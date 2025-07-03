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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

03/07/2025

世界還看甚麼？種族滅絕的最後階段

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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　繼擺平以伊兩個暫時停火，特朗普繼續表示，他希望可以停止以色列在加沙的行動，可是，他有何方法停止呢？原來就是要求以色列法院撤銷內塔尼亞胡所有的貪污控告，以換取加沙停火。言下之意，內塔尼亞胡利用屠殺來延長他的總理任期，擺脫他的貪腐罪名。6萬條加沙巴人生命，200萬人流離失所，就是因為他的個人自私行為，竟然這樣白白被犧牲掉了，還有甚麼比這個原因更荒謬？

 

　　現在內塔尼亞胡進一步把援助武器化，每天都有加沙巴人因為拿取糧食而被殺害，淪為現實版的「飢餓遊戲」。諷刺的是，我在巴人自治政府所在地拉姆安拉，遇上一個家庭，當中的9歲女兒，以為我是韓國人，問我有沒有看過韓劇《魷魚遊戲》，並表示這是她感到很好玩的電視劇集。誰知《魷魚遊戲》裏講述參賽者必須在在特定地方遵守遊戲規則，生死由人操控，以反映階級、資本與人性爭鬥的主題，正好令人聯想到在加沙所發生的情況。

 

 加沙陷入糧荒，極需要外國的人道物資。(AP)

 

　　今次以色列在加沙實行的援助武器化，即人道援助本應用來救助受苦民眾，但被以色列當作戰爭手段，控制、限制，甚至操控援助，以達到政治或軍事目的。首先，以色列聯同美國成立「加沙人道救援基金會」，在他們指定的地方設救援站，派發糧食，此舉企圖包攬加沙的人道救援工作，把聯合國及其他國際救援組織排斥於外，那麼，以色列便可操控加沙巴人之生死大權，並且控制他們的遷移方向。

 

　　可惡的是，當加沙巴人走近救援站聚集等候糧食派發時，以軍便奉命向人群開火，目標可以非常隨機，至今已造成600多人死亡、4000多人受傷，而且美國承包商與以色列士兵在一旁朝人群指著武器大笑，有人甚至用手機拍攝，這種冷血行為每天都在加沙救援站上演，以色列左翼媒體《國土報》則大字標題直指「這裏就是屠宰場」。

 

有輪候糧食的加沙巴人中槍身亡，家屬悲痛嚎哭。(AP)

 

　　只要翻查歷史，便會立刻明白到以色列的所作所為背後原因，就是種族滅絕。以色列正在把飢餓當作戰爭武器，這是歷史上各族滅族行為的最後階段，看來這比《魷魚遊戲》更為殘酷並更可恥。

 

　　曾獲普立茲獎的美國記者赫傑斯(Chris Hedges)指這種戰術與戰爭本身一樣古老，可從歷史中見到不少例子。例如赫傑斯在危地馬拉高地，目擊蒙特將軍(Gen. Efraín Ríos Montt)發動的種族滅絕行動中，蓄意操控飢餓所帶來的可怕後果，也曾目睹南蘇丹的饑荒奪走了25萬人的性命，大部分人死時都瘦弱如骷髏。在後來的波斯尼亞戰爭中，塞爾維亞人切斷了斯雷布雷尼察(Srebrenica)與戈拉日代(Goražde)等飛地的糧食供應，目的就是要進行種族清洗。

 

二戰時，大量居於波蘭的猶太人因飢餓被誘到死亡集中營。(AP)

 

　　最令人搖頭嘆息的是，猶太人也曾是「飢餓遊戲」的受害者。二戰時納粹德國就是利用飢餓對付猶太區中的猶太人，納粹軍將食物作餌，引誘波蘭華沙猶太區裏飢餓的家庭上火車前往死亡集中營。現在以色列竟抄襲這種手段，用於巴人身上，何其令人心寒！以色列已到了種族清洗的最後階段，世界還只站在一旁觀看嗎？ 

 

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