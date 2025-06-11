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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

11/06/2025

人道主義的姿態，從自由船隊聯盟說起

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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

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　　由「自由船隊聯盟」(Freedom Flotilla Coalition, FCC)組織的「瑪德琳號」，在本月1日起航，以運送人道物資之名，企圖突破以色列海路封鎖前往加沙。和以往不同，今次的12名參與者全是名人，最吸引國際眼球的自然是瑞典「環保少女」通貝里(Greta Thunberg)，還有出演《權力遊戲》的愛爾蘭男星里安．根寧咸(Liam Cunningham)，以及歐洲議會法國議員莉瑪．哈桑(Rima Hassan)等。因此，經過一周後，當救援船駛進加沙海域，便隨即遭以色列攔截並進行拘捕，雖是意料之事，但亦難免引起國際媒體極度關注。

 

　　這不是FCC的首次航行，它是一個國際聯盟組織，主要由支援巴勒斯坦人權的非政府組織和社運人士於2007年組成。這源於當時以色列對加沙實施全面及長期封鎖之後，導致加沙出現嚴重的經濟和人道危機，為了通過和平行動喚起國際社會對封鎖問題的關注，來自不同國家的和平主義和人權工作者，以及相關NGO，開始組建聯盟。

 

「瑪德琳號」以運送人道物資之名，企圖突破以色列海路封鎖前往加沙。(AP)

 

　　換言之，其成立目的就是挑戰以色列對加沙的封鎖，主要活動是派遣和平船隊試圖突破以色列的海上封鎖，將援助物資送往加沙。儘管其象徵意義多於一切，但至少可收國際宣傳之效，喚起全球對加沙巴人困境的關注，並推動以色列結束封鎖。此外，FCC亦倡議從國際法去檢視巴勒斯坦人的基本人權，特別是自由流動和獲取基本生活物資的權利。

 

　　FCC第一次行動始自2008年，它成功將兩艘船駛進最靠近加沙的港口。可是，2010年卻沒有那麼幸運，而且以悲劇結束，這稱為加沙船隊事件(Mavi Marmara Incident)，也是FCC最具爭議且最受關注的一次行動——以色列軍隊在國際水域以最粗暴方式攔截了船隊，導致9名土耳其參加者即時喪生、60多人受傷，引發國際譴責。

 

加沙船隊事件導致9名土耳其參加者喪生；圖為當時事發後，巴勒斯坦小孩製作船模型悼念。(AP)

 

　　可是，悲劇無阻FCC的前行，並引發更多和平工作者前仆後繼參與對封鎖加沙的抵抗。儘管遇上重重阻力，該聯盟的行動成功將這一議題帶入全球視野，成為和平抗議和倡導人權的象徵之一，而過去也的確吸引了不少追求正義的公眾人物參加，包括諾貝爾和平獎得主、國際影星及政治和社會活動家等。

 

　　在這些來自世界各地的參與者當中，有新加坡人的身影。當2018年以色列再度轟炸加沙，FCC旗下一艘名為「回歸號」的船隻，從挪威駛往加沙，支援當地受困居民，最後遭到拘押。在扣押人士當中，竟然有一位來自新加坡的女醫生洪瑞釵，身高不過五呎，卻早在巴人地區留下巨大的身影。現年將近80歲的洪瑞釵，過去數十年來為巴人的人權奔跑，成為巴人的義務醫生。勇者無懼，令人想到2016年9月有一批來自五湖四海，同樣揚帆到加沙的女性，她們在船上高呼：「現在你惹到女人，你將要觸礁了！」

 

FCC的和平抗議精神，以及人道主義的姿態和行動，成為全球人權運動的重要象徵。(AP) 

 

　　FCC的行動雖然在實際上未能結束以色列的封鎖，以方現更在加沙展開大屠殺，但其和平抗議的精神，以及人道主義的姿態和行動，則成為全球人權運動的重要象徵。他們的努力提醒世界，以色列的政策正危及加沙巴人的基本生存權，也暴露了國際社會在解決巴以衝突上的挑戰與分歧。

 

立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=IMHHCZ0LJ28

 

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