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17/04/2024

從中東局勢，看人類文明的花果飄零

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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　伊朗在日前（4月14日）歷來首次直接攻擊以色列國土，以報復以色列於本月初空襲伊朗駐大馬士革使館，此舉令全世界嘩然，同時亦打開了中東衝突新一頁。究竟該地區會否真的如坊間預言所說，成為人類文明的零點地？此刻我的舊作《中東現場》以全新增訂版再度推出，這令我不無感慨。

 

　　在我30年的採訪生涯中，從亞洲、歐洲、拉丁美洲走到中東地區，後者最令我感到如跌入深不見底的黑洞裏。事實上，《中東現場》早於2006年出版，想不到相隔10多年，中東依然動盪不安，而且其局勢更見詭秘。就在21世紀踏進第三個10年的2023年，來到10月竟爆發了以色列和巴勒斯坦之間70多年來最殘酷的衝突，兩邊的平民百姓成為最大的受害者。

 

加沙遭以色列狂轟濫炸，奪去不少無辜孩童的性命。(AP)


　　當巴人激進組織哈馬斯突襲以色列南部，致千多人遇害，並挾持200多名人質，震驚國際社會之際，以色列隨即用極大不成比例的手段，在哈馬斯大本營加沙地帶，無差別地持續狂轟濫炸，每天導彈都如雨下，造成屍橫遍野，醫院、學校和聯合國駐當地機構亦難倖免，死傷者上萬，最傷痛的是孩童。

 

　　踏入21世紀，這塊面積不大的巴勒斯坦土地上之舊恨，再次加添新仇，同時以史無前例的方式，把世界也捲了進去，推高中東第六次大戰甚至全球大戰的可能性，美英政客火上加油，國際評論煞有介事，平民百姓痛苦哀號，真是牽連甚廣。


　　眼看今次自詡文明富裕的以色列，夥同「世界警察」美國，以自衛之名在加沙行國家恐怖主義之實，其行為比她們眼中極端的恐怖分子更見瘋狂，令人不禁問：恐怖主義是如何滋生的？

 

以色列夥同美國，以自衛之名在加沙行國家恐怖主義之實。(AP)


　　二戰後已被文明唾棄的殖民主義，原來在以巴地區卻已持續了75年，至今愈見殘暴並理直氣壯，實在是挑戰著人類良知的底線，教世人情何以堪？這才引致全球各地就最新的加沙危機發出最大的怒吼，示威不斷。


　　發生在二戰的猶太大屠殺、冷戰初期印尼1967年剿共大屠殺，到上世紀90年代的盧旺達族群大屠殺，以及波斯尼亞宗教屠殺等，我們以為人類走過血腥的20世紀，應該已有了很深刻的歷史教訓。踏進21世紀，我們講地球村，談普世價值、人類命運共同體，過程中雖有跌跌碰碰，但至少認為仍是往前走。


　　想不到古代誅九族的野蠻手段，卻在21世紀的今天上演，並過之而無不及。要世人眼巴巴看著一場如此赤裸裸的持續大屠殺在加沙爆發，對超過200萬人口的種族清洗行動，卻沒有人或國家能夠制止，這已不僅關乎一個民族的生死和人權公義，而且可能涉及到人類價值的瓦解、文明的破產。當國際法受到這樣的蔑視和無法執行下，更可導致世界的禮崩樂壞，那麼，我們生存在世還有何所依？

 

以色列在加沙進行種族清洗，激起世界各地的抗議浪潮。(AP)

 

　　大家對此都想弄出個所以然，遂不禁問：甚麼是因，甚麼是果？若無法把因果關係梳理，這個影響世界格局的中東地區，對我們而言永遠只是個詭秘的黑洞。


　　就在這個時候，有讀者向我表示，希望絕了版的《中東現場》能有機會再版，而出版社也正有此意，我立刻提出必須添補內容，做一個更新版，畢竟在過去10多年間，中東局勢風起雲湧，在戰爭與和平之間急促游走，大家都沒想到伊朗和沙特阿拉伯可以復交，而以色列也與數個海灣國家建立突破性的正常關係，另一方面和巴人的衝突卻依然險峻，並陷入以暴易暴的惡性循環而不能自拔。


　　在中東地區，究竟有多少變化和不變？這是我過去10多年來帶著的問號，所以多次重返該地區現場探個究竟。


　　從「阿拉伯之春」的希望，到敘利亞內戰的絕望，黎巴嫩和約旦在阿拉伯地區成為了敘國難民潮前線收容國，令其國內政治也跟著起變化，加上使人聞風喪膽的「伊斯蘭國」之崛起和衰亡，可說是改變了整個中東的地緣政治。

 

　　在「後阿拉伯之春」時期，有國家走上回頭路，如埃及，軍人政府再次抬頭；黎巴嫩由於內鬥和難民問題，加上2020年的貝魯特倉庫大爆炸，徹底把經濟壓倒，成了失敗的國家；支離破碎的敘利亞，則企圖從戰爭灰燼中重新站起來。至於伊拉克，有人形容這是個沒有獨裁者的獨裁國度，美國的18年佔領究竟對該國作出了怎麼樣的改變？美軍在2021年正式撤出伊拉克，好應有個結論。

 

即使美國曾駐軍18年，伊拉克現仍被形容為沒有獨裁者的獨裁國度。(AP)


　　在一片混亂的中東，走在其中，特別舉步維艱。由於全球石油的生產國主要集中在這個地區，而石油又是各國追求現代化的重要「血液」，加上該地區位處亞非歐三大洲的交通要道，遂令到其地緣政治異常複雜，大國包括歷史上各帝國在此的博弈一直激烈；這裏亦是伊斯蘭文明的重要區塊，和西方的基督教文明和東方文明在世上鼎足而立，後來在英美支持下的猶太復國主義者在此建立了以色列國後，更見洶流暗湧。


　　我們實在有必要了解這個地區以及其和世界的關係，但偏偏這個地區又是我們最不認識的，因此早於千禧年代，我克服不少困難，下決心好好採訪中東並撥開迷霧，把第一手資訊帶給中文讀者。重讀自己這本在2006年出版的《中東現場》，似乎可以為今天的果作出了其前因的一個解讀，為讀者提供一些建基於我所見證而引伸出來的觀點。再補充成書後我重返中東的所見所聞、所思所感，還有最新的分析，從中可看到過去和現在有多少的變與不變。


　　中東的旅程永遠是我採訪生涯上一個里程碑，也是最揪心的，特別遇上不少受戰火折磨的孩童，以及在動盪局勢中難以舒展理想的年輕人。我有時會感到無奈，除了盡力採訪報道，把他們的聲音帶出來外，還可以為他們做些甚麼？藉著算是我代表作的《中東現場》新版與讀者見面，我把版稅全捐給為這些無助小孩而設的教育項目。我時常認為教育起傳承作用，就在人類文明正面對花果飄零的時刻。

 

《中東現場》全新增訂版的版稅，會全捐給中東兒童教育項目。（網上圖片）


　　「自從軒昊到隋唐，幾見中原作戰場！三十萬年如電掣，不曾記得不曾忘。」南宋詩人陸游在其詩作《一壺歌》有這樣的喟嘆。好一句三十萬年如電掣，這也正是後來愛恩斯坦對宇宙的洞悉嗎？個人在歷史的長河裏，當然是如此的微不足道，我未能想象30萬年這個時間概念，但我在30年的採訪生涯上亦見盡了人類的瘋狂，世界將會往覺醒還是毁滅的方向發展？

 

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