特朗普的新伊朗計劃如箭在弦

特朗普的新關稅政策弄得全球人仰馬翻，大家的關注點都落在這個議題上；與此同時，內塔尼亞胡對加沙的轟炸愈見狠心，早前以軍被揭在加沙一次過謀殺了15名醫護人員，近日又摧毁了唯一一家設備較齊全的醫院。這種攻擊已變成一種常態，世界開始麻木，但內塔尼亞胡的大中東計劃正進行得如火如荼，他除了密謀把巴人踢出他們的土地外，亦和特朗普商議如何對付他的心腹大患伊朗。最近有記者從五角大樓某途徑取得一份有關伊朗戰爭計劃的機密文件，揭露了特朗普新政府對伊朗的最新意圖，為中東地區以至全世界增添陰霾。

不過，事情發展卻峰迴路轉。正當伊朗外長對美國下令他們停止核武研發及轉移軸存庫到別國，還表現出非常強硬的態度，而特朗普同樣以強硬口吻回應，如伊朗不從，即向他們打開地獄之門，怎知話音未落，兩國代表便宣布在4月12日於阿曼舉行會議，雙方更認為進展樂觀，準備19日在羅馬舉行第二輪邁向協議的磋商，此時特朗普卻潑冷水，指控伊朗只是在拖延核談判進程，必要時他將向伊朗重啟「極限施壓」。

美國及伊朗的代表4月12日於阿曼舉行會議，當時雙方表示進展樂觀。(AP)

另一邊箱，內塔尼亞胡極不願看到美伊兩國談判的展開，他一直希望美國向伊朗開戰，徹底打垮這個中東大國，而五角大樓的「伊朗戰爭計劃」由此而來。要知道，美國今屆共和黨政府以鷹派為主，而且狂妄自大，他們認為胡塞武裝能猛烈攻擊在紅海駛往以色列的商船，背後一定是伊朗指使，美國向也門還以最大規模的轟炸，乃是要向伊朗來個下馬威，發出最響亮的警告。

共和黨參議員Rick Scott早前才在國會大放厥詞，要求政府加大制裁伊朗，摧毁其經濟，不惜令老百姓付出最沉重代價，甚至由美國或以色列親自攻擊伊朗核設施。事實上，特朗普在第一任期時，有幕僚向他提出推倒伊朗的多個選項，最後他挑了最鷹派的選項，暗殺伊朗最高級將領蘇萊曼尼，當時後者正領軍和ISIS作戰。

特朗普在第一任期時，拍板暗殺當時伊朗最高級將領蘇萊曼尼。(AP)

在特朗普的第二任期，他更可隨心所欲對付伊朗，正如Rick Scott所說，如有必要，那就轟炸伊朗核設施吧。特朗普隨後和幕僚商討如何轟炸也門胡塞武裝，他表示胡塞對西方和以色列的每一次攻擊行動，背後都是伊朗的策劃。

不過胡塞發言人已說明，他們的目的是要截斷商船向以色列運送物資的水路，以此來抗議以色列在加沙進行大屠殺，而背後美國源源不絕向以色列提供武器，才令到加沙大屠殺停不了。胡塞又說，只要以色列停止屠殺，他們在紅海的行動亦會隨之停止。

美國向也門進行大規模無差別襲擊，導致大量婦孺傷亡。(AP)

可是，美國不僅沒有停止武器供應，反之大規模無差別地襲擊也門，當中婦孺是最大的受害者。胡塞當然沒有屈服，結果兩國你來我往，衝突升級，美國則視之為伊朗要攻擊美國。就在此際，美國調查記者肯．克利龐斯坦(Ken Klippenstein)取得「伊朗戰爭計劃」文件，文件內容透露，特朗普在第二任期正準備和伊朗打一場全面戰爭，五角大樓稱之為「SEED Project」，這將是中東地區最主要的一場戰役，同時代表著美國對戰爭的轉向。

過去半年以來，以色列在美國的支持下，成功打擊了黎巴嫩的真主黨、推翻了阿薩德政權，加上美國加大制裁，伊朗內外都變得非常虛弱。消息指，伊朗精神領袖哈梅內伊原本堅持不向美國屈服，但屬溫和派的總統佩澤希齊揚卻向哈氏力陳這已關乎伊朗的生死存亡，不得不和談，這才出現一個大轉彎。

特朗普表示，戰勝伊朗可令他的支持率上升；圖右為伊朗精神領袖哈梅內伊。(AP)

美以兩國領導人則希望「趁你病攞你命」，而特朗普更在社交媒體表示，戰勝伊朗可令他的支持率上升，但必須有足夠的宣傳，好讓公眾對伊朗感到恐懼，一如小布殊當年對伊拉克打響戰鼓，用一年多時間向公眾進行洗腦的做法。可是，彼一時此一時，小布殊有「九一一」的前提，但特朗普正面對內外交困，國內對美以兩國在加沙的狼狽為奸出現不少抗議聱音，因此今次向伊朗開戰未必能贏取輿論，甚至有反效果。

特朗普在競選時把自己描繪成「和平總統」，更多次聲稱如他上次能打敗拜登連任的話，他絕不容許俄烏戰爭發生。不過，聽其言、觀其行，特朗普骨子裏其實是非常好戰的，對伊朗更是「念念不忘」。記得他在第一任期一開始時，便立刻退出由奥巴馬促成多國和伊朗共同簽署的核協議，原本這是一份難得的和平協議，卻被特朗普一手摧毁。

內塔尼亞胡早就希望特朗普對伊朗發動全面戰爭，這是他的大中東計劃重要一環。(AP)

如果特朗普加速對伊朗的全面戰爭，最高興自然是以色列，內塔尼亞胡早便希望美國能助他一臂之力，伊朗之戰正是內氏建構他的大中東計劃重要一環，這又是一個最血腥的計劃。那麼，就讓我們看看特朗普今次要和伊朗來一場大交易的進展如何吧。