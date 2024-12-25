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25/12/2024

特朗普狂言，重翻巴拿馬運河血淚史

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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

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　　特朗普還未正式上任，已不斷口出狂言，而且到處樹敵。最近，他又對中美洲一個小國巴拿馬大放厥詞，並用恐嚇口吻向巴拿馬政府叫喧，指如不降低美國商船使用巴拿馬運河的通行費，便要收回這條美國有參與興建的運河。此話一出，自然令巴國官民共憤，其他國家也聽得目瞪口呆：怎麼把人家的運河視為屬於自己一樣？

 

　　特朗普此話一出，立刻觸碰到巴拿馬的歷史傷痕，不得不和美國翻舊帳。

 

特朗普揚言，若巴拿馬不降低美國商船使用運河的通行費，便要收回這條美國有份興建的運河。(AP)

 

　　1821年，巴拿馬掙脫西班牙取得獨立，與哥倫比亞、玻利維亞、厄瓜多爾、秘魯、委內瑞拉合組「大哥倫比亞」，這是拉美革命家玻利瓦爾的夢想：拉美人團結在一起，抵抗企圖征服拉美的帝國。可是，西班牙走了，美國來了，她要在巴拿馬與哥倫比亞相連的臍帶上興建鐵路，哥倫比亞大筆一揮簽下條約，美國即可在中南美洲的臍帶上通行無阻，還可以駐軍保衛鐵路的安全，巴拿馬隨即動盪不安。

 

　　這乃是1846年的大事，兩年後美國加州出現尋金熱，美國東岸的人就是取道巴拿馬，繞一圈前往西岸加州。鐵路利潤大增，運河計劃隨後落實。最初法國欲染指該計劃，但人力與財力不逮，轉把計劃賣給美國。哥倫比亞這回卻向美法說不，美國借機游說及協助巴拿馬從哥倫比亞獨立出來成立自己的主權國，背後的條件就是要取得運河權，並制訂《美巴條約》。

 

　　這是美國擴張其資本市場的重要手段：在佔盡地理優勢的巴拿馬，坐擁太平洋大西洋兩大洋、南北美洲的要道，美國靠著這條運河，打通東西兩岸的貿易。對美國而言，巴拿馬運河相等於美國人在危地馬拉營運的聯合水果公司，緊握著中美洲經濟的咽喉。

 

美國靠著巴拿馬運河，打通東西兩岸的貿易。(AP)

 

　　後來巴拿馬人自知大錯特錯。就在美國於運河區插上美國國旗開始，巴拿馬自此國中有國，美國視一千多平方公里的運河區為自己的領土，不僅駐紮軍隊，一切生活方式還以美國為準，有酒吧有妓女，五光十色的霓虹燈管轉動出美式的聲色犬馬；趾高氣揚的美國大兵身旁，有閃閃縮縮的巴拿馬人欲到運河取水，卻給踢死。當地居民得要付上昂貴租金，才能享用運河之水。

 

　　美國這種無視他國主權恣意侵犯其資源的舉動，最後一定會惹來人民最大的反彈。有一次，一名學生在運河區升起巴拿馬國旗，給美軍開槍打死，引發大規模示威潮。原本一場非暴力抗爭，美國卻開槍鎮壓，導致屍橫遍野，震驚世界，加上二戰後第三世界國家反殖意識強烈，美國佔領運河的理據站不住脚了。

 

　　到了1977年，當時巴拿馬對美國人佔領運河的抗議是最沸騰的，美國不得不讓步。時任美國總統卡特和當時巴國總統托里霍斯簽下《巴拿馬運河條約》，安排歸還細則，但最終要等到1999年，美國才正式把運河主權交還給巴國政府。在這22年間，還發生了震驚全球的美國入侵巴拿馬事件。

 

 1977年，時任美國總統卡特和巴拿馬總統托里霍斯簽署《巴拿馬運河條約》，安排歸還運河細則。(AP)

 

　　事實上，卡達的繼任人，從列根到老布殊，對要歸還運河一事都表現得心有不甘，仍不斷借機大力干預巴拿馬內政。就在1989年12月20日，老布殊向巴拿馬發動了二戰以來最大規模的城市空襲，還有二萬名陸戰部隊，及各種坦克、裝甲車，來對付一個只有300萬人口及軍事落後的小國，人民都是手無寸鐵。

 

　　老布殊侵略巴拿馬的理由很荒謬，就是有一名美軍給打死，美國又指控當時的巴國總統諾列加是大毒梟，必須親自擒拿他回美國受審，開創了一個國家以這方式處理另一個國家元首的例子，令人匪夷所思。最無辜的是巴拿馬平民百姓，據獨立人權組織估計，死亡人數約3000至5000，另外有兩萬多人流離失所。

 

老布殊在1989年向巴拿馬發動戰爭，裝甲車駛進首都巴拿馬城。(AP)

 

　　對於巴拿馬人而言，環繞國家這條經濟命脈——巴拿馬運河所帶來的一頁又一頁血淚史，上一代不會忘記，下一代對這些歷史事件也一樣清楚明白，只有特朗普仍擺脫不了殖民者心魔，企圖混淆視聽。當然，他的叫喧背後，也有其原因，這和目前的中美角力不無關係。

 

　　巴拿馬原本一直和台北有邦交，2017年轉而和北京建交，自此兩國經貿關係愈見密切，中國企業包括香港的，對運河的投資不斷加大，有助擴大中國在全球貿易網絡的地位，並對拉美地區的地緣政治提升不少影響力。特朗普有見及此，自然不是味兒，況且巴拿馬對美國極其重要，不僅在經濟上，同時也是其國際影響力和安全戰略的一部分。相信特朗普上台後，必對巴拿馬運河有所糾纏，務要抹去濃濃的中國色彩。

 

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