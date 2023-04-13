職場女王Son姐 | 最常見職場答問！畀下屬Block、開會浪費人生、新世代踢唔郁，點搞？ 今期同大家分享幾條經常有人問／有人講的職場問題！

『新世代好似唔多擔心經濟問題？』

唔係好似，係事實。唔好以為一定係因為屋企好有錢，係因為新世代追求嘅同我哋追求嘅唔一樣，好多年青人唔鍾意返工，唔鍾意做長工，係唔想受束縛，認為人生唔係淨係得工作，活得簡樸，心知貧窮都無所謂，最緊要開心。所以人手如此短缺，請人如此困難。人才，唔係用錢搶到返嚟嘅！

『有冇試過畀下屬block咗你？』

真係冇試過喎！不過作為下屬咁串擺明唔妥block上司，反枱起身唔撈算啦！夾硬做落去，究竟同邊個過唔去？至於上司，被下屬公然挑釁，先反省究竟自己係唔係好過分抑或好無聊，事無大小係咁send message／email不分日夜滋擾下屬。如果係工作所需，擺明你請錯人或者所託非人，斬立決！不過大家有冇發覺好多鵪鶉上司？本來一個願打一個願捱唔關其他人事，但如果有其他下屬同事，說話就唔係咁講，後患無窮！

『我請咗個好計較嘅同事，同見工完全兩個人，點好？』

見工同返工好似完全兩個人咁嘅情況好常見。其實唔係見工嘅人演技好精湛，係因為做人做事性格作風，只有返工之後才見得到。勉強從來冇幸福，合則留不合則去，要學識cut loss，嗱嗱臨請佢走喺啦！

『你覺得新世代邊啲上司好易被淘汰？』

不肯與時並進，用自己當年嗰套管理今日下屬嘅上司，還有以為鬧下屬等如醒下屬，自己永遠是對的。上司是高人一等的、下屬一定要順從的，雖然咁樣嘅上司依然大把，但係喪鐘已經響起，肯定死路一條！

『已在職場上廿年了，又未到退休年紀（重有十幾廿年），如何保持返工衝勁？（但心底內已經灰到爆！）』

話分兩頭講，如果失去衝勁是因為不喜歡目前的工作導致，用還有十幾廿年你捱，仲唔嗱嗱臨搵過份工？如果沒有決心缺乏勇氣搵新工，唔該努力扮有衝勁，否則恐怕保唔住份工。如果唔關份工事，純粹自己做到滑啞，失去了動力，唔知日日返工為乜，咁就真係需要放一個長假，好好思考一下究竟自己要嘅係乜嘢，計計數自己有冇資格率性而為，如果未有嘅話就唔該收拾心情，為將來爭取本錢籌碼自由，做自己想做嘅工作，過自己想要嘅生活。

『開會成日浪費時間，想叫人講重點又好似冇禮貌，可以點呢？』

如果開會嘅人大家咁高咁大，直接叫佢講重點就得啦！如果怕太直接得罪人，咪做問題兒童囉，不斷提出問題迫佢畀壓力佢，等佢無得大話西遊顧左右而言他！如果佢係領導人，領導人發表講話係咁㗎啦，你份人工夠包埋就算啦！如果係下屬，兜口兜面剷佢浪費大家時間仲使擇日子？咁樣做好乞人憎？有原則有要求要做出成績的菁英，從來都唔會係友誼小姐！