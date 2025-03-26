美解封檔案大揭露，拉美難逃中情局劫網

特朗普遵守競選承諾，在3月18日將甘迺迪暗殺案的秘密檔案大解封，引來各媒體熱烈討論，至今未休，畢竟這是多達2千多份共8萬頁的文件，傳媒仍在仔細閱讀。事實上，超過60年的驚天大暗殺，即使解密了所有相關檔案，依然未能解開大家心中的所有疑團，而我則更留意檔案裏關於中央情報局在甘迺迪那段冷戰時期，在全球的秘密行動，特別是有不少拉丁美洲的文件也隨著甘迺迪檔案被解封，引證我多年前在中美洲尼加拉瓜採訪時的所見所聞。

特朗普解封甘迺迪暗殺案的秘密檔案，文件多達8萬頁。(AP)

文件中揭露，甘迺迪刺殺事件發生時正擔任中情局局長的約翰．麥克孔(John McCone)，曾與梵蒂岡有過多次交流，並且在任內與兩位教宗一直保持著緊密的聯繫，這實在為中情局與梵蒂岡之間的秘密歷史開啟了大門，並能讓我們一探梵蒂岡過去在多大程度上協助了中情局在全球的秘密行動。這不期然令我想到拉美在上世紀70、80年代，有多名解放神學的神父相繼被殺，他們都與對抗右翼獨裁政權的拉美左翼革命黨有關係。

甘迺迪（右）在1961年委任麥克孔（中）為中情局局長 (AP)

解放神學對梵蒂岡而言屬激進異端，究竟梵蒂岡有否及如何參與中情局顛覆共產主義，包括拉美地區的左翼運動？這段歷史至今我們所知不多，有待更多真相被揭露出來，而麥克孔事件可能只是冰山一角。波蘭的團結工會得助於梵蒂岡和中情局，才得以推翻共產政權，已是公開的秘密，兩者還有其他不為人知的合作嗎？

無論如何，解封文件進一步揭露，原來在冷戰高峰期，美國駐全球大使館的7600名國務院官員中，竟然有3700名是中情局秘密特工，幾乎是一半數目，令人震驚，特別那些擔任政治官的官員，其外交官的身份只是件外衣，來掩護他們特工的真實工作。此外，還有大使館的其他部門——勞工專員、商務專員等等，都和中情局有關，再加上大使館以外活動的中情局人員，以各種方式作掩護的特工，其數目之龐大，令人咋舌。不少拉美國家例如智利、巴西和玻利維亞等，都難逃中情局的「劫網」。

在冷戰高峰期，美國駐全球大使館的官員中，竟然近一半是中情局秘密特工。(AP)

雖說這是冷戰時期的現象，而左翼活動在拉美地區又特別活躍，但我在冷戰結束後的千禧年間，初訪尼加拉瓜時，剛好碰上大選年，在冷戰時被美國顛覆的左翼政黨「桑定民族解放陣線」（Sandinista National Liberation Front，桑解），一再活躍於政壇，其領袖奥蒂嘉更是美國的眼中釘，而我竟在初訪中便見證了美國如何阻止該黨再度上台執政。

千禧年間，尼加拉瓜左翼政黨「桑定民族解放陣線」的領袖奥蒂嘉，是美國的眼中釘。(AP)

在這個小小的中美洲國家，美國竟派出多個智庫和非政府組織幫助桑解的對手政黨「尼加拉瓜運動」參選，包括國際選舉制度基金會(International Foundation of Electoral System, IFES)、美國國際開發署(United States Aids International Development, USAID)、全國民主基金會(National Endowment for Democracy, NED)、全國民主研究所(National Democratic Institute, NDI)、國際共和研究所(International Republican Institute, IRI) 等，它們提供資金及從旁助選。

被特朗普下令停止運作的美國國際開發署，以往協助中情局在多國行動。(AP)

美國歷史學家兼國家檔案及記錄行政室(NARA)主管Allen Weinstein博士指出，以上的所謂智庫和非政府組織，卻又有大部分資金來自美國政府或政黨，當中有好些正在做著或配合中情局的工作。拉美的確是中情局最為活躍的地區之一，而從今次解封的甘迺迪檔案中，可讓我們印證了中情局過去的全球秘密行動，並可以估計在新冷戰中，他們的能力更是有過之而無不及。