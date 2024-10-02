以色列企圖塑造中東新秩序，反危及國際秩序

中東局勢，一天都嫌長。從以色列引爆黎巴嫩真主黨所訂購的傳呼機和對講機後，即連消帶打，幹掉了真主黨最高領袖納斯魯拉，並隨即派出精銳地面部隊展開入侵黎巴嫩行動。以色列一次又一次測試國際社會的底線，而且看準中東國家之間的不團結，結果不僅踩紅線，還跨越紅線，野心勃勃企圖塑造以以色列為中心的中東新秩序。正如內塔尼亞胡所說，創造中東新權力平衡，即用以方武力的絕對優勢和其震懾力，令整個地區屈服於以色列腳下，為以色列利益服務。

內塔尼亞胡日前更向伊朗人放話：「當伊朗最終獲得自由時，那一刻會比人們想象的來得更早，一切都會不同，我們這兩個古老的民族，猶太人和波斯人，終將實現和平，我們兩國，以色列和伊朗，將會和平共處⋯⋯」他這樣一說，大家進一步明白，內塔尼亞胡口中的和平，就是顛覆所有與以色列為敵的政權，和平演變也來不及了，要用武力改變一切吧，安插親以色列的代理政權，那就有所謂的「和平」，這就叫做中東新秩序。

內塔尼亞胡欲以武力的絕對優勢和震懾力，創造中東新權力平衡。(AP)

因此，我們可以看到，以色列不惜大開殺戒，打到六親不認，拒絕停火，向外界促進的和平建議說不，必須要由老子主導。西方不僅無力調停，甚至表示在任何情況下都會站在以色列一邊，這樣子聯合國也被廢掉了。在這情況下，近期以色列的表現，把「強權即真理」發揮到淋漓盡致，人類文明進程戛然而止，回歸到叢林政治。

說得準確一點，如果中東新秩序由一群極右猶太復國主義者加西方軍工複合體所創造，首先不得不先推倒二戰後所建立的既有秩序，會成功嗎？所有秩序的有效運行，都必須得到至少大部分持份者的共識，照顧到各方的利益，而從暴力中產生的政權以至秩序，歷史已告訴我們，這只會導致更多的不穩和招來更激烈的抵抗，即使今天無法還擊，定必有朝一天來個大反撲。帝國主義如是，殖民主義如是，軍事獨裁也如是，結果亡於自己手中。

以色列利用戰爭實行殖民主義，為世界帶來遺害。(AP)

遠的不說，自911後，美國藉機靠著戰爭，欲改造阿富汗和伊拉克，為己所用，最後落得個灰頭土臉，沒有和平，卻種下更深的仇恨，亂作一團。不用再以民主自由作為煙幕了，以色列是個活脫脫的軍事獨裁國家，她所要做的正是殖民主義者的行為，和她的靠山美國相比，真是青出於藍勝於藍，可是，為世界帶來的遺害可能更大。

至於伊朗，神權統治到今天，加上外來的壓力，內憂外患，已逐漸變得衰弱，改革難免，但要怎樣改革，不是由以色列話事。今次伊朗可以說是被以色列逼到牆角，在出手之前會見了俄羅斯總理，除談了貿易和文化的合作外，還有甚麼？大家不得而知，只知當俄總理走後，伊朗便向以色列還擊了。今次的還擊雖然比上次力度大了兩倍，但觀乎伊朗向特拉維夫所發射的導彈，還是只針對軍事目標，造成兩人輕傷而已，可說是先試水溫。伊朗強調這是第一波的還擊，下一波攻擊要看以色列的回應，那麼這就充滿不可預測的因素了。

伊朗對特拉維夫的導彈攻擊，只造成兩人輕傷。(AP)

美國和以色列早得悉伊朗的還擊部署，我們可以說這是美以兩國情報了得，大家早知伊朗和黎巴嫩被以色列情報滲透到高層，不過看來今次美以算得不太準了。伊朗和上次不一樣，不那麼上演還擊秀，而是首次用上自製的超音速導彈，不少還真的落地了，但仍算克制，不然後果會嚴重得多。反觀以色列，其攻擊絕對不留情面，亦不廻避平民大量傷亡，甚至無差別屠殺，以求造成極大的震懾效果。但請不要忘記，世界逐漸邁向多極，全球南方共63億人口，已經慢慢形成另一股力量，不會對國際秩序的危機袖手旁觀。若極端猶太復國主義者執意逆天而行，只會進一步使得以色列孤立，讓大家渴望的和平更為遙遠。