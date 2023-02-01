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01/02/2023

職場女王Son姐 | 新手管理3個FAQ！如何Handle白蓮花聖母婊上司／心機婊下屬？

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　　最近不約而同有幾位管理新手，覺得管理很難做，不知如何應對處理，問我意見。幾位新手遇到的問題，是所有管理層都會遇到的問題。職場行走天字第一號規條：有問題，必須要果斷馬上尋求解決方法，逃避非但解決不了問題，只會令問題變得嚴峻更難解決，後患後禍無窮。

 

　　Q1：見工時和之後返工的表現判若兩人，Interview的時候表現得很積極，對工作很有興趣。可是獲聘上班後，返工遲到食晏遲到，心不在焉Hea做。試用期就快過，人手實在短缺，請人又很困難，應不應該批佢過試用期？

 

　　Son姐答：請人有幾難我知，講到底請人的目的是幫忙還是幫倒忙？即使唔帶個腦返工，都最低限度帶對手返工，否則連一個紙板人都不如……沒有貢獻都不會造成負面影響！未過試用期都已經如此明目張膽，證明佢根本不在乎你這份工作。

 

　　問得我是否應該畀佢過，即是你考慮畀佢過試用期，這個考慮已經是錯的！我寧願冇人用，都不會用一個反面教材，向其他同事示範如何Hea做依然可以保得住份工。

 

　　延長試用期，是一個緩衝的方法，但不是一個可取的方法。對著一位咁識做戲的下屬，你的包容忍讓，不叫善良，叫懦弱！

 

　　Q2：下屬明明很聰明轉數很快，但做事總是粗心大意，少做少錯，多做多錯，總是要為他執手尾。這種下屬如何管理？有甚麼方法可以改善？

 

　　Son姐答：用人之道，首要知人善用。下屬如何聰明蓋世又如何？一個錯漏百出的下屬，你說他聰明是哪門子的聰明？要來又有何用？管理之道，首要管理好自己，你的職責何在？有冇做好你份工？

 

　　公司不是遊樂場，職場是個競技場，參考下我上個問題的答案，套用你身上都很合適。

 

　　Q3：如何handle白蓮花聖母婊上司？如何管理綠茶婊心機婊下屬？

 

　　Son姐答：醜話說在前頭，上司是白蓮花聖母婊，你預咗永遠做醜人，這是你升職的價值，沒有合理不合理，啃得落啃唔落都要硬食。物以類聚，人以群分，你上司是白蓮花聖母婊，下屬自然就是綠茶心機婊，否則如何得來咁多是非可以搬弄，邊得咁多大封相大龍鳳？你兩者之間夾縫生存，可知自己算甚麼？

 

　　其實事情很簡單，上司下屬的屬性都清楚明白，不要奢想管理他們了，管理好自己配合角色做好角色扮演罷了。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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