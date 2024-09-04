德國選舉 | 德國極右黨東部選舉崛起，前東德抑鬱知多少

德國近日舉行聯邦州議會選舉，被視為極右政黨的「德國另類選擇黨」(AFD)竟然在前東德的東部地區有不錯成績 ，除在圖林根邦(Thuringia)獲32.8%選票勝出，又在薩克森邦(Saxony)獲三成選票排行第二，跟著是布蘭登堡邦，民調亦顯示AFD有機會再下一城。這引起各方特別是投資界極為關注，不禁問，柏林圍牆真的倒下了嗎？

雖然AFD離執政尚遠，但足以為德國主流政治敲響警鐘。這可謂自二戰結束以來首次讓極右勢力衝破紅線，向著執政標竿直跑，使總理朔爾茨和其執政聯盟看得冒出冷汗來。AFD成立於2013年，在政綱上表明反歐盟、反歐元區、反穆斯林移民，有不少學者甚至指該黨思想含有納粹成分，這實在觸碰了德國的歷史傷口。德國一直嚴防納粹思潮再度萌芽，可是AFD的出現兼他們今次地方選舉的表現，卻狠狠刮了德國主流社會一大巴掌。

AFD支持者出席圖林根邦地區選舉的拉票活動，並高唱國歌。(AP)

大家紛紛好奇，東西德於1991年統一後，究竟德東的發展情況哪裏出了錯，成為極右力量的土壤？這讓我想到我在2019年前往柏林採訪柏林圍牆倒下30周年，趁著這個機會專程跑到德東了解當地經濟和民生生活，與西邊有多大分別，以及聆聽人民對統一30年的心聲。

第一次前往柏林是在圍牆倒塌之時，30年的時空，滄海桑田，無論個人與國家都變化了很多。談到統一後的新德國，我在當年認識的東德朋友都提出，新德國的歷史都是由勝利者撰寫的，並反問我，柏林圍牆是否真的已倒下？

一位前東德藝術家這樣說：柏林圍牆倒下，只是西德人自己這樣認為。事實上，在東西德統一整整30年裏，東邊的人最感沮喪的是，隨著德意志民主共和國的消失，他們連歷史話語權也跟著喪失，甚至過去的一切都給全盤否定了，西邊的人成為他們的代言人，而西邊的人解讀當年一連串歷史事件，都已定出他們的標準立場，世界就從他們的視角去審視新德國的歷史。

柏林圍牆倒下後，西邊的人彷彿成為東邊的人的代言人。(AP)

回顧歷史，東西德的出現，可說同樣是站在反納粹德國（第三帝國）基礎上，所確立出來的兩個政體，進行不同的實驗。當然你可以說東德是蘇聯擴張的產物，但有東德人卻反問，西德統一東德的過程裏，何嘗不是一種殖民？他們稱之為「自由殖民主義」。當柏林圍牆倒下，東德的政治進程旋即由西德執政黨主導和規劃，而勇敢推動簽名運動要求改革的東德知識分子，卻要靠邊站，等候照顧。

還有誰會耐心研究東德人當年的革命追求？西邊的人看東邊，屬於偷窺式的，用負面的眼光去進行一種歷史論述，把東德描繪成與「第三帝國」無異。現在應是時候傾聽另一些人的歷史了。

記得數年前我在歐洲議會訪問「左翼」黨(Die Linke)時任主席嘉比．森瑪(Gabi Zimmer)，我們一見面就談了將近3小時，直至夜幕低垂，議會辦公大樓下班人潮已過，變得空蕩冷清，但嘉比仍興致勃勃地回答我的問題，最後就像是兩位老朋友在聊天。

嘉比．森瑪少年時是東德共青團成員，對歷史大變局五味雜陳。(AP)

嘉比的助手表示，過去記者來專訪，問的都是當前德國的政治和歐洲議會與左翼政團的難題，但我一坐下，就問她的家鄉在前東德共產黨統治時期的故事、久違的記憶、她兒時的生活，還有少年時代的夢想。原來她的父親是共黨政權領導層，而她則是共青團成員，她和父親經常爭論國家如何改革，特別是共黨的改革。

當柏林圍牆搖搖欲墜時，嘉比和大部分共青團朋友紛紛額手稱慶，對未來充滿憧憬，他們原以為可以來一場黨內革命，趁機踢走守舊老人，但從來沒想過德意志民主共和國竟然就這樣消失了！原本的革命來了一個急轉彎，被動地融入德意志聯邦共和國，成為新德國一員，他們在錯愕中面對變局，只得慌忙補課。

這是他們那一代年輕人悲喜交集的記憶，五味雜陳。現今已很少人談前東德，連她具有歷史意義的國會大樓也被新德國拆毀了。不少年長一輩的東德人，感到他們的身份認同與過往生活，也受到剝奪，但這並不表示他們想走回頭路，不，沒有，若要重新選擇，他們還是選擇民主與自由，只是過去一切仍是他們生命重要的部分，不希望東德在歷史被逐漸消失。

德國的大型花車巡遊，曾諷刺AFD是新納粹勢力。(AP)

換言之，德國東西之間仍存在一幅無形的心牆，兩邊的經濟差距在統一初期更是明顯，破落的東邊和現代的西邊，令人恍然明白，心牆加上經濟鴻溝，一直拖著德東的後腿，年輕人尋求工作機會紛紛往西邊發展，德東的老齡化使得該地區愈趨保守；加上過去10年隨著阿拉伯多國內戰湧進德國的難民激增，他們多選擇生活指數較低的德東暫居，使得德東的新移民壓力不斷上升，即使德國政府投放資源欲大力發展德東，亦無法抵消德東種種社會問題帶來的後遺症，遂令極右勢力有機可乘。

今次要面對新納粹勢力如何透過民主走入建制，不僅是德國的挑戰，也是整個歐洲的挑戰。