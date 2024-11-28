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28/11/2024

COP29高喊氣候與和平的虛妄

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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　剛結束的聯合國氣候高峰會(COP29)，一開幕時，主辦方阿塞拜疆帶頭打出「為氣候休戰」、「氣候和平」等口號，但諷刺的是，阿塞拜彊與鄰國亞美尼亞就領土上的衝突至今未休，而且該國的軍事實力在高加索地區排名第一，並有不斷擴充之嫌。

 

　　至於俄烏戰爭，亦不會因COP29而暫停，拜登更在會議舉行期間，放鬆烏克蘭使用美製ATACMS導彈攻擊俄羅斯，英國也跟隨拜登為烏提供「暴風影」飛彈，其後法國亦加入，換來的是普京以可載核彈頭的新型高超音速中程彈道導彈還擊。戰事正式升級，我們離核戰，甚至第三次世界大戰再邁前一步。

 

戰爭造成大量溫室氣體排放，並嚴重污染土壤、水和空氣。(AP)

 

　　以色列雖在COP29落幕不久便和黎巴嫩達成停火協議，但攻擊加沙的行動卻繼續進行，且愈見殘酷，聯合國再無能力叫停惡化氣候的戰爭。眾所周知，戰爭造成大量溫室氣體排放，對環境帶來破壞性影響，這包括土壤、水和空氣的嚴重污染，加劇氣候危機。可想而知，和平環境乃是解決目前全球暖化的重要因素之一，但合作代替衝突，在今天的世界卻似乎已成痴人說夢。

 

　　看看今屆COP29，參加人數大不如前，就只有三萬多人，阿根廷作為成員國更中途退出，打道回府，表示無法認同大會議程。這不令人感到意外，去年才上任的阿根廷極右翼總統米萊和特朗普意見一致，認為氣候變化本身是一場騙局，有退出《巴黎協定》之意。正當美歐政壇極右勢力抬頭，這會否威脅到全球努力推動多時的減排計劃？

 

阿根廷極右翼總統米萊和特朗普皆認為氣候變化是場騙局，有意退出《巴黎協定》。(AP)

 

　　事實上，俄烏戰爭已導致能源短缺，嚴重打擊歐洲經濟，使之出現衰退現象，財赤與債務齊升，有歐洲國家包括德國，對重回更便宜的化石燃料蠢蠢欲動。因此，西方在COP29會議中，對出資受氣候變遷影響至深的發展中國家能源轉型並不積極，本以融資為主題的今屆會議，又被稱為「金融氣候峰會」，結果在全球北方和全球南方的角力戰中，只達成3000億美元的氣候融資協議，比全球南方提出的1.3萬億美元相差甚遠，後者各國代表包括民間團體感到非常失望。

 

　　其實這3000億美元融資也有不少分配上的細節爭議，歐洲極右政黨一開始即提出質疑，認為新興經濟體必須也要承擔財力支持，還有主張私營多於公共融資，因可預見特朗普上台後將減少美國在全球環保上的角色，那麼歐洲國家豈不是要背起主要責任，進一步衝擊本已下滑的經濟？他們和特朗普一樣，主張孤立政策，對活在氣候生死邊緣的窮國可以置之不理。

 

COP29舉行期間，有團體促全球北方國家為氣候變化「找數」。(AP)

 

　　戰爭不僅摧毀環境，也重創經濟，只肥了軍工企業，並催生極右勢力重奪話語權。既然氣候與和平有如此密切的關聯，那麼，我們如何能推動環保的同時，又推動和平？可是，觀乎今次氣候峰會，處於戰爭中的強國如以色列，完全無視「為氣候休戰」的呼籲，也無法共商全球減排策略，那我們只有面對惡性循環的結果，當暖化加劇，令天然資源愈益短缺，引發衝突便更見頻繁，到頭來衝突又惡化環境，人類在這個惡性大循環不能自拔，氣候和平便只淪為虛妄的口號。

 

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