南方國家發聲，德國成以色列屠殺「共犯」？

中美洲尼加拉瓜跟著南非的脚步，就加沙人道大危機走進聯合國司法機關——國際法庭(ICJ)，不過今次卻把槍頭轉向德國，指控該國一方面停止援助聯合國近東工程處，令它無法在加沙進行人道支援，另方面則向以色列提供武器，等同協助以色列屠殺加沙巴人，違反人道法，要求德國立即停止供應武器。而國際法庭也於4月8日開庭審理，令德國國際形象扣上問號。

尼加拉瓜的代表告上國際法庭，指控德國協助以色列屠殺加沙巴人。(AP)



大家可能覺得奇怪，遠在中美洲的小國尼加拉瓜為何敢得罪歐盟大國，並冒犯以色列？而德國政壇無論左翼或是右翼陣營，為甚麼都站在以色列的一邊？德國總理朔爾茨多番強調德國無條件支持以色列，連思想界知名左翼、法蘭克福學派學者哈巴馬斯 (Habermas) 也一反其一貫觀點，早於去年11月和三位歌德大學政治哲學教授發表《團結原則》(Principles of Solidarity)，表達他們與以色列團結一致的立場。



無論是來自基督教民主黨的前任總理默克爾，或是來自社會民主黨的現任總理朔爾茨，他們都不約而同強調以色列的安全是德國的「國家理性」(Staatsräson)，這明顯和德國納粹時期對猶太人的種族滅絕有密切關係，這不僅左右著德國二戰後的政策，並塑造了德國的世界觀。



自以色列建國以來，德國政府一直認為德國對以色列負有「特殊責任」和承諾，而以色列的生存權亦成為當今德國存在的一個基本組成部分，這就叫做「國家理性」，並延伸到德國知識分子身上。由於整個德國民族對猶太人的罪疚感，德國人害怕被扣上「反猶分子」的帽子，知識分子更不用說了。

德國著名左翼學者哈巴馬斯一反其一貫觀點，發聲明支持以色列。(AP)



因此，他們感到似乎只有一個選擇，那就是站在以色列一邊。而哈巴馬斯今次的表現，反映了即使獨立的思想家，也無法擺脫歷史環境的因素。他過去強調理性溝通，反對霸權，現在卻視以色列在加沙的行為為「合理自衛」，令全球南方學界為之大感意外，紛紛撰文批評，甚至提出和西方思想界保持距離。



不過，最近德國一批公務員公開指摘以色列違反了國際法和人道法，犯下戰爭罪行，呼籲朔爾茨政府停止供應武器給以色列，不然的話，就正如尼加拉瓜政府所說，最後恐淪為「屠夫」內塔尼亞胡的「共謀者」，失去國際聲譽和領導地位。這些公務員的發聲，可算是德國少聽到的異見聲音。



至於尼加拉瓜，其實該國和南非正試圖代表著一種抗衡西方的南方力量，兩國同樣和巴勒斯坦解放運動有著歷史淵源——南非黑人爭取從白人統治者的隔離政策解放出來，當時得到巴解組織全力支持；而尼加拉瓜左翼反抗組織桑地諾民族解放陣線(FSLN)，在上世紀70年代力圖推翻右翼蘇慕薩(Somoza)獨裁政權時，也獲巴解提供物資和軍事訓練。



可是，以色列卻一直軍事支援蘇慕薩，以報後者對猶太復國主義者的支持，這可以追溯到建國之前。因此，1979年7月，隨著蘇慕薩政權倒台而桑地諾上台，以色列與尼加拉瓜的關係出現下滑，並最終在3年後斷交。

尼加拉瓜總統奥蒂嘉推動提控德國，被西方大國認為懷有政治動機。(AP)



桑地諾領導人奥蒂嘉成為美國和以色列的眼中釘，美國多次推倒他甚至令尼國陷入長期內戰。奥蒂嘉經歷數番大起大落，終又在2021年12月再度上台領導尼加拉瓜。因此，他今次借提控德國以確立以色列在加沙的種族滅絕行為，西方大國認為他懷有政治動機，指摘以色列及其盟友之餘，但沒有譴責哈馬斯，在道德上欠說服力；但全球南方則以支持為多，指尼國的做法可重申國際法的重要性，以及對西方不惜違反人道法軍援以色列構成一點阻嚇作用。



無論如何，今次加沙危機繼俄烏戰爭之後，再次顯示西方與南方國家之間的角力。在世界秩序的瓦解與重建中，我們正處於無以名狀的陣痛裏。