俄羅斯在中東混戰的曖昧角色

自伊朗終於在10月1日向以色列採取報復性攻擊後，大家都緊盯著以色列會如何回應。另方面，有不少媒體揣測伊朗攻打敵人的底氣，大有可能來自俄羅斯，皆因在襲擊的前一天，俄羅斯總理米舒斯京訪問德黑蘭，媒體就此大造文章，認為俄總理不僅是為貿易文化合作而來，還有軍事合作。而令美國和以色列最擔心的是，俄羅斯會否為伊朗提供核技術甚至核武。隨即有消息指以色列正考慮先下手為強，將針對伊朗境內的核設施和油田作報復目標，這令全球大為緊張，油價立刻飆升。

美國有民主黨智庫撰文大呼，此時不借機摧毁伊朗核設施，那還要等待何時？如伊朗發展了核武，便更難清除這個「邪惡軸心」了。言下之意，目前算是最好時機，何況內塔尼亞胡在戰略上正佔上風，氣勢如虹，都已經把哈馬斯和黎巴嫩真主黨高層幾乎全消滅掉，軍心大振，再下一城又如何？就在這刻，米舒斯京在德黑蘭出現，的確引起外界不少聯想，如果俄羅斯捲入這場中東混戰，那麼，美國會被迫下水嗎？

伊朗向以色列射導彈前夕，俄羅斯總理米舒斯京（左）訪問德黑蘭，與伊朗總統佩澤希齊揚會面。(AP)

從客觀環境來看，俄羅斯窮於對付烏克蘭，實在是自顧不暇，而伊朗亦因持續兩年多的俄烏戰事，逐步成為俄國的軍火庫。在軍火供應方面，普京除得力於北韓外，其主要軍事拍檔就是伊朗。伊朗過去兩年多不斷向俄國輸出無人機和飛彈，最近更有消息指伊朗可能還提供短程彈道飛彈，讓俄羅斯用在烏克蘭戰場上，使得歐盟大為火光，表示這是伊朗對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的軍事支持升級。伊朗導彈將抵達歐洲領土，加劇烏克蘭人民的苦難，乃是對歐洲安全的直接威脅，美國和歐盟大國由此加大對俄伊兩國的制裁。

如此看來，理性分析告訴我們，俄羅斯理應無力也不感興趣蹚中東這渾水，而且也不欲見到伊朗會和以色列直接交戰，戰爭只會大量消耗伊朗軍火資源，大大影響武器出口，特別是向俄羅斯的供應。這個主要軍火供應渠道萬一遭到嚴重影響，實在是普京所不願見到的。

在過去兩年多，伊朗不斷向俄國輸出飛彈和無人機。(AP)

或許俄羅斯可以提供核技術和雷達及防空設備作為向伊朗的投桃報李，但也只限於防禦性武器。為甚麼？事實上，普京和內塔尼亞胡這兩位右翼領導人過去原本關係不錯，在地緣政治的協調、能源和軍事上曾是盟友。當俄烏戰爭爆發，美國帶頭制裁俄羅斯，盟友緊密跟隨，唯獨以色列沒有加入制裁行動。基於戰略平衡，以色列在俄羅斯入侵烏克蘭的問題上早期一直小心翼翼，一如俄羅斯對以色列和巴人及鄰國的衝突，也只是作有限度譴責，非常謹慎。

可是，隨著美歐介入俄烏戰爭日深，而以色列和伊朗領導的「抵抗軸心」衝突加劇，俄羅斯和以色列的關係亦起著微妙的變化，畢竟彼此的盟友也是彼此的敵人，當澤連斯基儼如美國小兄弟表示堅决站在以色列一邊，後者也不得不表態支持基輔；當拜登因支持以色列在加沙的屠殺而令美國國際聲譽受損，俄羅斯即忙不迭向美國多踩一腳，批評美軍支援以色列屠殺加沙，支持以巴地區「兩國方案」，揶揄美國的中東政策失敗云云。

普京和內塔尼亞胡曾是盟友，但俄烏戰爭爆發後，雙方關係起了微妙變化。(AP)

如以色列和伊朗正式開戰，俄羅斯或許在飆升的能源價格上得益，也可加強在中東地區的影響力，甚至可減少世人對俄烏戰事的注意，但風險亦大，普京始終最關注在烏克蘭的作戰成敗，伊朗這個軍火庫不容有失。至於拜登政府，大選在即，面對以伊兩國正面交鋒的風險，又何嘗不是七上八落？當中東國家亂作一團，背後的大國心情一樣非常混亂。