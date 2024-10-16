如箭在弦：伊朗擁有核武嗎？

「日本原子彈氫彈爆炸受害者團體協議會」成為今屆諾貝爾和平獎得主，引起一陣子爭議。事實上，諾貝爾過去已曾數度把和平獎授予推動無核化的個人或組織，為何今年不鼓勵為加沙和平奔走的代表，反把視線轉到已成立了超過半個世紀的日本原爆倖存者團體身上？

不過，湊巧地，當宣布和平獎之際，正是伊朗表示考慮退出《核不擴散條約》之時，豈不諷刺哉？即使當年那兩顆落在廣島及長崎的原子彈如何向全球展示其毁滅性，其後聯合國又推動廢核，可是至今我們對核戰的恐懼，不僅沒有減少，反而加大，特別目前以色列正和伊朗對峙中，大家都擔心伊朗所擁有的核濃縮鈾程度，有可能足以令她在短期內製造出核武來，以應付以色列的敵意。

伊朗擁有研製核濃縮鈾的設施，令外界擔心其短期內可製造出核武。(AP)

奇怪的是，大家猜測伊朗的核能力，卻忽視以色列一早已擁有核武，這是公開的秘密。她沒有加入《核不擴散條約》，國際社會亦不敢觸碰以國的核疑雲，那就無從說監督了。不幸的是，以色列和周邊伊斯蘭國家愈益敵對，而且走到兵戎相見，最近與伊朗更陷於互相報復的循環中，如兩國全面開戰，核危機勢湧現。

10月5日伊朗突然宣布在凌晨時分關閉領空數小時，跟著第二天的10月6日，該國塞姆南省(Semnan)又發生神秘的4.5級地震，隨即挑動了國際社會的神經線：伊朗進行地下核試爆嗎？

伊朗塞姆南省在10月5日發生神秘的4.5級地震；圖為位於該省的發射衛星基地。(AP)

大家不禁問，伊朗是否擁有外人不知的核武？相信這是全球最關心的問題。我多年前訪問伊朗，遇上一位不願透露姓名的老學者，他告訴我，上世紀90年代初蘇聯解體時，伊朗在擁有核武的前蘇維埃加盟共和國身上取得核彈頭和相關零件，再有信奉伊斯蘭的核專家在蘇聯瓦解的混亂中逃往伊朗，協助伊朗組裝其手上的核武配件，這一切都是秘密進行。

我好奇翻查當時報章資料，《洛杉機時報》於1992年5月1日發表一篇《美聯社》的報道，題為「伊朗－哈薩克核交易報告(Iran-Kazakhstan Nuclear Deal Reported)」，該文乃引述歐洲媒體的消息，指哈薩克在1991年獨立後不久，塞米巴拉金斯克核試驗場(Semipalatinsk Nuclear Test Site)的幾枚核彈頭消失了，時任哈薩克總統納扎爾巴耶夫未幾在1992年初關閉了該核試驗場。

哈薩克的塞米巴拉金斯克核試驗場，在1992年初關閉。(AP)

至於消息從何而來？有說是來自俄羅斯對外情報局的一份秘密報告，這引發了關於前蘇聯加盟共和國獨立後能否控制其最危險武器的疑問，特別是擁有核武的四個前加盟國——俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭和哈薩克。後兩者在獨立後已放棄了發展核武，只是在放棄前的真空期，那些核武和相關專家去了哪裏？

哈薩克是中亞唯一曾擁有核武的伊斯蘭國家，歐洲情報來源懷疑納札爾巴耶夫一上任便向伊朗秘密轉讓核武，用彈頭換取石油或現金，以應付獨立後重建國家的龐大經費需求。不過，伊朗就這方面矢口不認，時任工業部長內馬扎德在布魯塞爾一再澄清說，伊朗無法與核子大國競爭，因此對獲取核武器不感興趣。是耶非耶？

美國情報官員據稱一直未能證實當時俄羅斯的報告。可是，不久又發現有第三枚核彈失蹤，相信已落在中東某國手中，歐洲情報猜測在伊朗。阿拉伯語周刊《Al Watan Al Arabi》早於1991年12月已言之鑿鑿報道稱，伊朗利用蘇聯崩潰中的混亂局面，以1.3億至1.5億美元的價格，向前加盟共和國購買了三件核武器的零件，並聘請了50多名蘇聯核專家來幫忙組裝。不過，伊朗是《核不擴散條約》簽署國，若藏有核武，必須如實向國際原子能總署報告。因此，各方都不敢肯定伊朗目前的核情况。

內塔尼亞胡近日稱要剷除伊朗神權，像剷除哈馬斯和黎巴嫩真主黨一樣。(AP)

或許伊朗過去真的未有研發核武的迫切性，她研製核濃縮鈾純粹為發展核能助國家現代化，遂在2015年願意向奧巴馬伸出橄欖枝，參與其核協議。可惜特朗普一上台，便推翻了該協議，而以色列也向伊朗步步進迫，最近內塔尼亞胡更言明要剷除伊朗神權，像剷除哈馬斯和黎巴嫩真主黨一樣。面對生死存亡之際，不僅伊朗不得不作出恐怖平衡，其他與以色列敵對的阿拉伯國家亦作如是想。危險的中東，會否成為二戰後首個爆發核戰的地區？如是者，廢核與和平，一切都變成空談。