卡特：不一樣的美國總統

美國第39任總統卡特，在他100歲壽辰不久的美國時間2024年12月29日離開了我們。事實上，數年前他面對其晚期癌症，宣布放棄無效治療，只接受紓緩護理，當時他非常消瘦，整個身體的氣場逐漸流逝。到去年看到他皮包骨的樣子，知道死神已在不遠處等候他，這真是讓見者心酸。另方面也十分敬佩他，他把追求世界和平的心燃燒到最後，向我們示範了何謂有價值的人生。

卡特2023年11月出席其妻子葬禮時已非常瘦弱 (AP)

卡特在任政績雖受人批評，但在眾多美國總統中，他可以說是唯一一位真誠為中東和平奔走的總統，而推動中東和平也實在一直是他一生念茲在茲的使命。我曾與他兩次相遇，分別在耶路撒冷和委內瑞拉首都加拉加斯的大選場合裏，不過，世人對他在中東的工作，比在拉美的更為熟知。

眾所周知，他任內促成了以色列和埃及的《大衛營和平協議》，又為巴勒斯坦人爭取建國，力排華盛頓最大以色列游說團體AIPC的壓力，沒有總統能像他這樣做，這證明他和APIC沒有建立任何利益瓜葛。雖然他屬於基督教福音派浸信會，但他又能和基督教猶太復國主義者保持距離，並和福音派教友們的立場背道而馳，例如在女權和種族主義問題上，他永遠站在弱勢的一方，因此被視為保守基督教福音派裏的進步派，而且可能是最後一位進步派。

卸任後，他在以巴議題方面更為大膽敢言，他揭露巴人在以色列佔領下的生活真相，直指以色列實行比南非更糟糕的隔離政策，而他所寫的《巴勒斯坦：要和平不要隔離政策》，引起以色列右翼人士如巨浪的批評，甚至指他為反猶分子。但其實他在任時，做了不少工作促進美國猶太人社區的權益，並成立了猶太大屠殺紀念局(Jewish Holocaust Memorial Council)，又幫助定居於伊朗和俄羅斯的猶太人遷移到美國來。

卡特撰書抨擊以色列對巴人的隔離政策，遭以色列右翼人士指他是反猶分子。(AP)

人們怎樣評價他的以巴立場？這是外界審視他時最尷尬的定位。不過，卡特曾言明，只有和平能維護以色列，但首先得要與鄰居創造和平的環境，而不是戰爭。他這番話我有幸親耳聽到，那是2006年初，巴人自治政府舉行大選之時，卡特以「卡特中心」名義，率領監選團抵達西岸和加沙，選後卡特就在國王大衛酒店(King David Hotel)舉行演說，我和其他記者在現場分享他和監選團的觀察。

那是一次非常棘手的大選，因為結果出人意表，哈馬斯勝出，並表示願意和法塔赫主席阿巴斯組聯合政府，但阿巴斯告訴卡特，他不願與哈馬斯合作，而以色列和美國亦不承認哈馬斯，甚至揚言如後者上台，便會撤走一直給予巴人自治政府的定期援助資金。面對這個死局，卡特在各方面周旋企圖解困。

當時的以色列總理為前進黨領導人奧爾默特(Ehud Olmert)，卡特從以色列得到的回應，就是哈馬斯絕不能成為位於西岸拉姆安拉的自治政府一部分，因為以色列不會讓抱有消滅以色列之心的「恐怖組織」，來到西岸登上執政之位。事實上，以色列一直禁止哈馬斯踏足西岸土地，只把他們包括加沙居民圍困在加沙狹長細小的地帶上，連加沙唯一的簡陋機場亦一早炸毀了，出外的陸路亦被封，因此加沙才有「露天監獄」之稱。

馬沙爾（左）帶領哈馬斯於2006年巴人自治政府大選中勝出，卡特（右）與他關係良好。(AP)

既然哈馬斯在民主選舉中當選的人員，連前往拉姆安拉的議會開會也不行，那又如何履行他們的代議士角色？卡特極力游說阿巴斯以合作代替內戰，結果勉強把圍困中的加沙歸哈馬斯管治，自此阿巴斯領導的政府再沒有舉行大選。

在這方面，熟知當時情況的國際媒體記者，包括卡特都感到很可惜，奧爾默德和阿巴斯都放棄了這個和平的機會，甚至可能是唯一的機會。以色列一味指摘哈馬斯想滅掉他們，可是大選過後，其實哈馬斯領導層已公開表示可接受兩國方案，言下之意即承認以色列的存在，只是很少媒體報道哈馬斯有所軟化的立場，繼續以舊聞代替新聞。

如果敘利亞沙姆解放組織領袖朱拉尼（現用回出生時的名字沙拉）在敘國成功武力變天後，都可以抹去阿爾蓋達和「伊斯蘭國」的背景，轉為實務派而被西方所接受，摘下他的「恐怖分子」標籤，取消對他的追殺令，那麼，為何在民主大選中勝出的哈馬斯不能？

卡特在2006年巴人大選後，積極游說以巴各派系締造和平。(AP)

面對以色列的強硬態度，卡特在2006年巴人大選後，仍然積極向以巴各派系包括哈馬斯尋找會面機會，努力游說共建兩國和平方案，實在是一位非比尋常的美國總統，他獲得諾貝爾和平獎實至名歸。可惜逝世前，卡特仍未見到加沙屠殺有停止跡象，相信他帶著不少遺憾回到他上帝的懷抱裏去。