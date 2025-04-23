  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
容我世說
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

23/04/2025

從教宗之死到失落的聖城

#大國博弈 #容我世說 #國際評論 #教宗方濟各 #復活節 #以巴衝突 #耶路撒冷 #巴勒斯坦 #伯利恒 #伯利恒 #耶穌會 #以色列 #加沙 #阿根廷 #羅梅洛 #殖民主義 #猶太殖民區 #基督徒 #聖墓教堂 #聖城
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    每周更新

　　剛過去的復活節充滿傷感。聖周六原本是復活節的準備日，許多教會舉行守夜禮，紀念耶穌在前一天被釘十字架後，他們在第二天等待救世主復活的到來，到了復活星期日，即耶穌復活的正日，信徒會參加特別的崇拜和慶祝活動。可是，就在聖周六，耶穌復活的所在地耶路撒冷舊城聖墓教堂區域，以色列警方向前來崇拜的基督徒進行暴力驅趕，並把聖城軍事化，巴人基督徒首當其衝，上演了大規模衝突事件，最後以悲憤代替歡欣；更想不到的是，教宗方濟各在復活節星期一突然離開人世，進一步令今個復活節蒙上一片愁雲。

 

　　教宗一直深受巴勒斯坦人受戴，無論是基督徒或是伊斯蘭教徒。就在他上任後的第二年，即2014年，他前往聖地訪問，當隨行車隊從耶路撒冷進入伯利恒之際，他示意停車，這完全不在計劃好的行程上，他下車後走去分隔以巴兩地的隔離牆前，右手放在牆壁上，前額微挨在牆身祈禱了數分鐘，湊巧教宗所俯身之處旁邊有以紅色漆油寫上的「解放巴勒斯坦」(Free Palestine)，象徵意義甚濃。

 

 教宗方濟各2014年在伯利恒的以巴隔離牆前祈禱，旁邊有以紅漆寫上的「解放巴勒斯坦」字樣。(AP)

 

　　教宗這一舉動當然引起以色列方面很大的爭議，但居於伯利恒的艾薩克牧師(Rev. Munther Issac)卻說：「那一刻⋯⋯深深觸動了我們所有人，而多年以來這情境繼續在我們心中迴響著。」巴人仰望這位世界級宗教精神領袖給予他們更多的安慰，並感謝他為公義與和平發聲的這份道德勇氣，但以色列則懷疑教宗這一姿態是否一種政治立場的呈現。

 

　　不過，教宗是宗教人物多於政治人物，我們是否更應該從宗教角度去詮釋他對巴人處境的態度？其實這只是方濟各站在神學和牧靈關懷上的一種延伸，耶穌不也是最關心受邊緣化的弱勢群體和遭不公平對待的受害者嗎？當耶穌在破舊的馬槽裏出生，已彰顯祂和受苦受難者同行的謙遜與慈悲。

 

　　不要忘記，教宗出身於耶穌會，他的名字又叫方濟各。事實上，耶穌會和方濟各會有個共同點，就是著重靈修培育，有所謂神修操練並內省，緊跟著耶穌的步伐，保持對社會正義的熱情，並和困頓的窮人同行，一如與「受苦的基督」同行。如是者，教宗為巴人和加沙發聲，便很容易理解了。他批評以色列在加沙的軍事行動，每天看到有不少孩子遭到轟炸，他曾悲哀地表示，這是殘酷的，這不是戰爭，而是屠殺，這實在觸碰了他的心靈。

 

 教宗方濟各在阿根廷出生，經歷過殖民主義遺害和軍事獨裁。(AP)

 

　　教宗來自阿根廷，他在其祖國經歷過殖民主義遺害和軍事獨裁，面對社會種族階級極端不平等和貧富不公，還有拉美地區主流教會站在殖民軍事強權之上打壓貧農，他早看不過眼，「解放神學」思想逐漸進入他的腦袋裏，他和解放神學表表者薩爾瓦多主教羅梅洛(Oscar Romero)有過接觸，後來羅梅洛被軍人政府暗殺殉道。

 

　　這事對方濟各是很大的震撼，而羅梅洛對他亦有不少影響，這可從他往後的思想行為看到端倪，而他一上任為教宗後，便為羅梅洛封聖。原來耶穌會在拉美頗為活躍，有好些會士積極扶助貧農互助組織，他們是解放神學的信仰者，而方濟各就是在這個社會氛圍中成長，加入耶穌會是如此順理成章的事。

 

  教宗方濟各甫上任便為羅梅洛（圖）封聖，顯示他對解放神學的支持。(AP)

 

　　因此，當教宗看見以色列在巴勒斯坦行殖民主義之實，那些猶太殖民區居民成為殖民者的打手，無日無之地摧毁巴人村莊，這包括巴人基督徒的村莊，加沙巴人基督徒和他們的穆斯林同胞共同面對屠殺的殘酷境況，他呼籲調查以色列在加沙的行為是否構成種族滅絕。艾薩克牧師認為這對他們來說極其重要，因為教宗要求問責，表明他不僅僅在於同情和追求和平，他還追求正義，這正是許多宗教領袖所不敢說的，而他在這方面實在樹立了一個典範。

 

　　在教宗死前的一天，即復活節星期天，他仍不忘為加沙吶喊，呼籲停火，他的離世令巴人大感失落。從耶路撒冷到加沙，都曾是基督教的聖城，隨著以色列建國及在巴勒斯坦土地上推進其殖民擴張，巴人基督徒數目不斷下滑，在西岸現只有5萬至10萬之間，加沙更降至佔該地人口的3%。但以色列對巴人基督徒也絕不手軟，今個復活節以安全及控制人流為藉口，更對他們加強打壓，他們如要進入聖墓教堂參與崇拜，必須預先獲得軍方許可證，而軍方只批准6000個證件，多名神職人員也被拒於門外，最後演變成衝突。

 

以色列警方限制巴人基督徒進入聖墓教堂（圖），最終引發大規模衝突。(AP)

 

　　這就是被佔領下的聖城，早失落於殘酷的殖民主義之中。隨著教宗方濟各息勞歸主，相信如他這位宗教領袖，願意為聖城吶喊並尋求公義的這一把真摯聲音，將愈來愈微弱。或許我們不應悲觀，且看下位教宗是誰吧。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

我要回應
更多容我世說文章

你可能感興趣

#大國博弈 #容我世說 #國際評論 #教宗方濟各 #復活節 #以巴衝突 #耶路撒冷 #巴勒斯坦 #伯利恒 #伯利恒 #耶穌會 #以色列 #加沙 #阿根廷 #羅梅洛 #殖民主義 #猶太殖民區 #基督徒 #聖墓教堂 #聖城
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 ｜ 「奢侈品源頭工廠」拍片「揭秘」？業內直斥賣高仿貨...

23/04/2025 12:04

關稅戰

特朗普雙線作戰，欲建「黑手黨國家」

22/04/2025 16:00

大國博弈

美元在哭泣

22/04/2025 12:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk