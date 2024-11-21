戰爭壓倒歐盟火車頭，德國政經雙輸

今年11月是柏林圍牆倒下35周年，尤記得5年前的30周年大日子，我專程前往柏林採訪，雖然都有連串紀念活動，但出奇地冷清，那今年更不用說了。今年德國特別煩惱，面對連續第二年經濟負增長，即陷衰退境況之餘，政壇又大混亂，脆弱的執政聯盟內部鬥爭終於浮出水面，自我解體，初定明年3月初或之前提早大選，亂局震驚整個歐洲。

歐盟這個火車頭行不動了，對歐盟可謂影響深遠。過去一直被視為經濟巨人，現在卻遭嘲諷為「歐洲病夫」，教德國人情何以堪。為何走到如斯地步？近因可歸咎於俄烏戰爭和其所製造的上千萬難民，令原本已接收了大量中東難民的德國百上加斤；還有軍援烏國使德國軍費大幅上升，成為壓倒該國經濟的最後一根稻草。不過，最致命的是能源價格如火箭飆升。

有一次德國朋友傳了她家的電費月結單給我看，把我嚇了一跳，接近1000美元？自德國跟隨美國制裁俄羅斯，轉為購買美國比俄天然氣貴數倍的液化天然氣後，從民眾到企業，都為異常昂貴的電費感到苦不堪言。人民消費力下降，企業經營成本大幅上升，前者對政府愈感不滿，後者不是倒閉便是外移，連曾輝煌一時的歐洲品牌福士汽車，月前也宣布關閉德國廠房，進一步惡化德國的失業率。

福士汽車月前宣布關閉德國廠房，令德國的失業率進一步惡化。(AP)

最令人啼笑皆非的是，在福士有上述决定之前，德國政府緊跟美國外交，在風雨飄零的經濟環境下，7月時竟然禁止福士旗下的燃氣輪機公司，將相關業務出售予一間中國企業。本來德國一直依賴俄羅斯的低價能源供應，以及中國的龐大市場，過去和中俄兩國關係尚算不錯，怎知社民黨的朔爾茨於2021年上任德國總理後，美國因素左右著他和中俄的外交政策。

原本德國人非常為國家的綠色經濟政策感到自豪，在邁向全面淘汰核能之路上，於2005至2021年擔任總理的默克爾決定以俄羅斯的天然氣作為代替品。事實上，因俄國天然氣價廉物美，令德國維持了至少10至15年經濟榮景，而從俄羅斯通過波羅的海直達德國的北溪一號和北溪二號相繼出現，使天然氣的運輸更便捷，成本更便宜。

不過，有人認為這是普京為德國設下的能源依賴陷阱，好讓俄羅斯無忌歐洲，放手攻佔烏東地區。此一說法不合邏輯，當北溪一號於2010年興建時，烏克蘭仍是由親俄總統管治；至於北溪二號則在2018年開始建設，澤連斯基在之後一年才上任總統。那麼，北溪陰謀論似乎站不住腳。

從俄羅斯直達德國的北溪天然氣管道，兩年前被炸毁。(AP)

另一方面，德國其實曾有意尋找另一能源渠道，當2015年奧巴馬簽署伊朗核協議時，歐洲多國包括德國憧憬未來可在能源上多和伊朗合作，怎知特朗普在2016年上台後未幾即撕毁該協議，並重新加強制裁伊朗，歐盟惟有「望門輕嘆」，而且在美國的壓力下，被迫與東邊的鄰居為敵，削弱歐盟的經濟。

美國向中國打響貿易戰，也把歐盟拖下水，原本中國是德國最大的貿易夥伴，今年已轉為美國了，這包括能源供應方面，美國也取代了俄羅斯。因此，兩年前兩條北溪天然氣管道被炸毁，究竟是誰幹的？只要問問，誰在該事件上得益最大，答案看來呼之欲出吧。美國出口歐洲的液化天然氣數量大大增加，獲益不少，卻苦了德國經濟。

德國從泱泱工業大國到現在發生去工業化現象，俄烏戰爭當然要記一功，但還有國內的經濟結構性原因，包括未能追上資本主義新世代的發展，汽車產業便是一例，這非常影響以出口為導向的德國經濟表現。在這情况下，德國政府和德國企業對減少中國市場的依賴，意見分歧，企業仍在中國有龐大投資，結果德國要擺脫中國的成績單未如理想。特朗普明年1月一上台會否向德國施加壓力？只可惜到時後者已處於無政府狀態，等待大選。

德國總理朔爾茨兩周前解僱財政部長林德納（右），令執政聯盟出現空前危機。(AP)

或許德國經濟沒有如媒體所描繪的差勁，但德國人民對前景卻十分悲觀，甚至出現從經濟恐慌到政治信心下滑，繼而產生民主危機。事實上，德國的執政聯盟由中間偏左的社民黨、親商界的自由民主黨，和提倡綠色政治的綠黨共同組成，在上台3年期間，特別就經濟和軍援烏克蘭問題上爭拗不斷，結果隨著總理解僱屬自民黨的財長而引爆政治大危機，自民黨全體退出聯盟，令到正在迅速崛起的極右政黨對權力虎視眈眈，隨時乘虛而入。



想不到柏林圍牆倒下了35年的今天，德國經濟也倒下了。沒有了火車頭的歐盟，將駛往何方？