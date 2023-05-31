職場女王Son姐 | 昨天今天明天：人才流失，這是最壞還是最好的時刻？結局自己改寫！

我從來不對政府做的調查報告認真，因為調查結果數據永遠都是明日黃花，賊過興兵於事無補。不過凡事總有例外，政府對香港勞動人口減少的報告罕有地跟得很貼，極之非常配合政府不斷倡議積極引入專才開放香港勞動市場的政策。本來上有政策，下有對策，勞工短缺人手人才都凋零的情況，即使不能解決都應該有所改善，為甚麼還是束手無策？

看一看勞動人口減少的年紀群組，點止倒抽一口涼氣？簡直令我心寒！根據過去一年的調查報告結果，人才流失主要集中在25歲至39歲、及45歲至59歲群組，高技術人員佔三分之二，當中以青年人流失最多。香港出現前所未有的流失導致的斷層情況，不需要長遠，當下已經削弱了香港的競爭力，靠引入外勞專才填補就可以解決問題？我認為是飲鴆止渴，大家認為呢？

香港這個彈丸之地，憑甚麼能夠成為東方之珠，中西華洋雜處的交匯，國際金融中心？當年，各路人馬各方英雄各地人才紛紛湧來香港發展，如今，香港的未來接班人專才人才選擇離開，還要在香港生活繼續謀生的你和我，如何是好？

懷緬過去常陶醉大可不必，但昔日精神舊日價值放在今日一樣非常精神很有價值，香港人打不死的精神，打出自己身價的價值，是目前我們最需要堅持堅守的精神和價值！

是去是留，每個人都有自己選擇的自由。留低的不管是自己的選擇，還是因為沒有條件而作出的選擇也好，就不能放軟手腳，自怨自艾，記住要為做最好的自己繼續努力打拼！

以前人浮於事，老闆公司大過天，有理冇理都要硬食，想搵份工談何容易？今時今日，基本上只要你肯去見工，願意返工，真的不愁搵不到工。我會建議大家勇敢一點大膽一點，無需要擔心自己有沒有相關經驗工作經驗，不需要怕被拒絕，跟着興趣走，主動接觸一些自己有興趣的工作行業職位，沒有不可能，只有你敢不敢！只要是真興趣，只要你能講得出為甚麼憑甚麼，相信自己，給自己一個機會，這個人人覺得最壞的時候就是你最好的時機！

人望高處，既然很多中層職位空缺，挑戰自己，冇需要等自己ready，因為機會不等人，要 ready的只有心態，永遠ready的心態。因為沒有最好只有更好，只有不斷上進努力學習進步，挑戰自己才能突破自己，不拼一拼拼不出你的潛能，不迫一迫迫不出你的潛藏。每個人都有弱點都有不足之處，面對自己的弱點，改善自己的不足，把握機會，行出自己的青雲路。

這是最好還是最壞的時刻？我只知道結局可以由自己改寫，今天的你為明天的你，該做些甚麼？



