擾攘數月的美烏兩國礦產協議，終於在4月30日正式在白宮簽署，特朗普和澤連斯基都高呼自己這一邊勝利。這紙協議無疑比2月時那份公平了一點。雙方夥伴關係將以50:50的對等方式進行，並須經基輔的國會議員批准，而兩國也同意設立一個重建投資基金，以促進烏克蘭在戰後能迅速重建，盡快恢復經濟。最重要的是，協議再不提戰爭以來美國軍援烏國的1000億美元債務（特朗普說成是5000億，之後改為3500億），這對於澤連斯基來說已是一項勝利，況且礦產開採權和分配權都落在烏克蘭手上，不過美方仍享有優先權。

在簽署美烏礦產協議之前幾日，特朗普和澤連斯基在梵蒂岡進行過短暫談話。(AP)

另方面，特朗普則估計美方可從協議中獲取的收益遠超3500億美元，變相連本帶利取回過去軍援的費用。跟著的軍援乃是以出售形式進行，算是一盤軍火生意，烏克蘭需付錢，但澤連斯基即指這足以把美國和烏克蘭的利益捆綁，保證華盛頓繼續向基輔提供武器，雖然沒有訂明安全保障，不過澤連斯基認為兩者已成戰略夥伴。特朗普也是這個想法嗎？

由謾罵詆毁澤連斯基，特朗普現在真的視他為戰略夥伴？從親近普京到指摘他不想和平，特朗普真的和普京反目？而礦產協議可推進和平，令普京讓步？明眼人自然看穿，特朗普只視協議為一宗有利可圖的大交易，礦產協議又怎可成為和平協議？特朗普是個重利益的善變之人，缺乏道德價值，今次協議他最多只是作了一些妥協，真正目的不改。如果礦產資源就如烏克蘭的血管，特朗普便是一心想切開它。

美國對烏克蘭的軍援將以出售形式進行，澤連斯基認為兩國已成戰略夥伴。(AP)

這讓我想到已故烏拉圭記者、作家兼詩人愛德華多．加萊亞諾的經典著作《拉丁美洲被切開的血管》，書中他分析哥倫布「發現」美洲大陸開始的拉丁美洲歷史，指出拉丁美洲由於擁有著豐富農產、礦產和勞動力資源，因而先後吸引歐洲及美國殖民者的掠奪，把拉丁美洲的民族工業扼殺在萌芽階段，阻礙國內消費市場的發展，以致此地區長期依賴出口石油、鐵、銅、肉類、水果、咖啡、原料、糧食等資源而維生，在強迫自由貿易下無法實行經濟自主，結果遭受如吸血鬼般的富國重重剝削。

特朗普就是看中烏克蘭的豐富礦產資源儲備，有報道指他在意該國的稀土，但烏克蘭大部分稀土在俄羅斯佔領的烏東和克里米亞，而且不易開採和分離，難道他不知道嗎？因此，今次協議才叫做礦產協議，而不是稀土協議。至於烏克蘭的石墨、鈦和鋰，對再生能源、軍事科技和基礎建設甚具戰略價值。自「廣場革命」後，烏克蘭便致力於再生能源，以減輕對俄羅斯化石燃料的依賴，拜登在任時亦有這個想法，同時也是環保大趨勢，可是特朗普一早就指氣候變遷是個謊言，他過去對石油等軍工企業的利益一直照顧有加。

特朗普對烏克蘭的豐富礦產資源，有著很多盤算。(AP)

如是者，特朗普可能更關注烏克蘭的石油、天然氣和煤炭等化石燃料，並欲把這些資源開放給美國石油企業投資者，然後再在烏克蘭重建能源基礎設施，當他有朝一日解除俄羅斯的制裁禁運，到時美國石油公司將是該國能源市場重新對外開放的最大得益者，美國便可把俄國石油和天然氣，通過烏克蘭輸送出去。特朗普會否這樣做？從他和普京過去的互動，這個可能性很大。

因此，美國專注能源的獲獎調查記者安東尼亞．朱哈斯(Antonia Juhasz)形容，今次協議其實是特朗普對烏克蘭的一場化石燃料勒索，並是一場史無前例的資源掠奪，協議賦予美方在各方面的礦產都可擁有長期的利益，沒有上限也沒有年限，只規限利潤美烏各佔一半而已。魔鬼在細節中，今次簽署的礦產協議雖然比2月的要好，但它仍然存在許多問題。當澤連斯基展示勝利的樣子時，烏克蘭人卻仍眉頭深鎖，他們表示細節仍未清楚，恐怕國家被出售了。