黎巴嫩：下一個加沙？

9月17及18日發生在黎巴嫩全國的致命傳呼機和對講機大爆炸，死傷數千，除真主黨成員外，還包括眾多平民婦孺，全世界都知這是以色列幹的「恐怖襲擊」，連美國亦這樣說了，但以方死口不認，無他，一旦認了，便隨時給國際法庭多加一項戰爭罪行的指控。既然以色列都不承認了，那麼，被捲入這恐襲中的「嫌犯」，包括台灣電子生產商金阿波羅集團和在匈牙利有註冊的BAC諮詢公司，一律搖頭「不關我事」，留下了不少疑問，等待媒體發掘真相。

現在的問題在於以色列沒有收手，切斷了黎巴嫩真主黨的通訊設備後，很快便狂轟猛炸南黎，暫死了500多名當地居民，有50萬人被迫流徙，他們慌忙湧向北方逃難，成為了黎巴嫩的911，有評論甚至指黎國將是下一個加沙，因為大家已看到以色列正進行再度佔領南黎的計劃了。

以軍猛烈空襲南黎，釀逾500當地居民死亡，50萬人被迫流徙。(AP)

首先，以色列切斷真主黨的通訊，藉真主黨無法透過通訊指揮的混亂情況，加上數以千計傷者已迫爆醫院，哀鴻遍野之下，以軍此刻除襲擊了貝魯特南部，更向南黎再來個大規模空襲，令當地傷亡慘重。那麼，下一步會否發動地面戰？一如加沙的戰略，務要清洗南黎，為己所用？相信這個可能性很大。

內塔尼亞胡已說了，以色列需要一個緩衝區，來緩解以色列北部來自真主黨的威脅，並讓受真主黨空襲影響而暫時撤離家園的北部居民回家。在此涉及兩個問題，其一就是這個緩衝區明顯是以色列再度奪取南黎地方而建立起來的，這不禁令人聯想到 1982年的第五次中東大戰（又稱黎巴嫩戰爭），到1985年以色列佔領了南黎共850平方公里土地，一樣以用來建立緩衝區作為藉口，但這個緩衝區卻引發當地人更強的抵抗意志，並孕育了高喊保衛家園的真主黨。

內塔尼亞胡稱以色列需要一個緩衝區，來緩解以色列北部來自真主黨的威脅。(AP)

以色列在第五次中東大戰中佔領南黎直至千禧年才結束，這全因在真主黨的不斷攻擊下，以軍傷亡慘重，以色列人反對的聲音亦日益響亮，時任以色列總理巴拉克終於接受聯合國425號決議，交還黎巴嫩領土，從而令真主黨變成南黎英雄，並順理成章接管了南黎。接近40年後，現在以色列故技重施，上一次失敗了，若今次再度以「緩衝區」之名重新佔領南黎，真主黨有多大能力抵抗？

最近，以色列在不同的襲擊中，已清除了真主黨高層武裝人員，包括多名重量級指揮官，可謂瓦解了其軍事指揮系統，跟著是中層和基層武裝人員，令真主黨嚴重損兵折將。不過，以色列雖然重創了這個軍事組織，但卻不能就這樣令它滅亡。

在以軍連串襲擊下，真主黨多名重量級指揮官喪生。(AP)

真主黨不同哈馬斯，前者始終擁有上十多萬訓練有素的正規軍和裝備精良的常規武器，背後更有阿拉伯地區什葉派之弧的「抵抗軸心」做後盾，和40年前那種游擊隊式戰鬥非常不一樣，況且黎巴嫩是個主權國家，如以色列這樣公然佔領，將會招致國際社會的批評，反過來讓真主黨的對抗獲得同情，至少獲得黎巴嫩非穆斯林國民的同情，甚至與之同仇敵愾。

1982年的一場內戰，其實是場代理人戰爭，當時黎巴嫩群雄割據，屬基督教教派的長槍黨甘願作以色列的打手，並借助他們力量清除異己。雖然現在的黎巴嫩仍國勢薄弱，內部派系依然互相鬥爭，但和40年前相比，現在該國的政治體制已有憲法所依，合法化了的真主黨在議會也有代表，而其軍事組織竟然逐漸變得儼如身負保家衛國責任的國家軍隊，這實在諷刺，因黎巴嫩政府軍非常薄弱，總軍力只有5萬多人，實難說得上有軍隊建設，那就無法與入侵者作戰，得交由真主黨了。

真主黨擁有十多萬配備精良武器的正規軍，儼如黎巴嫩的國家軍隊。(AP)

不要忘記，阿拉伯聯盟（阿盟）早前已除下真主黨「恐怖主義組織」的標籤，這即表示阿拉伯國家可以合法地隨時給予援手。當然這個可性亦不大，只是以色列如果視南黎為加沙這般肆意佔領，視真主黨如哈馬斯這樣瘋狂清洗，企圖以戰止戰，這只會反為以色列國土招來更大的威脅，付出更高昂的代價。誰可調停？明顯地，拜登和美國對以色列所能發揮的影響力已大不如前，在中東地區亦然，那麼會否催生另一種調解力量的出現？還是國際社會得眼巴巴看著以黎兩國交火不斷升級，燃燒起另一場更大規模的中東戰事？