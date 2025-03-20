運河隨長和售港口糾葛升級，巴拿馬人聲音在哪？

《孤星淚》有首名曲《你聽見了嗎？》(Do You Hear the People Sing?)，開頭的歌詞是這樣的：「你聽到人們的歌聲，唱著憤怒者之歌嗎？這是人民的音樂，誰都不願再做奴隸！」這是法國作家雨果19世紀的作品，想不到在21世紀有巴拿馬朋友，卻向我送上這些歌詞來表達他對特朗普的憤怒。他質問：「我們的聲音在哪？」

沒錯， 巴拿馬人的聲音在哪？直至目前為止，國際媒體只集中報道國家級層次的互動。最近香港首富李嘉誠親自統領，把長和所擁有的巴拿馬運河港口以及分布在23個國家的43個港口之經營權，售給全球最大美資資產財團貝萊德(BlackRock)，鬧得沸騰，媒體就華爾街巨頭介入運河背後帶來的中美角力及地緣布局等議論紛紛。在宏大的論述下，巴拿馬人的聲音變得更微弱。

除了來自船運的收入，運河區亦為巴拿馬帶來可觀的旅遊收益。(AP)

我在踏入21世紀之際前往巴拿馬採訪，首天即在友人陪同下前往運河區觀光。這個運河區為國家帶來可觀的旅遊收益，而連接大西洋和太平洋的運河，可說是巴國經濟的支柱，過去一年，運河便貢獻了超過10億美元的收入，並推動了各樣相關服務行業和基礎建設。自1999年巴拿馬正式取回運河主權後，經濟一直發展強勁，惟貧富差距亦隨之擴大。現在不少巴拿馬人哀嘆即使這是個表面風光，卻竟再度受到美國威脅。

巴拿馬人毋忘美國在20世紀初至中後期前對運河區的變相殖民，巴拿馬人成為美國的現代奴隸，遂前仆後繼抵抗美國殖民主義，有不少人因而犧牲了生命，最後終可奪回運河的主權。才剛四分之一個世紀，怎知自特朗普上台後，他本人和團隊不斷向巴拿馬施壓，要求巴國政府立即改變其所謂有關中國對運河的「影響和控制」，而且早前更搬出軍事選項，令巴拿馬人既擔憂又憤怒。

在1977年，時任美國總統卡特（左一）與巴拿馬領導人簽訂運河主權過渡條約。(AP)

我們或許不相信美國真的會出兵，這豈等同於侵略？但巴拿馬人不是這樣想。由於美國在1989年的確曾非法出兵突襲巴拿馬，企圖推翻巴國民選總統，數千人為此喪命，這對巴國人而言，乃是不可原諒、不敢忘記。他們認為，美國不僅沒有作出道歉，特朗普現在更抱怨前總統卡特把運河歸還給巴拿馬，他並表示對運河志在必得，其實劍指中國。

在特朗普的施壓下，巴拿馬總統穆利諾(José Raúl Mulino)只口頭強硬，說甚麼主權不可欺，但一轉身即宣布退出「一帶一路」，較早前又表示將審視長和的港口經營權，現在更成為美國遞解非法移民的中轉站，反映了小國主權的脆弱性，缺乏抵抗能力。

巴拿馬總統穆利諾對美國僅口頭強硬，反映弱國無外交。(AP)

至於長和向貝萊德出售港口的决定，儘管兩家交易公司不斷強調這完全是正常的商業决策，但傳媒硬是不信。《紐約時報》根據一位知情人士透露，貝萊德領導的財團和長和高管大約在交易幾周前才開始進行磋商，由高盛這家投行負責處理整個交易的程序。

在過程中，貝萊德首席執行官勞倫斯．D．芬克(Laurence D. Fink)和董事會成員奧貢萊西(Adebayo Ogunlesi)等人，有向總統特朗普、財政部長貝森特、國務卿盧比奧等匯報並徵詢意見，政府領導層一致表示支持。據《彭博社》的報道，原來芬克早向總統致電，請他幫忙貝萊德收購巴拿馬運河港口，未幾運河這隻金蛋便落在這美資財團懷中，同時亦完美配合了美國要開打貿易戰這一外交政策。

有消息指，貝萊德CEO芬克在收購巴拿馬港口經營權的過程中，有向特朗普匯報並徵詢意見。(AP)

交易成功後，特朗普隨即向國會宣布，美國收回巴拿馬運河控制權已向前邁出重要一步，這是美國的一大勝利。對特朗普而言，他出口，華爾街出錢，金權合作將可以改變全球地緣格局，為美國謀取最大利益，令美國再次偉大，首先助美國企業收購世界。事實上，在多次演說中，特朗普已表明他今次上台的兩項頭號任務，乃是削弱中國和強化華爾街，而貝萊德這宗巴拿馬運河交易，正是特朗普時代一開局即為華爾街取得的一次重大成果。

其實特朗普政府本身就是個金權綜合體，在內閣中已至少有13名億萬富翁，包括特朗普本人，再加上全球首富馬斯克，儼如一支企圖壟斷世界政治經濟的軍隊，首先在拉丁美洲恢復門羅主義，再次把拉美變成為美國服務的後花園，容不下中國以「一帶一路」在拉美地區發揮其影響力，這是好些拉美媒體的看法。拉美媒體如南方電視不禁問，今次巴拿馬退出「一帶一路」，下次又輪到哪個拉美國家？

特朗普內閣至少有13名億萬富翁，包括他自己及馬斯克，組成一支欲壟斷世界政治經濟的軍隊。(AP)

英屬哥倫比亞大學的副教授彼得．詹姆斯．哈德森(Peter James Hudson)早在其著作《銀行家與帝國：華爾街如何殖民加勒比海》說明一切，而巴拿馬今年年初已出現抵抗特朗普擴張主義威脅的一場浩大遊行示會，該國最大工會之一、巴拿馬建築和類似行業全國單一工會(SUNTRACS)表示，現時巴拿馬人民對保衛主權的決心，比以往任何時候都更為堅定。

話雖如此，但面對特朗普沒有道義底線、只有自私自利的強勢進攻下，不僅巴拿馬，這對全球各國來說都是一場硬仗。