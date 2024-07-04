阿盟摘下真主黨恐怖標籤的背後

日前阿拉伯國家聯盟（阿盟）開會後，竟然破天荒宣布，不再將黎巴嫩的什葉派真主黨視為恐怖組織，並認為該黨在黎巴嫩當前的政治和未來發揮著重要作用。這不是很諷刺嗎？美國以色列一直強調真主黨是個不折不扣的恐怖組織，而且還游說其他國家站在美以立場的一邊，而阿盟也是在2016年一次會議上在美方大力游說下，對真主黨作出恐怖標籤，今次阿盟表示有必要「撥亂反正」，這反映了甚麼呢？

美以兩國慌張了，同時亦預示美國在阿拉伯世界漸失去其影響力。自以哈戰爭爆發以來，中東地區只有什葉派之弧力抗以色列，以沙特阿拉伯為首的阿拉伯遜尼派國家一直只敢動口不動手，直到真主黨和以色列的衝突加劇，大家都擔心會否發展成全面戰之際，阿盟好像要維護真主黨似的，把它從恐怖組織名單中除名，一方面表明阿盟不再受美方左右，另方面遜尼派和什葉派已跨越兩派矛盾，隨時可以聯手對付外敵，這是美國極不欲看到的。

阿拉伯國家聯盟日前宣布，不再將黎巴嫩真主黨視為恐怖組織。(AP)

除名後，真主黨便成為中東地區的合法軍事組織，接下來便可以和遜尼派國家關係正常化，再進一步，後者甚至可向前者提供武器。事實上，真主黨在黎巴嫩是個合法政黨，在國會佔有議席，對好些黎巴嫩人而言，特別是聚居在南部的黎巴嫩穆斯林，他們視真主黨為抵抗英雄。自1985年以色列佔領南黎，真主黨一直進行抵抗，長達15年之久，終於在2000年迫使以色列撤退，成為唯一一支在戰鬥中擊敗過以色列的阿拉伯軍隊。

在2006年的黎巴嫩戰爭中，真主黨再次重創以色列，在支持者眼中，該黨扮演了保家衛國的角色。當然，真主黨背後有伊朗的軍火支援才能愈戰愈勇，當時真主黨使用反艦導彈襲擊了當時以色列最現代化、能力最強三艘護衛艦之一的哈尼特號，令人眼前為之一亮。到今次以哈戰爭，真主黨第一時間衝出來支援加沙巴人，向以色列發炮，令以方不勝其擾。

最近真主黨頻繁地攻擊以色列北部，而且規模愈來愈大。近日真主黨一名高級指揮官阿齊茲(Aziz)遭以色列用無人機炸死，3周前有另一名真主黨高級指揮官阿卜杜拉被殺害，但真主黨誓言加沙戰事一天不停止，他們便會繼續和以色列打下去，即使損兵折將也在所不惜。在黎巴嫩的巴勒斯坦人聽見真主黨這番豪情壯語，甚為振奮，表示會和真主黨一起奮力擊敗敵人。

真主黨高級指揮官阿卜杜拉遭以軍殺害，黎巴嫩民眾上街悼念。(AP)

究竟真主黨只是執行伊朗的指令，還是和巴人有特別深厚的情誼，不惜為他們抛頭顱、灑熱血？這讓我想到真主黨的崛起，其實真的與貝魯特的巴人在1982年被由以色列背後指揮的黎巴嫩長槍黨屠殺有關。該次屠殺主要針對夏蒂拉和薩卜拉兩個巴人難民營，手段之殘忍令人髮指，同時為黎巴嫩戰爭增添了最荒謬的情節，為以色列入侵黎巴嫩留下最可恥的污點。其後巴解被迫撤出黎巴嫩，但真主黨卻在此時正式上台。

你方唱罷我登場。對以色列而言，鏟除了巴解這個「恐怖組織」在黎巴嫩的基地後，想不到又冒出他們所稱的另一個「恐怖組織」真主黨，又得展開另一場戰爭。以色列為了消滅巴解和阿拉法特，因此介入黎巴嫩事務，佔領黎巴嫩南部，矛頭不但直指巴勒斯坦人，也直指反以的黎巴嫩穆斯林，因為以色列認為他們統統都是「恐怖分子」。

以色列的做法，催生了伊斯蘭原教旨主義的真主黨，真主黨有感和巴人命運相連結，憂戚與共，已經超越派別嫌隙，同樣是穆斯林兄弟，因此他們為巴人與以色列打起來，特別投入，況且以色列和黎巴嫩也有舊仇，這是以色列曾侵佔南黎領土留下的禍患，似乎到現在仍未能解决領土之爭。或者可以這樣說，真主黨在內戰中萌芽，然後在以色列佔領黎巴嫩期間壯大，並在窮人的支持下竄升成為一股不可忽視的政治力量。

真主黨在黎巴嫩內戰中萌芽，並在以色列佔領期間壯大。(AP)

今次且看看真主黨和以色列這場戰爭如何發展下去，而阿盟在其中又會否逆美國之意軍援真主黨。