或許認為伊朗不敢正式捲入戰爭，只讓其代理人搞一下小動作。觀乎今次受襲後的伊朗民情，也不是一面倒主張大規模報復行動，不少希望在自衛之餘，保持伊朗和平穩定。

 

 使館受襲後，伊朗國內有針對以色列及美國的抗議活動。(AP)

 

　　好戰的內塔尼亞胡，看準伊朗的忌諱，欲借打擊伊朗使館一洗頹風，挽回他在國內右翼心中的形象，同時亦威懾與以色列為敵的真主黨和胡塞武裝。他這場襲擊行動最重要是做給拜登看，他有能力壓住美國的宿敵，而且美以已捆綁在一起，沒法割席了。這位以色列領導人瘋狂的想法，是否應驗了「上帝要你滅亡，必先令你瘋狂」這番歷史之父希羅多德所說的話語？

 

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