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11/01/2023

職場女王Son姐 | 搵新工究竟Title抑或人工重要？為一個Title放棄一份好工，值得嗎？

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　　升職搵新工，究竟Title抑或人工重要，that is很多打工仔的question！

 

　　有求職者對新工作各方面條件包括薪酬都很滿意，就是因為Title問題出現爭拗，明明一拍即合，結果？先賣個關子。事緣求職者現職的Title是VP，本來Apply的職位是Senior Manager，但面試之後新公司覺得他的經驗未足以勝任，所以Offer Manager職位，這個職級的待遇完全符合求職者的要求。求職者認為Offer Manager職位是Downgrade，VP怎可能和Manager同grade? 於是向HR力爭，企硬一定要Senior Manager Title！事實上求職者的上司就是Senior Manager grade，求職者是Manager沒有貶低的成份。

 

　　我想問問大家，如果你是求職者的話，會不會爭取Senior Manager Title？如果唔得，會不會接受這個Offer？會否認為VP比Manager高級？

 

　　如果我是新公司的HR，我會果斷拒絕，然後重新請人。這位求職者只把焦點放在Title之上，無視新工作的前景發揮空間，待遇薪酬甚至比他要求的更好更高，可見這個人『才』很有限，不過如此！

 

　　每間公司企業機構，都有自己的Title職級結構，美資公司VP制老頂叫CEO，英資公司Manager制老頂叫MD（Managing Director）。講起上嚟Local公司最公平，甚麼Title在老闆面前一視同仁是員工。老頂一定叫老闆，仲使問？

 

　　隨著愈來愈難請人，Title Inflation的情況愈來愈嚴重，很早以前我已經講過，這是一個有酋長冇紅番的年代。Title幾高講出來幾好聽又如何？我有朋友獲聘為一間外資銀行的Chief Representative，但由始至終都只是一個人在一個Business Centre之內辦公。

 

　　到了結果揭曉時間，那位求職者要求更改Title，拒絕接納HR因為公司Title結構不能更改的解釋，直接向未來上司爭取，如果Title不改，無法接納Offer。那位上司快人快語，說Title改不了，會立即通知人事部重新再請人！

 

　　結果之後再有結果，事後那位求職者思前想後，後悔自己放棄了一份其實很不錯的好工，打電話同H R講可以接納Manager Title問幾時可以簽信。HR回覆，Offer已經Over，求職者Game Over！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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