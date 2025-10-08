以哈談判桌上的金權政治惹爭議

美國、以色列和哈馬斯的官員代表正在埃及展開談判，究竟特朗普所提出的20點「加沙和平方案」，能否令以哈達成協議？現為時尚早。該方案抛出時，雖受到歐洲及阿拉伯多個國家支持，但亦惹來不少爭議，同時也帶出當中充滿利益衝突的金權政治。說到底，這方案背後主要由美國中東特使威特科夫和特朗普女婿庫什納草擬，這兩位特别人士在中東政經利益的糾葛，足以讓公眾質疑他們的所謂和平方案。如果一如以往被視為一宗交易的話，那麼，究竟它是為了誰的利益？

首先，同是猶太人的庫什納和內塔尼亞胡的交情非淺。前者在特朗普首次當選總統後，迅速成為其顧問，並被指派負責中東和平事務，而他對猶太復國主義理念的靠近，可體現在他對內塔尼亞胡的政策非常支持，一上任成為白宮中東顧問不久，即承認耶路撒冷為以色列首都，並在特朗普背後發功，積極推動《亞伯拉罕協議(Abraham Accords)》，成功促成以色列與數個阿拉伯國家關係正常化，包括阿聯酋、巴林和摩洛哥等，他一連串舉措令內塔尼亞胡喜出望外。

同是猶太人的庫什納和內塔尼亞胡交情非淺，有報道指他們經常互通消息。(AP)

此外，庫什納又全力支持以色列的國防和經濟，這些政策進一步牢固庫什納和內塔尼亞胡之間的友誼。據報道，他們兩人經常互通消息，並在一些場合上表現親切，而他們共同的政治利益和目標，在特朗普政府的外交政策中得到加強。因此，當媒體得知庫什納參與加沙和平方案草擬，已作出批評，其後又有消息傳出內塔尼亞胡曾作修改，難怪這方案完全向以色列利益傾斜。可是，為甚麼竟立刻得到海灣國家的支持？

這就要多得現任中東特使威特科夫了。《紐約時報》最近發表一篇重磅調查報道，標題為〈威特科夫推銷中東和平，其子推銷中東投資者(As Witkoff Pitched Mideast Peace, His Son Pitched Mideast Investors)〉，指出當身為房地產開發商，也是特朗普長期好友的威特科夫開始擔任中東外交官這新職位時，他的兒子亞歷克斯(Alex)接管了他的公司「威特科夫集團(Witkoff Group)」。自那時起，威特科夫集團不僅持續與海灣阿拉伯國家的投資者簽署重大交易，而且威特科夫甚至尚未完全從該公司全退。

威特科夫是特朗普的長期好友 (AP)

換言之，威特科夫家族以及政府內的其他人士，在試圖促成以哈停火這項外交工作時，可能從中獲得個人利益，也可能沒有，但就存在利益衝突的疑竇。《紐約時報》這樣說：「今年，當特朗普總統的中東特使史蒂夫．威特科夫在以色列和哈馬斯之間進行微妙的停火談判時，他的兒子亞歷克斯則在執行另一項任務。他正靜悄悄地從一些政府那裏尋求數十億美元的投資，而這些政府的代表正與他的父親進行和平談判。」

事實上，威特科夫集團在海灣地區，特別和卡塔爾的房地產業務有頻繁往來，而威特科夫本身的政治角色又加強了他和海灣各王室的關係，這會否令其集團從中受益？眾所周知，去年亞歷克斯在棕櫚灘(Palm Beach)舉行婚禮，席上嘉賓有不少海灣國家的王親貴戚，他們既是威特科夫集團的生意夥伴，又是和平協議的談判夥伴或對手，當中的商業與政治之間的互為影響，不足為外人道吧！

威特科夫有兩個兒子，除接管家族房地產生意的亞歷克斯外，還有札克(Zach)，後者經營名為「世界自由金融(World Liberty Financial)」的加密貨幣公司，這公司與特朗普家族合作成立，很快札克便獲得海灣國家包括阿聯酋數十億美元的投資，從中我們可看到「兒子從父親身上獲利」的情況，一如庫什納許多房地產交易，因著他外父和白宮關係，而能在海灣地區如魚得水，獲利豐厚。現在庫什納又回到了外交崗位，重疊性如此之高，界線這樣模糊，是否有違法行為？即使沒有，在道德上能說得過去嗎？

威特科夫的兒子札克，與特朗普家族合作成立加密貨幣公司。(AP)

在此，我們更加明白，特朗普的加沙和平方案，儘管架空了加沙巴人的權利而向以色列傾斜，還是獲得海灣國家的支持。在經濟利益面前，政治上的背叛又算得是甚麼？