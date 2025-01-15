民用水商品化之禍，從加州到玻利維亞

一場洛杉磯大火災，燒出了美國不少問題，網上就此已經有很多討論，各媒體亦搶著挖真相，而大家最關心的則是為何出現救火沒水這奇怪現象。最近有人爆出原來洛杉磯的大部分水資源，竟給一對農業大亨夫婦控制了，他們把水資源私有化，並且金融化，在金融市場推出「紙水」(paper water)金融產品，這相等於我們較熟悉的「紙金」(paper gold)，可在市場上將價格舞高弄低。

這個水資源市場化背後可追溯至1994年的《蒙特雷協議》(Monterey Agreement)，當時加州政府剛建成一個最大的儲水系統克恩水庫，來解決加州乾旱缺水問題，由州政府控制的凱爾尼水銀行(Kern Water Bank)營運，怎知來自雷斯尼克家族的斯圖爾特和琳達雷斯尼克夫婦，連同其他農場主，挑戰加州政府的水權分配。

洛杉磯大火災期間，大眾最關心救火沒水這奇怪現象。(AP)

奇怪的事情就此發生了，就在1994年，祖父輩來自烏克蘭猶太家族的雷斯尼克夫婦所經營的農產品公司美好公司(Wonderful Company)，和其他農場主及州政府代表，在蒙特雷舉行秘密會議，結果州政府允許農場主直接從克恩水庫抽水來灌溉農田。不久，州政府在去監管化的思維下，索性把凱爾尼水銀行控制權也放棄了，下放給凱爾尼縣的水務局，但這個縣水務局受到雷斯尼克夫婦用錢支配，最後竟把克恩水庫60%股權賣給這個全美國最大的農場主，其資產總值50多億美元。

自此，雷斯尼克夫婦對洛杉磯的水資源分配和價格釐定擁有主要的決定權，僅是他們農地所在的洛杉磯中央農業谷，每年便用上5億立方米水，佔了全洛杉磯70%用水量。可是，他們的貪婪還不止於此，他們要把水資源虛擬化來謀取最大的利益。如果熟知黃金在市場怎樣成為虛擬金融商品，便不難理解這對農場主夫婦的企圖。如是者，水資源變成市場上的商品，就好像黃金和石油，透過在市場上的空買空賣來推高價格。

雷斯尼克夫婦對洛杉磯的水資源分配和價格釐定擁有決定權，並將水資源虛擬化來謀取最大利益。 (AP)

這樣看來，資本家對水資源的壟斷，加上加州的腐敗官員，對今次洛杉磯大火災也實在需要負上即使不是全部亦是主要的責任。從這個人禍，不期然令我想起2007年到玻利維亞採訪時，玻國原住民剛結束了一場力抗水資源私有化的資本家圖謀。

原本，飲用水是我們生存的一種必需品，乃是天賦人權，後來卻逐步變成一種商品。玻利維亞則一早打過一場硬仗，轟轟烈烈，成功地把體現人權的飲用水，從大企業手中奪回到人民的手裏去，足以讓世人有所啟發。

事實上，早於1998年，玻國第三大城市科恰班巴(Cochabamba)的公共供水系統，在世界銀行和國際貨幣基金會的建議下，售給美國最大的工程顧問公司貝泰(Bechtel)。該公司受美國政府的眷顧，經常不需要投標便可承接美國勢力範圍內的工程項目。

難怪世界銀行被視為美國銀行，它不僅要求玻國政府把科恰班巴的供水系統賣給貝泰公司名下一附屬公司，又堅持把供水相關成本轉嫁給用戶，在「用者自付」的新政策下，水費竟然增加了200%，居民嘩然。

玻國原住民組織領袖告訴我：「當時世銀和貨幣基金打著拯救玻利維亞經濟的理由，推出結構性調整方案，他們振振有詞地表示，私有化才能令公共事業變得更有效率，玻國應向外打開大門，讓最有能力者管理之。可是，這只不過是藉口，誰人都比他們更明白，水資源與石油一樣，誰握有控制權，便等於握有某國的經濟命脈。想不到，他們也太貪心，不僅欲奪取石油和礦產，水資源也不放過！」

玻利維亞人民為從大企業手中奪回 「水權」，前後打過兩場硬仗。(AP)

這回真的把貧困的科恰班巴居民逼到牆角裏去了。科恰班巴社區領袖立刻發起罷工、罷市，並走到街頭示威，勢要奪回水資源。他們一訴求，旋即受到全國的工會、民間組織支持，向貪婪的貝泰公司下逐客令。貝泰心有不忿，指投資遭侵佔，告到上由世銀操控的貿易法庭。但在國際輿論的批評下，貝泰為保聲譽，放棄官司。

好了，第二次水戰終於在另一原住民城鎮艾勒圖爆發。時值2004年，今次他們要對付的是曉利曼尼(Aguas del Illimani)水公司，這是一間法國與蘇黎世(Suez)合資的跨國水公司，還有其他的股東，都與世銀不無關係。

其實，艾勒圖和拉巴斯的供水系統曾於1997年在世銀的要求下私有化一次，以作為向玻國政府貸款的條件。但2004年的私有化，令到20萬人失去水源，又或負擔不起自來水，而轉到受污染的井水，這些井水都受到附近工業的污染，導致不少小孩染病。

玻利維亞到處都是美麗的山巒，山巒之間河水淙淙，印加帝國的知名灌溉技術便是借此地理優勢而來，奈何後代卻沒有一口乾淨的水可喝。2004年曉利曼尼水公司接管後，水費立刻加了35%，大家無法忍受，遂參考科恰班巴的經驗，動員起來，最後把曉利曼尼趕走。

從富裕的美國加州，到貧困的玻利維亞原住民城鎮，水資源商品化給了世人甚麼的啟示？