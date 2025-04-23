從教宗之死到失落的聖城

剛過去的復活節充滿傷感。聖周六原本是復活節的準備日，許多教會舉行守夜禮，紀念耶穌在前一天被釘十字架後，他們在第二天等待救世主復活的到來，到了復活星期日，即耶穌復活的正日，信徒會參加特別的崇拜和慶祝活動。可是，就在聖周六，耶穌復活的所在地耶路撒冷舊城聖墓教堂區域，以色列警方向前來崇拜的基督徒進行暴力驅趕，並把聖城軍事化，巴人基督徒首當其衝，上演了大規模衝突事件，最後以悲憤代替歡欣；更想不到的是，教宗方濟各在復活節星期一突然離開人世，進一步令今個復活節蒙上一片愁雲。

教宗一直深受巴勒斯坦人受戴，無論是基督徒或是伊斯蘭教徒。就在他上任後的第二年，即2014年，他前往聖地訪問，當隨行車隊從耶路撒冷進入伯利恒之際，他示意停車，這完全不在計劃好的行程上，他下車後走去分隔以巴兩地的隔離牆前，右手放在牆壁上，前額微挨在牆身祈禱了數分鐘，湊巧教宗所俯身之處旁邊有以紅色漆油寫上的「解放巴勒斯坦」(Free Palestine)，象徵意義甚濃。

教宗方濟各2014年在伯利恒的以巴隔離牆前祈禱，旁邊有以紅漆寫上的「解放巴勒斯坦」字樣。(AP)

教宗這一舉動當然引起以色列方面很大的爭議，但居於伯利恒的艾薩克牧師(Rev. Munther Issac)卻說：「那一刻⋯⋯深深觸動了我們所有人，而多年以來這情境繼續在我們心中迴響著。」巴人仰望這位世界級宗教精神領袖給予他們更多的安慰，並感謝他為公義與和平發聲的這份道德勇氣，但以色列則懷疑教宗這一姿態是否一種政治立場的呈現。

不過，教宗是宗教人物多於政治人物，我們是否更應該從宗教角度去詮釋他對巴人處境的態度？其實這只是方濟各站在神學和牧靈關懷上的一種延伸，耶穌不也是最關心受邊緣化的弱勢群體和遭不公平對待的受害者嗎？當耶穌在破舊的馬槽裏出生，已彰顯祂和受苦受難者同行的謙遜與慈悲。

不要忘記，教宗出身於耶穌會，他的名字又叫方濟各。事實上，耶穌會和方濟各會有個共同點，就是著重靈修培育，有所謂神修操練並內省，緊跟著耶穌的步伐，保持對社會正義的熱情，並和困頓的窮人同行，一如與「受苦的基督」同行。如是者，教宗為巴人和加沙發聲，便很容易理解了。他批評以色列在加沙的軍事行動，每天看到有不少孩子遭到轟炸，他曾悲哀地表示，這是殘酷的，這不是戰爭，而是屠殺，這實在觸碰了他的心靈。

教宗方濟各在阿根廷出生，經歷過殖民主義遺害和軍事獨裁。(AP)

教宗來自阿根廷，他在其祖國經歷過殖民主義遺害和軍事獨裁，面對社會種族階級極端不平等和貧富不公，還有拉美地區主流教會站在殖民軍事強權之上打壓貧農，他早看不過眼，「解放神學」思想逐漸進入他的腦袋裏，他和解放神學表表者薩爾瓦多主教羅梅洛(Oscar Romero)有過接觸，後來羅梅洛被軍人政府暗殺殉道。

這事對方濟各是很大的震撼，而羅梅洛對他亦有不少影響，這可從他往後的思想行為看到端倪，而他一上任為教宗後，便為羅梅洛封聖。原來耶穌會在拉美頗為活躍，有好些會士積極扶助貧農互助組織，他們是解放神學的信仰者，而方濟各就是在這個社會氛圍中成長，加入耶穌會是如此順理成章的事。

教宗方濟各甫上任便為羅梅洛（圖）封聖，顯示他對解放神學的支持。(AP)

因此，當教宗看見以色列在巴勒斯坦行殖民主義之實，那些猶太殖民區居民成為殖民者的打手，無日無之地摧毁巴人村莊，這包括巴人基督徒的村莊，加沙巴人基督徒和他們的穆斯林同胞共同面對屠殺的殘酷境況，他呼籲調查以色列在加沙的行為是否構成種族滅絕。艾薩克牧師認為這對他們來說極其重要，因為教宗要求問責，表明他不僅僅在於同情和追求和平，他還追求正義，這正是許多宗教領袖所不敢說的，而他在這方面實在樹立了一個典範。

在教宗死前的一天，即復活節星期天，他仍不忘為加沙吶喊，呼籲停火，他的離世令巴人大感失落。從耶路撒冷到加沙，都曾是基督教的聖城，隨著以色列建國及在巴勒斯坦土地上推進其殖民擴張，巴人基督徒數目不斷下滑，在西岸現只有5萬至10萬之間，加沙更降至佔該地人口的3%。但以色列對巴人基督徒也絕不手軟，今個復活節以安全及控制人流為藉口，更對他們加強打壓，他們如要進入聖墓教堂參與崇拜，必須預先獲得軍方許可證，而軍方只批准6000個證件，多名神職人員也被拒於門外，最後演變成衝突。

以色列警方限制巴人基督徒進入聖墓教堂（圖），最終引發大規模衝突。(AP)

這就是被佔領下的聖城，早失落於殘酷的殖民主義之中。隨著教宗方濟各息勞歸主，相信如他這位宗教領袖，願意為聖城吶喊並尋求公義的這一把真摯聲音，將愈來愈微弱。或許我們不應悲觀，且看下位教宗是誰吧。