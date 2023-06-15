職場女王Son姐 | 外出搶人才變調轉槍頭搶飯碗？輸入外勞對香港好、經濟好？

政府大聲疾呼搶人才，結果搶到幾多真正人才我唔知，我想問究竟有冇人知？其實這個問題再問都確實多餘，政府失驚無神宣布，推出為期兩年輸入2萬個非技術或低技術職位外勞，說到做到雷厲風行下個6月就可以申請。本來積極外出搶人才結果調轉槍頭香港人被搶飯碗，這個回馬槍的威力及殺傷力非同小可！

即使這幾年不只是香港，環球經濟都不振的情況之下，有工冇人做在香港的情況依然嚴重，各行各業都大嘆請人難。即使請到都很難留到，員工的流失率非常嚴重。不少商會代表都一直呼籲要求政府放寬聘請外勞政策，我當時的看法是即使開放，都很難吸引到內地人來香港打工。雖然香港工資比內地高，但租金及生活水平開支同樣比內地高很多，七除八扣所剩無幾，犯不著山長水遠離鄉別井。但如果在香港返工拿香港人工，回國內居住在國內用的話，說話就不是這樣講了！大家可還記得落馬洲有個河套區？一小時生活圈，不是講笑的！

再補充勞工優化計劃之下，除了建造業運輸業之外，售貨員侍應生接待員收銀員司機總共26個低技術職位可以打正旗號請外勞，香港人的飯碗，有幾多能夠保得住？我最擔心的是那一班手停口停的勞苦階層，尤其是上了年紀的那一群。

即使不是土生土長的香港人，在香港生活居住的話，賺取的薪金都要在本地生活消費，最低限度都帶動內銷。如果在香港只是工作，不在香港生活消費，薪金存入內地戶口帶動內地消費。造成的影響付出的代價，比當年開放自由行更深更甚更重。香港的經濟及前景同樣堪輿！

三年疫情之後，香港經濟有沒有復甦，大家有眼見。香港的競爭力，是升了還是跌了？曾幾何時香港這個彈丸之地獨領風騷作為國際運輸樞紐貨櫃碼頭機場國際金融中心，靠的是甚麼？當然是香港人努力拼搏創造出來的奇蹟！不能故步自封自我感覺良好就好，想保得住競爭力，保得住飯碗，必須要積極裝備準備，面對前所未有的挑戰和考驗。

要贏人先要贏自己，不管幾多歲從事甚麼行業職級職位高低，最理想當然是快人一步突圍而出。即使一時三刻未能做到，最低限度都要不斷吸收新知識，不停學習新技能。力求上進尋求突破超越自己，才是正路。

問題天天都多，困難天天都有，使乜驚？記得睇我專欄，困境拆局，迎難而上！