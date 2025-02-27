特朗普棄暗投明搶災難財

特朗普和澤連斯基之間最近的一場「大戲」，真是看到我們目瞪口呆。先不說外界怎樣指前者通俄，事實上，特朗普和普京的關係在他第一任期已看出端倪，他今次的表現可能不太令人感意外，但當澤連斯基一開始對特朗普迫簽礦產協議時，前者挺著腰表示堅決拒絕出賣烏克蘭資源，甚至可以辭任總統來明志，支持者力讚他是國家英雄，言猶在耳之際，怎知他一轉身便宣布將親自前往白宮，去簽下那張不平等條約。

最讓支持者大跌眼鏡的是，雖然這可說是迫於無奈，烏克蘭沒有美國撐腰不成，但觀乎最新協議，特朗普卻表示不承諾向烏克蘭提供安全保障，在這條件下，澤連斯基不僅仍向美提供稀土，還提供石油、天然氣及其他礦產資源，並且由原本所說的5千億美元價值，上升至1萬億，怎不使人吃驚？

澤連斯基原本挺著腰堅拒出賣烏克蘭資源，不久後竟宣布將赴白宮簽不平等條約。(AP)

回想拜登離開白宮前，澤連斯基曾向拜登兜售他的「勝利計劃」，聽聞在計劃書中早詳細列明烏克蘭所擁有的資源詳情，拜登有否心動？至少他和過去的美國總統一樣，保持一派道貌岸然的偽君子模樣，指援烏乃是出於捍衛自由世界，但只要看他兒子早在戰爭前已暗地裏在烏克蘭佔便宜，便知拜登家族和特朗普家族沒有兩樣，分別在於一個暗搶，一個則索性不作暗搶了，擺明車馬明搶，奈得我何嗎？

俄烏戰爭爆發之初，多國斡旋希望促成和談，當有一線曙光出現時，美國卻在烏克蘭背後力推繼續打下去，後者真的以為有後盾，而放棄了和談的機會。這場戰事，我們可以指普京的帝國野心欲吞併烏克蘭，但如沒有美國推動，以北約作為利誘，那又怎會打得起來？戰爭財永遠都是美國政客和財閥追求的大生意，只要有美國的軍工複合體在，全球各地戰爭停不了。

長久以來，美國政府、政客及軍火商均關係密切。(AP)

戰爭時，美國武器可以大傾銷；戰爭後，重建項目是塊大肥肉。例如2003年伊拉克戰後，美國公司獲得了大量的重建合約。根據不同的估算，總額大約在500億到600億美元之間，而且在分配和執行的透明度和效率上，存在不少爭議，同時亦在政治和社會上引發了廣泛的討論和批評。

當中有矛頭直指這些得益的企業高管與政府官員之間的密切關係，存在極大的利益衝突，好些涉戰的政客往往在退任後，便成為以上企業的高層或受薪顧問。舉個例子，伊戰時期的時任副總統切尼(Dick Cheney)，曾是哈里伯頓(Halliburton)的首席執行官，戰後哈里伯頓不用參與競投，便獲得了數十億美元的伊拉克重建合同。

伊戰時期的美國副總統切尼，疑涉伊拉克重建合同的利益輸送。(AP)

這些例子多不勝數。當俄國向烏克蘭開打後，美國民主黨資深黨員如佩洛西早洞悉先機，大手購入有關軍工股票而致富。雖說特朗普較不喜歡介入戰爭，卻愛大做武器買賣。在他第一任期（2017至2021年）期間，美國的武器出口顯著增加。

根據美國國務院的數據，2017年到2020年，美國的武器銷售金額大約在4千億美元左右。期間，美國與多個國家達成了多項重大軍售協議，包括與沙特阿拉伯和阿聯酋的交易。當美國創造互相威脅以取代追求和平的環境，用代理人取代派軍煽動戰爭，軍火生意便成為美國經濟的支柱。

特朗普回歸後不掩飾野心，明搶加沙重建主導權及烏克蘭資源。(AP)

換言之，無論是民主黨或共和黨，在暗還是在明，美國經濟無法離開戰爭災難財，特朗普從明搶加沙重建主導權，到明搶烏克蘭資源，不表示美國外交政策有變，變的乃是由偽君子轉為赤裸裸的真小人而已。