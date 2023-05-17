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17/05/2023

職場女王Son姐｜點解要返工？老闆、員工互相不滿離不開2個原因！多勞多得肯定唔work？

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　　有一個問題我一直想問，究竟點解要工作？如果工作的目的就是為了生活的話，那麼只要勞資雙方協議好做甚麼工作換幾多報酬，理論上各得其所，只要公司準時出糧，勞資雙方沒有甚麼好投訴埋怨。但事實並非如此，是埋怨投訴爭拗糾紛不斷，對立的情況矛盾日益白熱化，點解？點算？學馬雲話齋，員工不滿講到底2個原因「錢，沒給到位；心，委屈了」。老闆不滿的原因同樣2個只是角度不同「錢，給多了；氣，不順了」。人工幾多才算合理，甚麼技能價值幾多，勞資雙方各有各的期望計算怎麼辦？

 

　　以前工業時代，人工計算直接簡單，就是計工時多勞多得。時代不知轉了幾多轉的今日，計算人工的方法並沒有與時並進，想像力創造力解決問題的能力應該如何定價？體力勞動計工時，腦力勞動點計數？硬實力硬著陸軟實力軟著陸，究竟硬好還是軟好？哪一樣比哪一樣更值錢？如何吸納新一代的人才，有甚麼辦法留住有價值的員工？我肯定知道的是沿用以前的那一套多勞多得基準，肯定唔work！

 

　　打工仔不滿人工少，為自己努力工作未等得到重視叫屈，為甚麼不是直接向人事部上司或者老闆反映用爭取？反映冇用爭取不果，疊埋心水搵工跳槽何用委屈？日夜埋怨繼續準時日日返工是甚麼玩法？做人最緊要對自己坦白，學藝未精，就努力下苦功精益求精。時機未到，就低頭蟄伏默默地靜靜地增值自己，時機一到，你才有能力把握掌握！成也委屈，敗也委屈，任由委屈拖垮沉淪，或是把委屈化成動力，成為迫自己成長最大的推動力。要進步成長，沒有人可以阻止。要頹廢沉淪，沒有人可以拯救，只有靠自己看自己。

 

　　老闆認為員工唔值咁多人工，畀通知叫佢走得，賠錢要佢即刻走仲得，豪氣！又要馬兒好，又要馬兒不吃草？Come on，搵部時光機返去舊時生活算吧啦！但係遇著Hea做員工，明明人工俾到足，但係功夫唔做足都算，還要神龍見首不見尾鍾意就返工，唔鍾意就失蹤，條氣點順？Come on老闆，今時唔同往日，有錢請人唔係大晒㗎，好多打工仔唔使做都一樣有飯開㗎！醒各位頂住條氣嘅老闆管理層SON級心法：忍無可忍，深呼吸，吸啖氣，呼啖氣，平復情緒，重新再忍，完！唔係唔知請人難係唔係？醒吓啦，接受現實啦！

 

 

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