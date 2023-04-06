職場女王Son姐 | 辦公室應否談戀愛？大大方方、公事公辦，私事放工後辦！有人為追心中女神不惜辭掉好工？

辦公室應否談戀愛？這個問題，根本上理論上都是兩個人的私事，沒有應該不應該，毋須向其他人交代，公司亦沒有權干涉。說話是這樣講的，實際上只要一被揭發，就立刻成為全公司的討論焦點，最juicy最有興致最熱衷討論的話題。

人性本八卦，我知；工作有幾無聊，我都知。但肆無忌憚加鹽加醋自行揣測公然討論別人的私事，還要理所當然，理應遭受譴責才是。但偏偏樂此不疲津津樂道，究竟發生了甚麼事？

作為上司老闆，對辦公室戀情有抗拒，不是因為抗拒同事拍拖，是因為做到公私分明談何容易。兩個人好起上嚟糖黐豆，鬧起交來水溝油，說不會影響工作，我就不信了，大家信不信？萬一鬧翻了要分手，兩個能留一個已經不是最差的結果，分分鐘心情唔好觸景傷情，兩個都不留。站在公司立場，的確頭痛，但不能成為批評阻止員工拍拖的理由。不過作為主管的，不能掉以輕心，的確要留意員工的情緒，多一點關心，提供適切的輔導。但絕對不能過火過度關心，效果必定適得其反，只會添亂添麻煩。

站在同事立場，工時長辦公室見同事的機會多過見自己屋企人和朋友，不是說貪方便就手，但日見夜見日久生情，乃是人之常情。喜歡私底下靜靜雞拍，還是公開大方地拍，關其他人甚麼事？孤男寡女，發生甚麼事都不關其他人的事，八婆塘邊鶴綠茶婊，處處都在無處不在，這些人的特點是把口永遠唔收，最鍾意搬弄是非唯恐天下不亂，毋須理會。我的建議是大大方方，公事公辦，私事放工後辦。只需要對工作認真，做好自己份內事，只要是一個有價值的員工，永遠都有被需要被保留的價值，此地不留人自有留人處。

輕鬆一下和大家講舊時。想當年銀行的確有規矩員工守則寫明，同事不得拍拖，怕會出現私相授受的情況，泄露機密的可能。所以即使有心儀對象，都只能極小心保密的情況之下，偷偷交往。一旦被揭發，兩個人的飯碗都不保！問世間情為何物？當年我就有candidate，為了名正言順追心目中的女神，不惜辭去好工搵新工。咁大膽是否胸有成竹？答案是唔知！但最低限度要先表誠意，唔試過點知得唔得？結果能否抱得美人歸？大家估吓？