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28/06/2023

職場女王Son姐 | 畢業生搵工：最緊要Matching同Timing！專才、外勞夾擊，把握機會行呢步先

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　　對職場新鮮人有甚麼意見提點？每年到了大學生畢業時候，都是記者必定會問我的問題。說實話，同一個問題反覆答了這些年，來來去去陳腔舊調，莫講我自己講到悶，畢業生聽都聽到悶。不過今年終於有突破，就是首先畢業生想搵工以及需要搵工，再講其他，否則講來無謂！

 

　　從二千年開始我在各大學講課計起，至今大大話話23年差不多四份一個世紀，無論經濟好或者經濟差，就業市場是旺還是淡，每一年都說畢業生搵工難。究竟有幾難？太遠的不講，講來亦冇參考性，就講過去幾年疫情肆虐經濟下滑影響之下，香港有工冇人做的情況依然嚴峻，各個行業都大嘆請人難。畢業生的數字並沒有減少過，職場新鮮人去晒邊？究竟發生了甚麼事？

 

　　不過今年不同往年，今年的畢業生面對香港從來未曾有過的挑戰，香港政府打正旗號大開中門，不只搶人才還要搶勞工，甚至政府部門聘請都不惜降低入職門檻，不單止是學歷要求，身高體能水平都可以調低。移船就磡在內地在國外廣做招聘會。香港的畢業生們若非真正唔使憂唔使做，否則不能再懶懶閒慢條斯理，要把握時間機會先投入職場，爭取累積實戰經驗最有利最實際。

 

　　職場打滾幾十年，我可以確切肯定告訴大家，沒有Perfect Job，亦沒有Perfect Candidate，只有 “matching” and “timing” 。要找一份完全符合自己心意的工作根本不可能。不要以為自己做生意做老闆就可以全權話事，相反，當中的掣肘要拆解的問題面對的挑戰，比起打工，艱難辛苦得太多！再講，有幾多畢業生真正知道自己的興趣志向何在？更何況興趣志向隨著人的成長，見得多了，眼界遠了，人大了思想成熟了，喜歡的想要的，不再一樣了。所以 “matching” and “timing” 最重要。

 

　　“Matching” 是雙向的，不是單方面委屈，勉強自己去遷就公司工作的要求。是自己想要的和工作所需的當中有幾多配合？對初出茅廬的新鮮人來說，經驗比甚麼都來得重要，當中尤其是待人接物的技巧，職場行走的禮貌禮儀規矩，都只能從實戰中學習。題外話，我是非常鼓勵同學們做part-time的，尤其是便利店快餐店，日後出來社會工作受用無窮。

 

　　“Timing” 機會不等人，漁翁撒網式的搵工，注定沒有好下場。是但求其搵是但求其請，雖則合則來不合則去，但時間是我們任何人都奢侈不起浪費的最寶貴資源。市道暢旺大把工揀，慢慢揀無可厚非。但今日市道如何？還有內地專才外勞加入競爭，就要集中精神，不要浪費彈藥，先下手為強！邊做邊學邊修正，知道自己斤両，發掘自己興趣，一步一步走出自己的康莊大道。

 

　　送上我的座右銘為大家加油：『天道酬勤，一勤天下無難事！』

 

 

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