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24/04/2024

異見的喀拉拉邦，帶出印度大選以巴元素

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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　當國際媒體聚焦劇變的中東局勢之際，同樣具有影響力的南亞大國印度，已於4月19日舉行矚目的大選。印度有世界最大民主國家之稱，有接近10億選民之多。而其投票時間過去一般以月計，今年將至6月1日才結束，歷時6周，成為有史以來世界上規模最大的一次大選。

 

　　相信大家對印度總理莫迪(Narendra Modi)不會陌生，他在全球事務上經常擺出高調姿態，甚至自視為全球南方的領導者，卻與南方國家的立場並不一致，例如以巴衝突，南方國家幾乎全都譴責以色列對加沙地帶不合比例的所謂「報復行動」，根本就是對加沙巴人進行種族大屠殺，莫迪竟選擇站在猶太復國主義者的一邊，近年他更成為美國亞太計劃中要拉攏的主要對象，他便順水推舟依仗美國勢力抗衡中國。

 

莫迪對穆斯林採取仇視態度，故在以巴問題上和美以兩國連成一線。(AP)

 

　　在國內，莫迪早被反對派視為印度教民族主義煽動者及極右分子，他在其2014年第一任期上台不久，即對國內穆斯林社區進行大清洗，難怪他對巴勒斯坦穆斯林採取仇視態度，作為南方大國卻和美以兩國連成一線，這和印度反殖民主義的先輩們明顯非常不同。

 

　　1947年印度在聯合國大會上投票反對以色列瓜分巴人土地，到1974年成為首個承認巴解組織作為阿拉伯世界合法代表的國家，1988年又表態支持巴人建國，並長期和巴人自治政府維持緊密外交關係。雖然印度承認以色列國，但關係低調。


　　可是到了莫迪，他卻來了一個大轉彎，他除強烈譴責哈馬斯的「恐怖襲擊」，更第一時間宣布堅決支持以色列。事實上，莫迪執政期間已逐步靠攏以色列，兩國軍事合作緊密，現在印度已是以色列最大軍火買家，佔以色列軍火出口總額的30%以上，交易額共約20億美元。因此，對聯合國大會就加沙停火投票，印度不是反對便是棄權，絕不支持。如是者，印度在全球南方脫穎而出，變成以色列的新聯盟和戰略夥伴。

 

印度國內有支持巴勒斯坦的聲音，但被政府強力打壓。(AP)

 

　　就今輪的以巴衝突，印度國內聲音兩極，不過仍以親以色列聲音為大，這是由於無論印度主流媒體或社交媒體，都充斥著對巴人的偏見和虛假資訊，而政府亦一方面加強打壓親巴人士的聲音和行動，另方面則大力宣揚支持以色列將令印度躍升為世界大國、西方重要盟友，有利印度在全球發揮最大的影響力。換言之，親以色列合乎印度長遠發展利益。至於印度的穆斯林，在莫迪眼中，卻是國家「毒瘤」，阻礙了國家發展，可說是極盡醜化印度穆斯林社群之能事。


　　可是，南印度最大城邦喀拉拉邦，卻成為莫迪最大的異見者，並且是親巴人士的大本營，自去年10月以色列在加沙進行大規模襲擊以來，該城邦示威不斷，莫迪無法把他們的聲音壓下來。而莫迪領導的印度人民黨，即使在其他邦份氣勢如虹，但一直在喀拉拉邦的選舉中敗北。


　　喀拉拉邦是穆斯林的聚居地？非也，但它卻有著左翼傳統，現今仍由印度共產黨主政，並是首個印度邦份推行參與式民主，也是首個邦份實現接近零文盲人口，教育水平為全國之冠，雲集了印度不少知識分子。該邦不是嚇人的共產地區，事實上它被美國《國家地理雜誌》視為人間天堂，人一生一定要去一次。

 

喀拉拉邦著重教育，是印度首個邦份實現接近零文盲人口。(AP)


　　不過，喀拉拉邦不僅是個旅遊地方，還是個社會實驗重要之地，該地區自上世紀60年代開始推動民眾科學運動(KSSP)，由此令民生大有改善，因而獲得國際級另類諾貝爾獎「優質民生獎」(Right Livelihood Award)。


　　1963年，有一群以科學界為主的印度知識分子，他們走在一起，分享共同的理念，這就是科學不應繼續作為有權勢者的專利。因此，這群知識分子決心把科學從有權勢者手中奪回來，好讓科學重回人民的懷抱。以前科學知識一直被一小部分所謂權威人士、學者壟斷，不能與老百姓的日常生活產生關係。這種割裂的科學知識，由於與大眾脫節，因此無法改善他們的生活，反之卻進一步鞏固特權階級的既得利益。日新月異急速發展的科技，令大多數的弱勢者對其愈加依賴。當上層與下層對科技知識的鴻溝愈來愈大時，社會分化亦愈加嚴重。在這個情況下，KSSP正式展開，打開一條出路，讓科學逐步普及化。


　　在行動方面，KSSP成員又成立「人民計劃運動」，他們捲起衣袖，走進各大小農村，興建圖書館，把外國的基本科學書籍，繙譯成本地語言，然後定期辦聚會，給予村民參與科技討論的機會，目的是令村民掌握基本科學知識，並懂得如何應用到生活裏去。不過，最重要的是，當科學普及化後，老百姓明白邏輯思維，破除封建傳統，提高自理能力，生活獲得極大改善。

 

邏輯思維在喀拉拉邦風行，當地老百姓不易被莫迪政府洗腦。(AP)


　　在這個背景下，加上喀拉拉邦在地理上最靠近西亞，歷史上和阿拉伯人又有不少貿易往來，因此不易給莫迪政府洗腦，並在以巴問題上發出挑戰莫迪的最大聲音，為今次大選注入了以巴元素。當地反對派更指出，如果莫迪繼續執政，印度人將失去許多自由。

 

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