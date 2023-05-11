  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
職場女王
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做裳色．惜裳

11/05/2023

職場女王Son姐 | 如何迎接被AI取代挑戰？3個要訣！限制想像、未來的不是貧窮？

#打工仔 #辦公室貼士 #學習 #求變 #尋找興趣 #OL #職場小貼士
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　當各行各業都大嘆請人難的時候，打工仔同樣面對我認為非常嚴峻的挑戰，就是如何在人工智能愈來愈普及的情況，不只是工作，甚至是工種，都可以被機械軟件程式取替取代的時代，如何迎接挑戰？怎樣面對考驗？識得驚，是好事，遇困局，唔使驚，我識拆，記住123：1）不斷求變 2）不斷學習 3）不斷興趣。

 

1） 不斷求變

 

　　在追求從一而終的婚姻都困難的今日，不是還相信有一份工作安穩安然做一世吧？世界變了工作環境變了、市場客戶老闆同事上司下屬的需求要求全部都變了。以前怎樣做是以前的事，曾經幾成功都只是輝煌的往績，以前簡單的事重複做，就是專家。今日簡單的事重複做，就是一個沒有價值的員工。

 

　　職場求生的唯一出路，就是求變。主動改變的是強者，跟著市場變的是追隨者，不敢改變的是弱者，不肯改變的是被淘汰者。

 

2） 不斷學習

 

　　不要再拿學歷低讀書少為理由藉口，在資訊發達互聯網快捷普及的今日，只要肯上網查，有甚麼知識資訊查不到？舉個例當年查字典，又厚又重又大本，一本不夠還要幾本，仲要不斷買new edition，查個字都要大費周章。今日還需要買字典嗎？上網查字，讀音都可以學埋，還有英國美國口音可以選擇，各國語言都可以隨時翻譯。沒有能不能，只有學不學做不做。

 

　　時代不斷進步，我們都需要不斷進步，不是為了求勝，只是為了不落後。學歷不能定任何人的高低，甚麼大學的畢業證書都不是能力的保證。學力，是我們最需要的能力，問我今日職場如何定高低？我直接了當斬釘截鐵告訴你，不是學歷是學力，學力，完勝！

 

3） 不斷找興趣

 

　　工作必定辛苦，職場從來艱辛，在人浮於事為口奔馳的日子俱往矣的今日，不是最有資格條件跟著興趣找工作的嗎？覺得工作辛苦，是因為覺得沒趣，得不到想要的待遇。還是那句老掉牙的話，世上從來冇免費午餐，更加沒有不勞而獲，未作犧牲怎可能先擁有？就看你願意付出幾多，換取你想要的甚麼。大前提是，知道自己想要的究竟是甚麼！

 

　　工作幾忙也好，都不要忘掉放棄自己的興趣。人生、職場，從來都不只得一條跑道，一條為了謀生跑，一條為了興趣跑，一條為了夢想跑，條條跑道道通，就看你想不想得通。貧窮，限制不了任何人的想像。志窮，限制了想像還有希望與未來。人窮志不窮，人生樂無窮！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

我要回應

更多職場女王文章

你可能感興趣

#打工仔 #辦公室貼士 #學習 #求變 #尋找興趣 #OL #職場小貼士

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk