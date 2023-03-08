  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
職場女王
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做裳色．惜裳

08/03/2023

職場女王Son姐 | 職場如戰場！信錯人被利用？入世未深注定要交學費！辦公室切忌感情用事！

#辦公室貼士 #職場小貼士 #信錯人 #辦公室小貼士 #辦公室欺凌 #職場 #免費午餐 #揀錯工 #被人利用 #職場如戰場
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　近日收到不少年青讀者message，身份背景行業處境各有不同，不過把問題歸納起來，無非信錯人被利用、堅持了不該堅持的、容忍了不該容忍的，非常徬徨不知如何是好，逼切需要我幫忙。

 

　　有被需要的價值，本來是值得高興的，但是個個都話好緊急，我自己手頭上都有一大堆10萬火急的事情要處理，即使恭敬不能從命，公開在這裏快講解一下。嚴正聲明：不是所有問題我都會作答，答與不答的決定權在我，聽與不聽的決定權在你，謝絕辯論，拒絕辯解。

 

　　職場是戰場，雖然是事實，對初出茅廬的年青人來說，可能難明，甚至會認為我誇張失實。如果我說職場是個競技場，即使不像羅馬競技場必須鬥個你死我活，都必須要分高下分勝負的，會不會比較容易接受？不過高低勝負是一時的，學習進步是一世的，經驗是需要累積的，智慧是需要增長的，經一事長一智，好像很按部就班似的，只有過來人知道，一路走來，步步艱辛，血肉長城，有苦自己知，打落門牙和血吞，成功從來無僥倖，世上沒有免費的午餐。

 

　　職場，從來不是一個交朋結友的地方，老闆上司同事下屬，公事公辦，感情用事就肯定出事。信錯人被利用，認為自己是受害人？對不起，是入世未深，不懂得人心險惡的學費！工作時工作，專心做好自己的工作，其他人不管甚麼職級身份，怎樣講講甚麼，總之和工作無關的，都與你無關。管好自己把口，閒事莫理，收起多餘泛濫的同情心，辦公室政治無處不在，處處都在，逃避解決不了問題，但亦不必自我投入漩渦當中。和工作有關的，就必須問清楚主動跟進交開。學好拿捏甚麼該說不該說該問不該問，是一輩子修不完的學問！

 

　　今時今日，揀錯老公老婆都可以隨時離婚，何況揀錯工？自己做錯事，就要認，無需多講諸多理由藉口，只會講多錯多。被欺凌被侮辱，一開始就要企硬，絕不妥協容忍，冇咗份工事小，冇咗自己事大！識做事，不如識做人，是真理！得罪人多稱呼人少，任你幾打得，沒有人願意和你合作，眾望所歸，無得留低是遲早的事。懂得人情世故，和做人狗賊阿諛奉承，是完全不同層次截然不同的兩回事。講性格玩性格，都要講資格，講多無謂，修身齊家治國平天下，萬丈高樓由地起，打好基礎基本功，由睇我呢個專欄開始，平步青雲，指日可待！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多職場女王文章

你可能感興趣

#辦公室貼士 #職場小貼士 #信錯人 #辦公室小貼士 #辦公室欺凌 #職場 #免費午餐 #揀錯工 #被人利用 #職場如戰場

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk