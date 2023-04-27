職場女王Son姐 | 公司請客食飯見聞！原來今時今日餐桌禮儀文化已是明日黃花？

老友請食飯，本來應該很高興，沒想過一餐飯下來，發覺自己頂住條氣！我問我老友，大費周章請我和他的一班下屬出來一起吃餐飯的目的意義何在？我突然明白了，就是令到我寫稿的題材可以源源不絕！



我知道世代不同，世界以光速運行今時不同往日，我們這些老鬼，（希望不要淪為Old Seafood，阿門！）不能抱着舊日的價值思想，去看待評論新世代。我自問視覺適應能力很快，亦都不是一個迂腐冥頑不靈的人，科技日新月異大家都要努力學習改變是事實，但職場行走待人接物最基本的禮貌禮儀，即使不講究，都最起碼要尊重自己尊重他人，不要告訴我，這個基本都已經不合時宜了吧？不管在家中如何稱王稱霸，出來社會做事，就要學習要懂得如何和其他人共事。即使是個初出茅廬的職場新鮮人，最基本的食飯禮貌禮儀都應該要有吧？



只能說低處未算低，若干年前，我的公關大姐朋友，帶着新請的下屬去見客食飯，示意下屬為客戶斟茶，那位下屬拒絕，因為斟茶是侍應做的事，怎麼可能要他紆尊降貴去服侍人斟茶？時至今日，已經發展到自己鍾意點就點。題外話，講真肯出席都已經好畀面，人不為己天誅地滅，點自己鍾意食鍾意飲的，實屬正常吧有甚麼出奇？



是咁的，老細不是大晒的，我是老細的客人，所以當睇我唔到唔使打招呼的。請得食飯，就預咗要使錢喇，坐低第一件事梗叫返支酒歎番杯先啦！食飯次要手機重要，所以機不離手手機食先就梗係㗎啦！食色性也，肚餓就梗係心急㗎喇，一上菜就梗係馬上食啦，使乜等齊人？啱食不過唔夠食，唔使麻煩主人家自己叫，幾體貼？唔啱食，就梗係黑口黑面拒絕食啦，唔係咁樣都睇唔出唔幫我叫個第二樣係咪？有食唔食有飲唔飲罪大惡極，身邊同事唔飲侍應想收酒杯，被當場喝止要繼續斟，佢哋唔飲，我飲！環保吖嘛，飲埋食埋人哋嗰份有乜問題？見怪不怪其怪自敗，我只能怪自己out，大驚小怪，原來餐桌餐飲禮儀文化，已是明日黃花？有沒有人可以告訴我，究竟發生了甚麼事？



我很少一題兩寫，今次破例在另一個親子專欄寫了一篇，因為我認為問題的源頭在家教。我老友和他的下屬們都是專業人士，有沒有飽讀詩書我不知，但肯定是高材生讀過好多書，家庭環境背景都很好，但行為舉止修養，真的不敢恭維！



當然不能一竹篙打一船人，當晚出席的下屬當中都有幾位有規矩有禮貌客氣的。我老友請我食飯，究竟有目的何在，大家知不知？



