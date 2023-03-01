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職場女王
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01/03/2023

職場女王Son姐 | 人「財」通鬧劇：高官搶高端人才，門檻連Steve Jobs都要望門輕嘆？結果係點？

#職場 #高端人才通行證計劃 #獵頭 #高官 #搶人才 #全球100大學院 #職場小貼士 #刑事犯罪紀錄 #人才荒 #辦公室小貼士 #高才通 #賀建奎 #大學畢業 #OL #管理
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　　最近不斷有媒體訪問我對政府『高才通』──「高端人才通行證計劃」的睇法。作為職場元老，即使過氣但絕對接地氣，絕對有資格講幾句。

 

　　我絕對不是馬後炮，今年1月初那位勞工及福利局局長，急不及待衝出來興奮公布計劃12月18日推出，接獲近3,800份申請，當中約有6成獲批，我已經知道一定會出事。

 

　　直至爆出在內地有案底的科學家賀建奎申請獲批，引發軒然大波。不是我特別叻或者有預知能力，只是一個如此粗疏，連甚麼是高端人才的quality都不知的所謂領導，一個粗疏簡陋只求快上馬追數字的計劃，錯漏百出是肯定的，出事只是遲早的事，反而不出事才出奇！

 

　　不過想深一層，那班高官深信自己是人才，用自己的標準去制訂人才的標準，制定出來的準則如此低能白癡，實在正常。所以我幾時都話，沒有希望就不會有失望，大家不是要告訴我各位對這個政府制定出來的政策還有希望是吧？

 

　　又到了想當年的時候，看當年只能是精英又肯定好打得才能做得到的高官，到今日水平跌落到、sorry！是淪落到甚麼程度，說唏噓不足以代表我的心情有幾低落！

 

　　單單那個必須要全球100大學院畢業的人才有資格申請的要求， Steve Jobs要是還健在都只能望門輕嘆，亦注定要令Bill Gates失望！這些機會不屬於沒有大學畢業的他們！大家不要再投訴政府公事公辦按本子辦事效率慢，今次這個計劃就爭番啖氣啦！唔使一個月批出超過2,000個申請，幾寬鬆幾有效率呀！最近有極速4日內成功獲批的人才，為了作育下一代英才，專登來香港生仔，還要拍片教路教其他人才一齊來！明益香港，推高香港的生育率，為香港的未來作出極大貢獻！

 

　　好彩我金盆洗手洗得快，否則極度不合時宜都注定只能被淘汰！獵頭的工作就是幫企業搶人才，花工夫花時間面試傾談商討，做background search reference check，學歷證明專業資格，包括有沒有刑事犯罪紀錄，全部都要申報核實。過程繁複冗長，講到明搶喎，即使求快不是求真，點會夠人搶？所以話做人最緊要識時務，認真便輸了，愈寫愈傷心，老淚縱橫，等我唞順條氣先，下次再講！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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