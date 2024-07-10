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10/07/2024

英國大選變天，工黨中東政策何去何從

#英國大選 #大國博弈 #施紀賢 #獨立候選人 #加沙 #反戰 #容我世說
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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　7月4日在英國大選中，工黨在14年後挾超過400議席再度上台執政，令大家刮目相看之外，有五名高調站在加沙巴人立場的獨立候選人全部當選，而且在其選區中打敗工黨對手，這包括前工黨黨魁郝爾彬(Jeremy Corbyn)，這對工黨也構成壓力。我們不禁好奇問，英國的中東政策會因政黨輪替而有所改變嗎？

 

五名加沙巴人立場獨立候選人全部當選，打敗工黨對手，包括前工黨黨魁郝爾彬。 (AP)

 

　　就好像即將今年11月舉行的美國大選，經歷過全國人民對加沙戰事聲嘶力揭的抗議聲浪後，加沙危機會對選情做成影響嗎？我們以同樣好奇眼光審視今次英國大選，雖然英國不及美國能對加沙停火發揮重大作用，但歷史上英國對以巴衝突有難辭其咎的責任，而工黨在這方面的政策又的確較保守黨可以有所不同，英國反戰選民自有期待。

 

　　在此，我想分享一個親歷的故事。多年前我在耶路撒冷採訪，遇上一名20歲出頭的英國女孩，拿著攝錄機，機上還裝置了專業的收音器，我到哪都碰見她，她專心拍攝和做筆錄，我以為她也是記者，問她是哪家媒體或是如我獨立採訪，她搖搖頭，說：「我只是名剛畢業的歷史學系大學生，對英國超過半個世紀前在這個地區播下衝突的種子，作為英國人，我感到非常歉疚，希望為國家贖點罪，因此我來到這裡紀錄巴人被佔領下的真實生活情況，好讓更多英國人知道，從而明白這必須進行改變。」

 

　　不知這名英國年輕人有多少代表性？但過去九個月以來，英國持續性爆發大大小小聲援加沙巴人的示威行動，不計其數，在歐洲地區算是聲討以色列屠殺加沙的最大規模反戰訴求，即使大選過後倫敦立刻出現要求加沙停火的集會，這反映了特別在大城市如倫敦，選民固然注內政，但加沙和平也是個各政黨無法廻避的外交議題。

 

　　正如郝爾彬在參加選區競選時一開始就宣布，將成為「為平等、民主與和平發聲的獨立聲音」，選民給了他最大的支持，還有其他親加沙巴人的新任獨立議員。

 

　　不過，寄望工黨新任總理施紀賢作出重大的外交格局改革也是不切實際的，觀乎他一上台便和以色列總理內塔尼亞胡通電話，除了表達對加沙停火的期望外，另方面他也表示有需要和以色列保持友好關係，繼續在各領域密切合作，和美國的關係亦如此。不過，最令選民非議的是，工黨將如保守黨一樣向以色列提供武器。

 

　　事實上，施紀賢的作風一直以中間務實為主，他不是要帶領工黨走向鮮明的左翼路線，不然郝爾彬亦不會因其左翼以巴觀點而在2020年被解除工黨黨藉，更遭捲入反猶指控。郝爾彬則表示，反猶太主義的指控「因為政治理由被大幅誇張」，但施紀賢則要在推動以巴和平及禁止所謂反猶主義之間作出平衡，令他無法在以巴問題上有所突破，他只能在英國一貫的中東政策大原則下推行可控的改變，例如迅速增加對巴人地區的援助，協助實現兩國的解決方案，以此作為對重啟和平進程的貢獻。

 

工黨在議會佔上風，但民間則不是想象的受歡迎。（Shutterstock）

 

　　無可否認，工黨對中東的願景比保守黨更有凝聚力，亦較容易加強和中東地區的關係並作出小格局的轉變，可是就無法打破亦無意打破大格局，這也反映在工黨今次的選票上。工黨雖獲取國會412個絕大多數議席，但在選票上卻只佔34%，而且失掉不少穆斯林選票。因此，工黨在議會佔上風，在民間則不是想像的受歡迎。換言之，在民心工程方面工黨還需下很大的努力。

 

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