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04/12/2024

凶險的敘利亞恐再陷內戰漩渦

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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　本已從內戰喘過氣來的敘利亞，卻在以色列和黎巴嫩達成停火協議之際，突然發生敘國反對派武裝於迅雷不及掩耳下重奪第二大城市阿勒頗，並揚言要繼續往南下收復哈馬，甚至順勢打到大馬士革也未可逆料。對於今次的逆襲，不少敘利亞觀察家也大感意外。這批武裝組織為何如此氣勢如虹，能衝破政府軍的防線而直搗黃龍，事前可以完全不露風聲？

 

　　當大家以為以黎停火可令中東局勢降溫，怎知敘利亞又大亂，阿拉伯人民渴望的和平再次成鏡花水月。不少媒體急忙拆解今次敘利亞武裝乃何許組織也？背後有誰支持？他們的最終計劃是甚麼？

 

敘利亞反對派武裝勢如破竹直搗黃龍，令不少觀察家大感意外。(AP)

 

　　首先，上次內戰所謂結束，並不表示反對派已被消滅掉，他們其實仍盤據著該國北部，從西北到東北，大約有三分之一領土由不同武裝組織控制，這包括從東北伸延到中部、由庫爾德族領導的親美敘利亞民主力量(Kurdish led Syrian Democratic Forces)，美軍便在此建立了基地；至於東西部，有沙姆解放組織及其聯盟(Hayat Tahrir al-Sham and allies)；而中北部和土耳其接壤的邊境地方，則有受土耳其支持的敘利亞自由軍及其聯盟，土國本意是利用這支遜尼派反對武裝來制衡敘國內的庫爾德族；不要忘記在上次內戰中令人聞風喪膽的「伊斯蘭國」殘餘勢力，在北部等待東山再起。

 

　　敘利亞政府軍上次由於收復了阿勒頗大部分地方，並穩住了中部及南部約三分之二土地，和反對軍各安於自己領土而暫停戰事，因此便宣布內戰結束。熟知內情的人士都明白到這種勢力平衡何其脆弱，反對派一直抱有推翻阿薩德政權的決心，至今仍沒有解散其在內戰中所成立的臨時政府，即使它何其虛弱，至少仍存在著。反對派本身亦不是鐵板一塊，當中包括多個不同派別組織力量，從中反映了敘利亞社會中存在著有關宗教、政治、部落族群等多元面貌，一旦失衡便會互相傾軋。

 

反對派部隊奪取了敘利亞政府軍的坦克 (AP)

 

　　上次內戰乃是因2011年席捲阿拉伯地區的「阿拉伯之春」所引起，長期存在權力分配不公的敘利亞隨之爆發武裝起義，各種勢力揮舞民主自由的大旗借機奪權，觸動了複雜的地區地緣政治，不同大國在各武裝力量背後各就各位，這計有美歐、土耳其、伊朗、海灣遜尼派國家和俄羅斯等，令內戰迅速發展成代理人戰爭。最當災的是無辜老百姓，隨著10年內戰流離失所，當干戈止息，以為可重建家園恢復正常生活，怎知數年後的今天，內戰似乎將再度打響。

 

　　今次若爆發內戰，則會更為混亂，當中有太多玩家，猶如六國大封相。今次的形勢亦和上次不同，現在的敘利亞政府軍由於經濟條件不足，士氣早變得非常低落，阿薩德政府亦因未能有效重建經濟而見虛弱，加上在其背後一直支撐他政權的黎巴嫩真主黨，以及大金主伊朗，因和以色列鬥到元氣大傷，俄羅斯也忙於在烏克蘭的戰事而自顧不暇，相信無法如上次般大力支援阿薩德。

 

阿薩德（左）與普京關係良好，惟俄羅斯現於烏克蘭戰事自顧不暇。(AP)

 

　　反對派就是看中目前這個有利形勢，因此選擇了此時出擊。今次突襲阿勒頗的主要是沙姆解放組織(HTS)，它是多個武裝的聯盟，算是眾多反對派系中最有戰鬥力和龐大的武裝。不過，由於當中成員曾有伊斯蘭國和阿爾蓋達的背景，被西方視為恐怖組織。

 

　　詭秘的是，俄羅斯情報指控烏克蘭曾向HTS提供FPV無人機，並訓練他們如何操作，務使他們能挑戰作為俄羅斯盟友的阿薩德政權，但西方消息人士卻極力否認俄方的指控。另方面，有傳聞又指今次突襲阿勒頗背後有土耳其的暗助，而且整個行動籌謀了半年，土耳其政府立刻否認。究竟實情是怎樣，真是耐人尋味。

 

和平只持續了幾年，敘利亞老百姓又要經歷流離失所。(AP)

 

　　無論如何，我們亦可從中看到今次突襲背後的複雜性，各反政府武裝亦各懷鬼胎。問題是，如果他們真的能奪權成功，這將會為敘利亞老百姓帶來幸福還是悲劇？據估計，HTS必定乘勝追擊，其他武裝組織又怎樣回應？正當政府軍在北部窮於應付反政府武裝，有人擔憂以色列將借機偷襲敘國首都及南部地區，特別是仍受敘國政府管治的另一半戈蘭高地。本已殘喘的敘利亞，有可能一如利比亞被肢解成多個屬於不同派別的共和國，而分裂的敘利亞對誰最有利？

 

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