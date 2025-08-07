美國調停泰柬衝突的弦外之音

美國以關稅作威脅，迫使泰國和柬埔寨坐上談判桌，7月28日兩國在馬來西亞舉行停火協議簽署儀式，由馬國總理安華親自主持。其後，泰柬兩國在8月1日前趕及與美方達成貿易協議。特朗普團隊得意洋洋，認為這是美國用上經貿外交，成功促成中南半島的和平，而特朗普的和平總統人設又向前邁進一步，並顯示美國戰略重心再次向亞太地區傾斜。乘勝追擊，美國宣布將於8月在曼谷舉行美國東盟經貿論壇，加強和東盟的關係。

問題是，特朗普真是和平總統嗎？他既然承認加沙有人為饑荒，以色列應該讓加沙巴人獲得糧食，那麼他為何不積極促成加沙和平，反之繼續向以色列提供源源不絕的武器？眾所周知，美國是唯一的大國，可以對以色列有絕對的影響力，但特朗普沒有叫停以色列，為甚麼？說到底，他對人道及和平根本沒有興趣，他的興趣只在於交易，在他眼中，一切都是涉及利益的交易而已，這包括和平在內，泰柬和平也不例外。

在特朗普眼中，一切都是涉及利益的交易，泰柬和平也不例外。(AP)

特朗普要在泰柬邊境停火上立功，背後企圖非常明顯，他要把中國比下去，並告訴外界，美國有能力重塑東南亞的格局，這樣北京政府在中南半島的「一帶一路」布局，便有機會被打亂。眾所周知，北京對泰柬衝突表現得進退維谷，皆因兩國均對北京有戰略的重要性，不過相比之下，泰國更為重要。

有報道已指出，柬埔寨前總理洪森雖已退位，但他仍然在兒子洪瑪奈背後有指揮大權，他向泰國開戰可以搬上堂而皇之的理由，但真正目的，乃是要制止現已被停職的總理佩通坦所提出建合法化賭場區的提案，唯一釘死這個提案的手段就是令佩通坦下台。佩通坦要在泰國興建賭場並予之合法化的構思，正威脅柬埔寨可生金蛋的多個地下賭場王國，這些灰色經濟正是柬國政府秘而不宣的主要收入來源，洪森家族是最大的得益者。

柬埔寨前總理洪森（左）雖已退位，但仍在兒子洪瑪奈（右）背後有指揮大權。(AP)

誰人不知道賭場的客源有不少來自中國，雖然北京政府曾宣稱要打擊境外賭風，但佩通坦的賭場構思看來有中國的默許，原因有二：一是佩通坦的父親他信被視為北京的好朋友，他的親華姿態有利中國在泰國順利開展一帶一路戰略布局；其二，泰國正是一帶一路的南部咽喉，因此，中國要興建中泰高鐵，由昆明出發路經老撾，再穿過泰國南下到泰國灣，直通馬六甲海峽，這是中國海上能源第二條重要通道，因此，她一定要和泰國保持友好關係。

佩通坦（右）的父親他信（坐）是北京好朋友，故泰國開賭的構思似獲中國默許。(AP)

美國看得懂，因此便借調停泰柬邊境衝突，再次返回中南半島，試圖鞏固美國在南海軍事圍堵中國的戰略，甚至想破防中國的布局，與中國爭奪這個地區的主導能力。如果美國繼續以關稅向依賴美國市場的東盟國家施壓，但後者又和中國已有深厚的經濟合作，那麼，東盟將如何應對今次中美在東南亞的博弈？值得關注。

