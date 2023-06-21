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21/06/2023

職場女王Son姐 | 點止職場禮儀咁簡單？從廁所狀況、Pantry鋅盆、水機看一個人的家教品格！

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　　做人要講禮貌，做事要講禮儀，這是做人做事的基本，絕對反映一個人的修養教養。我的這套價值是不是已經過時？

 

　　最基本早上見到人會講早晨，走之前會講拜拜，幼稚園小朋友都應該識。同枱食飯為他人斟茶，等齊人才起筷，即使屋企冇人教，出來社會做事見世面，都應該識得學。不過講到最離譜的，莫過於用完廁所要沖水要洗手都唔識？整污糟廁板不清理，男的不知道是射過界還是滴濕鞋，總之尿漬四周圍都有。女的我見過最慘烈的是血流成河，衛生用品隨手棄置，差點懷疑是不是兇案現場。總之自己不尷尬，尷尬的就是別人，對嗎？抑或連尷尬都不需要，因為根本不覺得有尷尬的需要？

 

　　不要睇小廁所，污糟邋遢有甚麼好睇？識得睇，睇到好多！首先廁所本來是清潔的，乾淨還是污糟，就睇使用者點樣用。射失滲漏唔緊要，只要有手尾清理乾淨就好。大模斯樣面不紅氣不喘，等人為自己清潔，就是無恥！清潔工人就是請來做清潔的，所以就是活該做應該做的？所以睇廁所可以睇出一個人的品格的高低，有沒有尊嚴懂不懂得尊重自己。

 

　　我老友在跨國投資銀行工作，目睹比她行先一步的同事，入廁格之時是乾淨的，出來之後周圍尿漬，當場開聲要求對方清理。人不要臉天下無敵，當事人手都唔洗直行直過走人！從此之後，老友對這位同事另眼相看。去個廁所留低的手尾造成的影響，這位當事人死咗都唔知乜嘢事！

 

　　Pantry有咖啡茶水供應，有雪櫃微波爐可供使用，是為員工著想。洗手盆滿是食物殘渣，雪櫃微波爐打開散發酸宿臭味，究竟應該怪邊個？又應該誰來負責清潔？原來是公司的錯？因為是清潔茶水工人的份內事！所以斟水斟到最後冇水，咖啡機最後剛好撳到最後1杯，要換水加咖啡加水，當然係下一個人的事唔關自己事，這種思維做法要不得！

 

　　知道水樽冇水應該要主動立刻換，自己唔夠力就開聲叫同事幫忙。知道咖啡機最後1杯，自動自覺加水加咖啡，是應該的。

 

　　想當年我帶著Mentee去客戶公司做收為期3個月的consulting project。埋頭做proposal期間Mentee同事去pantry斟水原來水機冇水，說要去搵tea lady換水，被我立刻制止，我要他換，Mentee不解問我點解？換水不應該是由tea lady來做的嗎？水大家都有份飲，換水是所有人的份內事，冇水就要換，講完！同樣道理，影印機冇紙就即刻加，不是通知admin搵人來加！

 

　　如果我說一切都是缺乏家教惹的禍，大家同意不同意？

 

 

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