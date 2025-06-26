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26/06/2025

以伊之戰，敘利亞成關鍵

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    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

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　　在以色列向伊朗開戰期間，敘利亞過渡政府有一舉動，可能我們沒有留意，就是開放領空給以色列戰機通過，並且讓以色列戰機在該國領空中加油，而領導這個過渡政府的臨時總統沙拉（之前稱為朱拉尼），甚至向以色列傳達信息，如果以色列向敘利亞提供防空自衛武器，他樂意加入溫和阿拉伯陣營，協助擊落伊朗無人機和其彈導飛彈。

 

 以色列攻擊伊朗期間，敘利亞開放領空給以軍戰機通過。(AP)

 

　　大家可能覺得奇怪，出身於遜尼派激進武裝組織阿蓋達和「伊斯蘭國」的沙拉，他雖然痛恨伊朗什葉派，但也不至於站在以色列的一邊吧，況且以色列佔領了戈蘭高地等敘利亞土地。不過，如果翻查新聞資料，早於2012年，當時為美國國家安全事務助理的沙利文(Jack Sullivan)，曾被揭露給時任國務卿的希拉里的一封電郵中，言明阿蓋達有成員願意站在美國一邊。

 

　　事實上，敘利亞發生於2011年至2021年的10年內戰，背後就是美國和以色列合作，推動敘利亞的政權轉移，在她們眼中，作為抵抗軸心的阿薩德政權必須倒下，而在阿薩德領導下的敘利亞，由於地理環境剛好夾在伊朗和黎巴嫩之間，而黎巴嫩南面又有巴勒斯坦，敘國遂成為抵抗軸心的武器運輸中心，如果幹掉阿薩德，這個武器供應鏈便會被切斷。

 

敘利亞反抗軍與阿薩德政權打了10年內戰，背後獲美國及以色列支持。(AP)

 

　　如是者，在整個抵抗軸心之中，敘利亞的角色至為重要。當美以兩國下決心要瓦解抵抗軸心，首先要開刀的便是敘利亞，然後才能中斷敘利亞、伊朗、黎巴嫩及巴勒斯坦的地緣聯繫。因此，在「阿拉伯之春」後期的混亂裏，敘利亞的內戰打得最狠。按慣常的做法，美國當然要物色代理人。

 

　　根據2012年五角大樓情報部門(DIA)向奧巴馬呈交的報告，指出敘利亞反抗軍中大部分都和阿蓋達有密切關連，這股勢力正是由沙拉領導，美國遂盯上這名伊斯蘭主義頭目。有多名美國官員有意無意間透露，早在內戰期間，沙拉便受到美國中情局統戰，成為中情局的戰略棋子。例如奧巴馬時代擔任敘利亞特使的傑佛瑞(James Jeffrey)，首先表示沙拉可為美國戰略所用，而現任美國駐安卡拉大使也曾向特朗普表示，美國必須向沙拉提供安全保護系統，免受暗殺。

 

當敘利亞反抗軍頭目時期的沙拉，已被美國盯上。(AP)

 

　　當以色列壓住真主黨後，再在美國和土耳其合力下，去年12月解決了敘利亞，明眼人便知下一個要對付的國家便是伊朗了。換言之，從敘利亞內戰，我們應可以看到目前發生在伊朗的戰爭吧。那麼，這實在是伊朗的戰略錯誤，沒有盡力回應美以土三國在敘利亞進行的政權轉移行動。

 

　　有評論說，非伊朗不想干預，而是她根本沒有這個能力，加上神權亦有國內的計算，結果眼巴巴看著敘利亞這個至為重要的盟友變天了。當伊朗放棄敘利亞的一刻，整個抵抗軸心便隨即瓦解，同時亦給予機會以色列在棋盤上向伊朗邁進一大步。現在以色列可以利用敘利亞領空向伊朗襲擊，在這情況下，以色列的戰爭機器便可順利指向伊朗的土地。

 

伊朗神權對真主黨被打殘和阿薩德遭推翻的不作為，種下禍根。(AP)

 

　　伊朗在這方面可以說是犯了最嚴重的戰略錯誤，就是對真主黨被打殘和阿薩德遭推翻的不作為，任由沙拉上台成為美以兩國的助力，並且高估特朗普對談判的誠意，低估以色列摧毀伊朗的決心，遂招來殺身之禍。只要關注中東地區發展的分析家，都可從種種跡象和遭洩露的信息中，看到美以兩國早有向伊朗發動戰爭的野心，並為此一步步鋪下戰爭之路，怎麼伊朗神權竟然看不到？真令人奇怪！

 

　　難道這是一場政治表演，美國最終的目的其實是要利用伊朗改變整個中東以及世界的格局，削弱中國在全球南方的影響力？ 

 

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